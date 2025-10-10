  • Спортс
  • «Ювентус» хочет бесплатно подписать Меньяна летом, «Бавария» тоже интересуется. Переговоры «Милана» и вратаря о продлении контракта зашли в тупик (GdS)
3

«Ювентус» хочет бесплатно подписать Меньяна летом, «Бавария» тоже интересуется. Переговоры «Милана» и вратаря о продлении контракта зашли в тупик (GdS)

«Ювентус» рассматривает подписание Майка Меньяна летом.

Вратарь «Милана» может покинуть клуб в конце сезона, так как переговоры о продлении его контракта зашли в тупик, пишет La Gazzetta dello Sport. Он станет свободным агентом, начиная с 1 июля 2026 года.

Туринцы собрали необходимую информацию и готовы включиться в борьбу за француза. Клуб ищет опытных и харизматичных игроков для усиления своей команды.

Все будет зависеть от пожеланий футболиста и его финансовых потребностей: в настоящее время Майк зарабатывает 2,8 млн евро и пользуется налоговыми льготами.

Этим летом миланцы не продали Меньяна в «Челси». Кроме того, интерес к нему проявляет «Бавария».

Подробная статистика 30-летнего голкипера доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoсерия А Италия
logoМилан
logoМайк Меньян
возможные трансферы
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoЮвентус
деньги
