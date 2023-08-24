21-летний хавбек «Сельты» Вейга переходит в «Аль-Ахли». Им интересовались «Барса», «Сити», «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль» и «Челси»
Хавбек «Сельты» Габриэль Вейга переходит в «Аль-Ахли».
«Сельта» приняла предложение саудовского клуба, 21-летний хавбек также согласился на переход, сообщает Фабрицио Романо.
В контракте футболиста прописаны отступные в размере 40 млн евро.
Ранее сообщалось, что Вейгой интересуются «Барселона», «Ман Сити», «ПСЖ», «Наполи» «Ливерпуль» и«Челси».
В прошлом сезоне Вейга забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за «Сельту» в Ла Лиге.
Полную статистику центрального полузащитника можно найти здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Мы не должны его осуждать за это
Добро пожаловать в новый мировой порядок
За 2-3 года заработает как за всю карьеру в Европе.
Вернётся и будет играть дальше. Ничего страшного.
Имея нефтяные вышки, покупают кого и когда хотят...