Безбородов и Иванов вернулись к работе в РПЛ впервые после нарушения протокола ВАР в Грозном. Они пропустили 3 тура

Судьи Владислав Безбородов и Сергей Иванов получили назначения на матчи Мир РПЛ.

Оба арбитра будут работать на играх 6-го тура Премьер-лиги. До этого они пропустили три тура подряд после нарушения протокола ВАР в матче 2-го тура между «Ахматом» и ЦСКА (2:3). Безбородов был главным судьей матча в Грозном, Иванов исполнял обязанности видеоассистента.

Безбородов назначил пять 11-метровых ударов за матч. В первом тайме он удалил защитника армейцев Милана Гайича уже после того, как «Ахмат» не забил пенальти, а также дал хозяевам перебить с точки, хотя Игорь Акинфеев отразил первый удар. ЦСКА победил со счетом 3:2.

Сейчас Безбородов впервые после паузы назначен арбитром ВАР на матч «Сочи» – «Локомотив». Иванов будет главным арбитром матча «Крылья Советов» – «Балтика».

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