«Ман Сити» за 60 млн евро купил Доку у «Ренна». Контракт с вингером – на 5 лет

Теги Ренн Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы Жереми Доку Футбол

Жереми Доку перешел в «Манчестер Сити» из «Ренна».

Английский клуб объявил о трансфере 21-летнего игрока. С вингером, способным сыграть на обоих флангах, подписали контракт сроком на 5 лет.

Ранее сообщалось, что за футболиста сборной Бельгии «горожане» заплатят 60 млн евро с учетом бонусов.

В этом сезоне у Доку 1 гол в 2 матчах Лиги 1. Полную статистику Жереми можно найти здесь.

Фото: mancity.com

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19 комментариев

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Эмиль Джафаров
Камавинга, Угочуква, Доку, Маер, Баде, Сулеманна, Тель, Агерд
200 миллионов за 2 года на трансферах Ренн сделал)
+20
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Пирс Морган
Интересный выбор для аналитиков у Сити
+6
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Отец Абду
Хороший игрок с отличным дриблингом, но только вот за 2 сезона он пропустил 50 матчей:)

P.S. Помню как он таскал на чемпионате Европы Ди Лоренцо, как тот его рубил, там красная карточка 100% должна была быть, но судья пожадничал...
+5
-3
+2
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Andy Trendy
Ответ Пирс Морган
Интересный выбор для аналитиков у Сити
аналитика по футбол менеджеру)
+2
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Мертвый
а он левша или правша?
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Talgat Ergeshov
только вчера хейтили сити за то,что уже готовых топов покупали за целых 50млн)а тут уже🙃
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Алексей Петров
да растафари
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Максим Семин
Все время у меня проблемы с прочтением слова вингер
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Эксперимент
Это прямо противоположно тому что было на флангах последнее время, интересно.
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Пирс Морган
Ответ Andy Trendy
аналитика по футбол менеджеру)
Конечно, это преувеличение, но видно, что ребята не прочь иногда рисковать)
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llolishe
Ответ Born is the King
Средний ограниченный бегунок. Отличный трансфер впарить его за 60 млн
Тейлор и не уходил из Манчестер Сити
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Gündoğan
Ответ Мертвый
а он левша или правша?
Он правша, но очень хорошо играет и левой. Играет правым вингером, но спокойно может и левого сыграть.
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