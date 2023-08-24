«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Истиклолом» Черевченко в группе азиатской ЛЧ, «Аль-Хилаль» Неймара – с «Навбахором» Урунова

Криштиану Роналду и Неймар узнали соперников по группе в Лиге чемпионов Азии.

Сегодня состоялась жеребьевка группового раунда: 40 команд были распределены по 10 группам – по пять в восточной и западной зонах.

« » сыграет в одной группе с иранским « », катарским « » и таджикистанским « », который тренирует .

Новый клуб « » попал в группу с «Нассаджи» (Иран), « » (Индия) и « » (Узбекистан). За клуб из Намангана выступает бывший полузащитник « » .

« » и на групповом этапе ЛЧ встретится с « » из Ирана, «Эйр Форс» из Ирака и из Узбекистана.

Старт группового раунда запланирован на 18-20 сентября. 10 победителей групп и по три команды, занявшие вторые места в каждой из зон, выйдут в плей-офф.

Полностью составы групп можно изучить на сайте Азиатской конфедерации футбола.

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