21-летний хавбек «Сельты» Вейга переходит в «Аль-Ахли». Им интересовались «Барса», «Сити», «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль» и «Челси»

Теги Сельта Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Габриэль Вейга Фабрицио Романо Футбол

Хавбек «Сельты» Габриэль Вейга переходит в «Аль-Ахли».

«Сельта» приняла предложение саудовского клуба, 21-летний хавбек также согласился на переход, сообщает Фабрицио Романо.

В контракте футболиста прописаны отступные в размере 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что Вейгой интересуются «Барселона», «Ман Сити», «ПСЖ», «Наполи» «Ливерпуль» и«Челси». 

В прошлом сезоне Вейга забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за «Сельту» в Ла Лиге.

Полную статистику центрального полузащитника можно найти здесь.

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34 комментария

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Roman
Это уже тревожный звонок, что молодой и перспективный игрок вместо того, чтобы выбрать топ-клуб едет на заработки в сотую лигу мира
+27
-4
+23
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BHAf
Каждый сам должен выбирать где и за какие деньги работать
Мы не должны его осуждать за это
+16
-3
+13
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stalnoii
Ответ BHAf
Это его дело
дело его, но звонок тревожный 😬
+11
-1
+10
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Jeicob Harlon
Ливер кроме как интересоваться вы что нибудь собираетесь делать??
+4
0
+4
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SaH4r.
а казался нормальным талантливым парнем
+2
0
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JohnnyMulka
Ответ SaH4r.
что происходит🤦🏻‍♂️
ФИФА нагибает УЕФА

Добро пожаловать в новый мировой порядок
+2
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Антон Фалафель
Пили пока молодой!
За 2-3 года заработает как за всю карьеру в Европе.
Вернётся и будет играть дальше. Ничего страшного.
+1
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bsanchezb
Ответ Roman
Это уже тревожный звонок, что молодой и перспективный игрок вместо того, чтобы выбрать топ-клуб едет на заработки в сотую лигу мира
Уже не сотая давно. Недавно был рейтинг стоимости клубов, саудовская лига уже на 10ом месте в мире. Выше РПЛ и Нидерландов.
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BHAf
Ответ Профессор из Кобхэма
Ну и позорище, ноль амбиций.
Зато будут деньги. Никому не сдались эти амбиции когда есть легкий шанс заработать. Футбол для них работа
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Arman FCSM
Ответ BHAf
Каждый сам должен выбирать где и за какие деньги работать Мы не должны его осуждать за это
Не асуди, да не асудим будешь
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SaH4r.
что происходит🤦🏻‍♂️
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Роман
Ответ 2nq7wq95fh
Его осуждать будет только завистники, мне лично интересно почему топ клубы или околотопклуби которые им интересовались не подписали его
40 млн сумма выкупа, за меньшие деньги бы уже забрали
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Ник Гре
Ответ Arman FCSM
Не асуди, да не асудим будешь
Две буквы А лишние...
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Artem Ka
Ответ bsanchezb
Уже не сотая давно. Недавно был рейтинг стоимости клубов, саудовская лига уже на 10ом месте в мире. Выше РПЛ и Нидерландов.
Если в весту вложить 15 миллионов она не станет лучше кайена.
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2nq7wq95fh
Емааа
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SaH4r.
Ответ Антон Фалафель
Пили пока молодой! За 2-3 года заработает как за всю карьеру в Европе. Вернётся и будет играть дальше. Ничего страшного.
у меня во дворе даже лучше играют пацаны, чем в лиге песка
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love_sport737
чел сыграл 1 полный сезон и уже уехал в СА. круто, что сказать
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Никита Самарин
Жесть. В 21 год, после успешного сезона в Ла Лиге, переехать в СА - это 🤦‍♂️.
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krokodilych
По спортивному принципу выбирал, сразу видать.
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Взвешенный вомбат Китая
Вот только на днях была новость, что с Наполи обо всём договорено и он уходит туда за 36 + бонусы. Какое-то позорище в таком возрасте, будучи перспективным футболистом, лезть в это болото.
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2vdhrvmmzf
Скоро кроме АПЛ толковых футболистов в Европе особо нигде не останется (ну кроме Баварии, Реала и нескольких исключений), а Чеферину норм, он с суперлигой борется, пока его арабы нагибают
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pit4er
Пусть тогда уже ещё пару десятков хороших футболистов купят, чтобы все 4 топ-клуба были полностью укомплектованы и было интересно смотреть. В любом случае, это будет в 4 раза больше сильных и конкурентноспособных команд, чем во Франции
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Three Days Grace
молодой еще, вернется в Европу чуть позже.
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Barsa! bolshe chem klub
думаю пора вводить ФФП для СА.
Имея нефтяные вышки, покупают кого и когда хотят...
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Профессор из Кобхэма
Ну и позорище, ноль амбиций.
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