«Ювентус» хочет бесплатно подписать Меньяна летом, «Бавария» тоже интересуется. Переговоры «Милана» и вратаря о продлении контракта зашли в тупик (GdS)
«Ювентус» рассматривает подписание Майка Меньяна летом.
Вратарь «Милана» может покинуть клуб в конце сезона, так как переговоры о продлении его контракта зашли в тупик, пишет La Gazzetta dello Sport. Он станет свободным агентом, начиная с 1 июля 2026 года.
Туринцы собрали необходимую информацию и готовы включиться в борьбу за француза. Клуб ищет опытных и харизматичных игроков для усиления своей команды.
Все будет зависеть от пожеланий футболиста и его финансовых потребностей: в настоящее время Майк зарабатывает 2,8 млн евро и пользуется налоговыми льготами.
Этим летом миланцы не продали Меньяна в «Челси». Кроме того, интерес к нему проявляет «Бавария».
Подробная статистика 30-летнего голкипера доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
