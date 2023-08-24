Маунт пропустит 4-6 недель из-за травмы. Хавбек «МЮ» не сыграет с «Арсеналом»

Мэйсон Маунт может пропустить до 6 недель из-за травмы.

По данным The Telegraph, хавбек «Манчестер Юнайтед» выбыл на срок от 4 до 6 недель.

Маунт получил травму в игре 2‑го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2).

«Манчестер Юнайтед» 26 августа сыграет с «Ноттингем Форест», 3 сентября – с «Арсеналом», 16 сентября – с «Брайтоном»,23 сентября – с «Бернли».

Этим летом 24‑летний игрок перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку