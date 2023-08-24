Безбородов и Иванов вернулись к работе в РПЛ впервые после нарушения протокола ВАР в Грозном. Они пропустили 3 тура

Теги ЦСКА Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Балтика Ахмат Владислав Безбородов Сергей Сергеевич Иванов Сочи Футбол

Судьи Владислав Безбородов и Сергей Иванов получили назначения на матчи Мир РПЛ.

Оба арбитра будут работать на играх 6-го тура Премьер-лиги. До этого они пропустили три тура подряд после нарушения протокола ВАР в матче 2-го тура между «Ахматом» и ЦСКА (2:3). Безбородов был главным судьей матча в Грозном, Иванов исполнял обязанности видеоассистента.

Безбородов назначил пять 11-метровых ударов за матч. В первом тайме он удалил защитника армейцев Милана Гайича уже после того, как «Ахмат» не забил пенальти, а также дал хозяевам перебить с точки, хотя Игорь Акинфеев отразил первый удар. ЦСКА победил со счетом 3:2.

Сейчас Безбородов впервые после паузы назначен арбитром ВАР на матч «Сочи» – «Локомотив». Иванов будет главным арбитром матча «Крылья Советов» – «Балтика».

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29 комментариев

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Фут.Боль
Всего 3 тура?)
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ЦСКА1960
Безбородов, нарушивший протокол ВАР, назначен судьёй на ВАР!
Спонсор всего этого ВАР - Весёлые Арбитры России!
+21
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Куй Бышевец
О боги вы издеваетесь!???
Если на полиграфе он чист, то это значит что он профнепригоден , этот Галимый, а его на ВАР ставят в матче с Крыльями. И это после того матча в Нижнем
Да и сам Иванов та еще тряпка
+20
-3
+17
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a2wai
Надо было еще раз их в Грозный отправить, проверить их профпригодность.
+6
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гога11
Ладно еще Безбородов, но зачем этого неумеху, косячника и мало порядочного человека Иванова вернули? Не могут в судейском корпусе без таких гниловатых.
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Jeicob Harlon
теперь они должны востановить упущенное!!
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Чувак Г
Походу эти судьи 50 на 50 работают с РФС.
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Антон Фалафель
Возвращение легенд!
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Заборостроитель
Да, фарш невозможно провернуть назад
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Balt
Ответ ЦСКА1960
Безбородов, нарушивший протокол ВАР, назначен судьёй на ВАР! Спонсор всего этого ВАР - Весёлые Арбитры России!
Обучили, показали, теперь осваивает на практике принципы работы ВАР. Нормальный процесс. ))
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Butkin
РФС: своих не бросаем.
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Prokuror Prokurorov
Смешно читать ироничные комменты про питерскую прописку рефери, который больше всех допускает ошибок в пользу одной наротной команды.
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Vastich
Ответ ЦСКА1960
Безбородов, нарушивший протокол ВАР, назначен судьёй на ВАР! Спонсор всего этого ВАР - Весёлые Арбитры России!
"Весёлые Арбитры России" - это пять, спасибо поржал))
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Bobby Shmonka
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Recreated
Ответ Куй Бышевец
О боги вы издеваетесь!??? Если на полиграфе он чист, то это значит что он профнепригоден , этот Галимый, а его на ВАР ставят в матче с Крыльями. И это после того матча в Нижнем Да и сам Иванов та еще тряпка
У него даже на лице это написано!
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SMART789
Ответ Фут.Боль
Всего 3 тура?)
Ну лучше так чем вообще оставлять без наказания тупых непрофессиональных негодяев

Вот Шадыханова вроде как прикрыли в ручном КДК, но уже второй тур без назначений и это правильно
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Recreated
Ну и на хрена они такие красивые нужны!!??
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Torkan
куда ж кабинеты без своих то. Всё было и так понятно.
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Caniball
Российский корпус легко может обойтись без этих двух. Их даже и судьями язык не поднимается назвать.
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Babusya
Счастье какое, опять косяки начнутся, чего греха таить.
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Вячеслав Максименко
Питерская судейская школа не тонет.
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Do Cent
Надолго ли?
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