21-летний хавбек «Сельты» Вейга переходит в «Аль-Ахли». Им интересовались «Барса», «Сити», «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль» и «Челси»

Хавбек «Сельты» Габриэль Вейга переходит в «Аль-Ахли».

« » приняла предложение саудовского клуба, 21-летний хавбек также согласился на переход, сообщает .

В контракте футболиста прописаны отступные в размере 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что интересуются «Барселона», «Ман Сити», «ПСЖ», «Наполи» «Ливерпуль» и«Челси».

В прошлом сезоне Вейга забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за «Сельту» в .

Полную статистику центрального полузащитника можно найти здесь.

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