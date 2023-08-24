«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Истиклолом» Черевченко в группе азиатской ЛЧ, «Аль-Хилаль» Неймара – с «Навбахором» Урунова
Криштиану Роналду и Неймар узнали соперников по группе в Лиге чемпионов Азии.
Сегодня состоялась жеребьевка группового раунда: 40 команд были распределены по 10 группам – по пять в восточной и западной зонах.
«Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет в одной группе с иранским «Персеполисом», катарским «Аль-Духайлем» и таджикистанским «Истиклолом», который тренирует Игорь Черевченко.
Новый клуб Неймара «Аль-Хилаль» попал в группу с «Нассаджи» (Иран), «Мумбаи Сити» (Индия) и «Навбахором» (Узбекистан). За клуб из Намангана выступает бывший полузащитник «Спартака» Остон Урунов.
«Аль-Иттихад» Карима Бензема и Нголо Канте на групповом этапе ЛЧ встретится с «Сепаханом» из Ирана, «Эйр Форс» из Ирака и АГМК из Узбекистана.
Старт группового раунда запланирован на 18-20 сентября. 10 победителей групп и по три команды, занявшие вторые места в каждой из зон, выйдут в плей-офф.
Полностью составы групп можно изучить на сайте Азиатской конфедерации футбола.
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