Маунт пропустит 4-6 недель из-за травмы. Хавбек «МЮ» не сыграет с «Арсеналом»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Мэйсон Маунт Футбол

Мэйсон Маунт может пропустить до 6 недель из-за травмы.

По данным The Telegraph, хавбек «Манчестер Юнайтед» выбыл на срок от 4 до 6 недель.

Маунт получил травму в игре 2‑го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2).

«Манчестер Юнайтед» 26 августа сыграет с «Ноттингем Форест», 3 сентября – с «Арсеналом», 16 сентября – с «Брайтоном»,23 сентября – с «Бернли».

Этим летом 24‑летний игрок перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси».

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23 комментария

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Aibek Mak
Маунт мне напоминает Мату который тоже переходил из Челси на огромную зарплату и с большими ожиданиями ,а потом вроде как он есть а вроде как его нет. Будет жалко если так будет
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Руслан1313
Ответ a.sh.s.
пишут что Катарцы купили МЮ сделка завершена.
Кто пишет? Где пишут?
+10
-1
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denimo21
Норм МЮ закупился. Маунт пропустит, Хейлунд имеет проблемы со спиной.
+7
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+7
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Dm Kznts
Ответ Акира_1
Просто смешно как Маунт за год скатился от 20+ результативных действий при Тухеле до травмата с 3 голами за сезон. По пути Абрахама, Маты, Матича короче.
рано ещё так судить.
но не исключено что по дорожке Санчо пойдёт.
Не понимаю все эти истерики вокруг этих паспортистов
+2
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Руслан1313
Не успел влиться в команду и уже травма(( надеюсь с Хейлуном такого не будет после того как он восстановится
+2
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SaH4r.
мю опять в ле скатится, накупили неликвидов
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<~Inter~>
шанс МЮ найти баланс в центре поля
+1
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Dm Kznts
Ответ a.sh.s.
пишут что Катарцы купили МЮ сделка завершена.
пока нет
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trav
Ответ Акира_1
Просто смешно как Маунт за год скатился от 20+ результативных действий при Тухеле до травмата с 3 голами за сезон. По пути Абрахама, Маты, Матича короче.
Абрахам 2 года один из лучших нападающих в сериале, выиграл Еврочашку с Жозе.
Матич вообще более 10 лет на топ-уровне в топклубах провел.
Мата прекрасный футболист был всегда. Может проблема в маню, который губит таланты и уже отпраздновал 10 лет без побед в АПЛ?
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a.sh.s.
пишут что Катарцы купили МЮ сделка завершена.
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Акира_1
Просто смешно как Маунт за год скатился от 20+ результативных действий при Тухеле до травмата с 3 голами за сезон. По пути Абрахама, Маты, Матича короче.
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Да, та самая летучая мышь
Хавбек «МЮ» не сыграет с «Арсеналом»

А он разве в предыдущих играх играл?
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danilevich
Ответ denimo21
Норм МЮ закупился. Маунт пропустит, Хейлунд имеет проблемы со спиной.
Но мю далеко до Челси с фофана который выбыл на год и нкунуу на полгода
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B@SS
Ответ Aibek Mak
Маунт мне напоминает Мату который тоже переходил из Челси на огромную зарплату и с большими ожиданиями ,а потом вроде как он есть а вроде как его нет. Будет жалко если так будет
Хуану явно с тренером тогда не повезло. ) Всё-таки Жозе )
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trav
Ответ dr. cage
Забавляют дауны, что заведуют трансферами в МЮ.. Почти все мимо и невпопад.. То берут пенсионеров уже потерявших мотивацию, то хроников, то ноунеймов, то пассажиров..
может все-таки проблема в тренерском штабе и руководстве, а не в игроках? Смоллинг (который шлак и неликвид) - много лет лучший защитник в Италии. Санчо в Боруссии разрывал, а как попал в маню так сразу начались проблемы. МОжет надо создавать атмосферу, чтобы не было проблем?
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whereissuso
Ответ trav
Абрахам 2 года один из лучших нападающих в сериале, выиграл Еврочашку с Жозе. Матич вообще более 10 лет на топ-уровне в топклубах провел. Мата прекрасный футболист был всегда. Может проблема в маню, который губит таланты и уже отпраздновал 10 лет без побед в АПЛ?
Абрахам провел один хороший сезон в сериале и полностью провалил второй. В италии его критиковали и критиковали заслуженно: 270 минут на гол за 38 матчей.
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