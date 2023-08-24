Захарян включен в заявку «Сосьедада» на матч против «Лас-Пальмаса»

Арсен Захарян включен в заявку «Реал Сосьедад» на матч против «Лас-Пальмаса».

Полузащитник, в августе перешедший из «Динамо», может дебютировать за команду из Сан-Себастьяна.

В 3-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» в гостях сыграет с «Лас-Пальмасом» в пятницу, 25 августа. Начало – в 20:30 по московскому времени.

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