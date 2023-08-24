Маунт пропустит 4-6 недель из-за травмы. Хавбек «МЮ» не сыграет с «Арсеналом»
Мэйсон Маунт может пропустить до 6 недель из-за травмы.
По данным The Telegraph, хавбек «Манчестер Юнайтед» выбыл на срок от 4 до 6 недель.
Маунт получил травму в игре 2‑го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2).
«Манчестер Юнайтед» 26 августа сыграет с «Ноттингем Форест», 3 сентября – с «Арсеналом», 16 сентября – с «Брайтоном»,23 сентября – с «Бернли».
Этим летом 24‑летний игрок перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси».
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но не исключено что по дорожке Санчо пойдёт.
Не понимаю все эти истерики вокруг этих паспортистов
Матич вообще более 10 лет на топ-уровне в топклубах провел.
Мата прекрасный футболист был всегда. Может проблема в маню, который губит таланты и уже отпраздновал 10 лет без побед в АПЛ?
А он разве в предыдущих играх играл?