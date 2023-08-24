Безбородов и Иванов вернулись к работе в РПЛ впервые после нарушения протокола ВАР в Грозном. Они пропустили 3 тура
Судьи Владислав Безбородов и Сергей Иванов получили назначения на матчи Мир РПЛ.
Оба арбитра будут работать на играх 6-го тура Премьер-лиги. До этого они пропустили три тура подряд после нарушения протокола ВАР в матче 2-го тура между «Ахматом» и ЦСКА (2:3). Безбородов был главным судьей матча в Грозном, Иванов исполнял обязанности видеоассистента.
Безбородов назначил пять 11-метровых ударов за матч. В первом тайме он удалил защитника армейцев Милана Гайича уже после того, как «Ахмат» не забил пенальти, а также дал хозяевам перебить с точки, хотя Игорь Акинфеев отразил первый удар. ЦСКА победил со счетом 3:2.
Сейчас Безбородов впервые после паузы назначен арбитром ВАР на матч «Сочи» – «Локомотив». Иванов будет главным арбитром матча «Крылья Советов» – «Балтика».
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Спонсор всего этого ВАР - Весёлые Арбитры России!
Если на полиграфе он чист, то это значит что он профнепригоден , этот Галимый, а его на ВАР ставят в матче с Крыльями. И это после того матча в Нижнем
Да и сам Иванов та еще тряпка
Вот Шадыханова вроде как прикрыли в ручном КДК, но уже второй тур без назначений и это правильно