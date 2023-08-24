«Ман Сити» за 60 млн евро купил Доку у «Ренна». Контракт с вингером – на 5 лет
Жереми Доку перешел в «Манчестер Сити» из «Ренна».
Английский клуб объявил о трансфере 21-летнего игрока. С вингером, способным сыграть на обоих флангах, подписали контракт сроком на 5 лет.
Ранее сообщалось, что за футболиста сборной Бельгии «горожане» заплатят 60 млн евро с учетом бонусов.
В этом сезоне у Доку 1 гол в 2 матчах Лиги 1. Полную статистику Жереми можно найти здесь.
Фото: mancity.com
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200 миллионов за 2 года на трансферах Ренн сделал)
P.S. Помню как он таскал на чемпионате Европы Ди Лоренцо, как тот его рубил, там красная карточка 100% должна была быть, но судья пожадничал...