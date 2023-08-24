Захарян включен в заявку «Сосьедада» на матч против «Лас-Пальмаса»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Лас-Пальмас Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян включен в заявку «Реал Сосьедад» на матч против «Лас-Пальмаса».

Полузащитник, в августе перешедший из «Динамо», может дебютировать за команду из Сан-Себастьяна.

В 3-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» в гостях сыграет с «Лас-Пальмасом» в пятницу, 25 августа. Начало – в 20:30 по московскому времени.

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17 комментариев

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rarrih
Ответ Aleksey Yashin
"25 августа. Начало – в 20:30 по московскому времени" Осталось еще ссылки на трансляции прикрепить, где можно посмотреть)
На окко
+12
0
+12
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Rhett Butler
Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Выйдет на последние 15 минут! Уже хорошо будет
С учетом того, что в РПЛ сыграно на 3 тура больше, форма у него не хуже, чем у одноклубников, тем более соперник слабый, можем рассчитывать и на большее))
+7
0
+7
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dadahandadahan3@gmail.com
Ответ Aleksey Yashin
"25 августа. Начало – в 20:30 по московскому времени" Осталось еще ссылки на трансляции прикрепить, где можно посмотреть)
setante tv+Persian HD+Turkmenistan sport+uz sport
+7
-2
+5
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JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Выйдет на последние 15 минут! Уже хорошо будет
+4
-1
+3
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Cruel Snake
Удачного дебюта!
+2
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Назар Игорь
С корабля на бал. Удачи парню.
+3
-1
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Vatikan
Ждём феерию не меньше хвичи
+2
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Bashibuzuck
Ждем на поле✊✊✊
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FromRostov
Арсен, непосрами! А мы будем болеть за тебя!!!
+1
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KORADO
Столько лет за ним следили, и теперь когда наконец - то приобрели. Я думаю им самим уже хочется увидеть Арсена на поле.
А как болельщики Реала ждут!
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Франк Небо
Даёшь дубль в первом матче
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Eduard Rastryopin
"Реал Сосьедад" Захаряна.
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a2wai
Выйдет скорее всего не в старте, а на замену.

Но все равно неплохо будет получить практику сразу же, поймет, что его ждет в лиге.
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Док163
Топ. Ждем на поле!
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Любезный Коссутий
дебютный гол.
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Тиджани Бабангида
Добрая весть. Хорошее начало крайне важно
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Aleksey Yashin
"25 августа. Начало – в 20:30 по московскому времени"

Осталось еще ссылки на трансляции прикрепить, где можно посмотреть)
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