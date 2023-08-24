«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Истиклолом» Черевченко в группе азиатской ЛЧ, «Аль-Хилаль» Неймара – с «Навбахором» Урунова

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду высшая лига Катар Лига чемпионов Азии Неймар Сепахан Азиатская футбольная конфедерация высшая лига Узбекистан высшая лига Таджикистан высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Навбахор высшая лига Ирака Игорь Черевченко Персеполис Аль-Духайль АГМК Аль-Иттихад Джидда суперлига Индия высшая лига Иран Истиклол Нголо Канте Мумбаи Сити Остон Урунов Нассаджи Футбол

Криштиану Роналду и Неймар узнали соперников по группе в Лиге чемпионов Азии.

Сегодня состоялась жеребьевка группового раунда: 40 команд были распределены по 10 группам – по пять в восточной и западной зонах.

«Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет в одной группе с иранским «Персеполисом», катарским «Аль-Духайлем» и таджикистанским «Истиклолом», который тренирует Игорь Черевченко.

Новый клуб Неймара «Аль-Хилаль» попал в группу с «Нассаджи» (Иран), «Мумбаи Сити» (Индия) и «Навбахором» (Узбекистан). За клуб из Намангана выступает бывший полузащитник «Спартака» Остон Урунов.

«Аль-Иттихад» Карима Бензема и Нголо Канте на групповом этапе ЛЧ встретится с «Сепаханом» из Ирана, «Эйр Форс» из Ирака и АГМК из Узбекистана.

Старт группового раунда запланирован на 18-20 сентября. 10 победителей групп и по три команды, занявшие вторые места в каждой из зон, выйдут в плей-офф.

Полностью составы групп можно изучить на сайте Азиатской конфедерации футбола.

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61 комментарий

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Veni-Vidi-Vici
Полагаю, это первый и единственный случай в истории человечества, когда в одной новости встретились Роналду и Черевченко, Неймар и Урунов.
+134
-1
+133
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noti22
Для таджиков и узбеков это будет праздник века)
+66
-6
+60
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Konstantin Frolov
Ответ noti22
Для таджиков и узбеков это будет праздник века)
Реально, ещё год назад и подумать не могли, что скоро к ним мировые звезды на матчи приезжать будут
+59
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esencooloff
Неймар в Намангане, Бензема в Алмалыке))) если бы только вы знали что это за города))) я жил в 60км от Алмалыка, много раз бывал в Намангане. Культурный шок конечно им обеспечен после Парижа и Мадрида))
+39
0
+39
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Максим Черкашин
Ответ Veni-Vidi-Vici
Полагаю, это первый и единственный случай в истории человечества, когда в одной новости встретились Роналду и Черевченко, Неймар и Урунов.
Неймар и Урунов амбассадоры Дольче и Габана.:)))))
+24
0
+24
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Владимир Данилов
Ответ noti22
Для таджиков и узбеков это будет праздник века)
В это время казахи: в смысле?!
+18
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Veni-Vidi-Vici
Аль-Наср Роналду, Навбахор Урунова, Монако Головина, Гавр Кузяева... А весь всё когда-то начиналось с "Мальорки Карпина".
+14
-1
+13
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Томаш Зависляк
Навбахор Урунова - это мощно, конечно
+11
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Владимир Данилов
Криштиану Роналду, Неймар, Остон Урунов, Нголо Канте и Карим Бензема в саге "А что мы тут вообще все делаем?“
+10
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Дмитрий Карачевцев
Ответ Владимир Данилов
В это время казахи: в смысле?!
Казахи выступают в Европе,хоть даже и редко попадают на звёзд в играх,уровень Казахстана намного выше стран из Средней Азии,которые выступают в ЛЧ азиатской.
+8
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Экспертное мнение
Вот и ЛЧ подъехал долгожданный
+11
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esencooloff
Ответ Фанат спорта01
скорее всего все матчи пройдут в Ташкенте,я сомневаюсь что в Намангане или Алмалыке есть стадионы для таких игр.
В Намангане отличный стадион
+8
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AVSamaranch
Противостояние века: Неймар - Урунов. Вся планета замерла в ожидании.
+6
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Геннадий Тимченко
Ответ Максим Черкашин
Неймар и Урунов амбассадоры Дольче и Габана.:)))))
навряд ли Неймар поедет на выездные матчи в эти страны - ему проще пост в соцсетях написать, за который обещали платить как минимум в 4 раза больше, чем за победу в матче🤣
+7
-2
+5
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Дмитрий Пичугин
Аль-Духайль, кстати, тренирует Креспо. В прошлом сезоне впервые участвовали в азиатской ЛЧ и вышли в 1/2. Из известных европейских игроков только португалец Семеду.
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Manseer
Надо нашим тоже в азиатскую лигу переходить. Сыграют хоть с Уруновым и Неймаром
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Trash Talking
Быстро же у Аль-Хиляля владелец сменился с Малкома на Неймара
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Плеймейкер87
РФС прочтет эти заголовки на спортсе и подаст запрос в азиатскую конфедерацию)
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LaffyTaffy
Ответ esencooloff
Неймар в Намангане, Бензема в Алмалыке))) если бы только вы знали что это за города))) я жил в 60км от Алмалыка, много раз бывал в Намангане. Культурный шок конечно им обеспечен после Парижа и Мадрида))
еще далеко не факт, что главные звёзды команд будут ездить на такие выезды.
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stalkers111
и кто там ещё против Азиатской ЛЧ? теперь точно в следующем году перейдем
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Артем Дэлькин
Так мы узнали где сейчас Черевченко. Спасибо!
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Eric_Cartman
Урунова куда-то взяли? 🤦‍♂️
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Aleksei Swift
Эйр форс Ирак )))) в голос
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Ранальду с пивком
Ответ Стахович
Японцы где?
В другой зоне , они играют с тайцами, китайцами, австралийцами и так далее
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Dextam
Кто бы мог подумать, но ведь именно Роналду, разблокировал для пользователей спортса новые (неожиданные) хэштеги: «Истиклолом» Черевченко и «Навбахором» Урунова. Это совершенно прекрасно ))
+1
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