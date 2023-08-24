Иоланда Чен о «безызбежно» Загитовой: «Параллельно 200 тысяч человек обосрались в других эфирах – никому нет дела. Но Алине поработать бы над техникой речи»

Теги телевидение Дмитрий Губерниев Иоланда Чен Алина Загитова брань Фигурное катание

Комментатор Иоланда Чен считает, что Алине Загитовой нужно улучшить технику речи.

Как вы отреагировали на недавнее «безызбежно»?

– Да это от волнения она так сказала. Не надо к таким вещам придираться. Заговориться – нормально. И люди на диванах часто это делают, просто не замечают. У Загитовой много таких моментов, но тут история в том, что она на виду. И каждый случай, любая шероховатость – сразу обсуждение. А что параллельно 200 тысяч человек обосрались в других эфирах – да никому нет дела. Последите внимательно за любым человеком, найдете столько всего!

Но я согласна с Губерниевым, что Алине было бы не лишним поработать с преподавателями по технике речи. Это не только ее касается. На курсы повышения квалификации в своей области ходят даже именитые дикторы, финансисты, хорошие врачи. Работать над собой – это нормально, а время не стоит на месте, – сказала Чен.

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

«Перестала включать телевизор. Один может говорить все, другой боится – и это отталкивает». Интервью Иоланды Чен  

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52 комментария

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kagen
Иоланда разрывается между стокгольмским синдромом, и здравым смыслом.

Загитова однозначно профнепригодна к профессии ведущей. Конечно можно потратить годы чтобы поднять ее уровень от ужасного до плохонького, но зачем, если можно просто сразу взять одаренного человека, и не мучить зрителей?
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aleh01
Ответ Назар Игорь
А Иоланде поработать бы над культурой речи.
В российском спортивном сообществе слово обосрались ну прям незаменимое)
+31
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nata shima
дело не в том,как она говорит. А невозможно смотреть,как из успешного спортсмена делают говоряющую куклу в угоду режиму. И страшно,что она не понимает (и если у неё все будет хорошо,не поймет),что условная Навка,как мадам Чжу готовит её,для какого-то засаленного депутата...
+34
-13
+21
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Назар Игорь
А Иоланде поработать бы над культурой речи.
+31
-17
+14
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Zbra
Ответ vmn
"Обосрались" - а покультурнее никак нельзя было сказать? Иоланде тоже необходимо работать над техникой речи.
Техника речи - это про другое. Про дикцию, фонетику, постановку голоса и правильное дыхание.
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bellyashe
да ну что непонятного? никому бы дела не было до ошибок Загитовой, если б её поклонницы не возвели её в ранг божества. главная проблема Алины - её фанбаза
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okkervil
"Обосрались" - прямая цитата. Позорище, однако.
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Аркус
Надо больше читать,расширять словарный запас.
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Sgi
Ответ kagen
Иоланда разрывается между стокгольмским синдромом, и здравым смыслом. Загитова однозначно профнепригодна к профессии ведущей. Конечно можно потратить годы чтобы поднять ее уровень от ужасного до плохонького, но зачем, если можно просто сразу взять одаренного человека, и не мучить зрителей?
ее смотрят тысячи фанаток , которые искренне верят, что она лучшая ведущая. Голосуют за нее… защищают , когда она несет чушь и нарушает закон. У всех есть последователи и фанаты , даже у Загитовой.
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AllaS
Ответ bellyashe
да ну что непонятного? никому бы дела не было до ошибок Загитовой, если б её поклонницы не возвели её в ранг божества. главная проблема Алины - её фанбаза
Какие же это проблемы, это счастье иметь такую крутую фанбазу. Вокруг Алины на шоу, на мастер-классах, тренировках множество ее болельщиков . На Загитову Аншлаги , как на самую популярную фигуристку во всех городах Страны. Любовь зрителя надо заслужить .
И на ЛП пригласили Алину, чтобы повысить рейтинг , что и случилось с ее приходом. Но это другая история, фанбаза Алины это любители ФК, которым нравится ее искусство на льду.
А остальное это уже интересы набросчиков , что сказала, как сказала. Да вокруг тысячи и тысячи хуже говорят .
Как раз Алина с юности лидер , бойкая, веселая и организатор всех строящий.
И все ее интервью очень логичные и разумные с юности, а как стали хейтеры неудавшейся карьеры другой фигуристки за ней бегать по пятам , наводя тень на плетень она просто стала совсем мало давать интервью .
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Быть Добру
Ответ kagen
Совершенно верно, ошибаются многие, но никто не ошибается постоянно, и никто не говорит несуществующими словами. А вот Загитова постоянно так делает, у нее такое происходит буквально каждый раз когда она открывает рот. Почему все так боятся признать очевидное? Загитова не такая как все.
Где Алина ошибается? Примеры можно? Алина еще не говорила несуществующими словами.
Очевидно то, что вы не знаете родной русский язык, поэтому вам кажется, что Алина ошибается, а ошибаетесь - вы.
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Быть Добру
Ответ Happy_Kleo
Так Загитову саму все устраивает. Она слышит только своих безумных фанатов и верит,что реально трижды лучшая ведущая страны.
Алина настоящая, никогда не думает как бы сказать, чтобы все сказали- вау, как стройно говорит!
Она искренна со своим зрителем, настоящая. А ошибок не было. Иоланла тоже еще не усвоила урок, что безызбежность существует, вот это грустно
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AllaS
Ответ ЮИ
Вроде, по делу сказала и смысл понятен, но как-то не очень красиво получилось от профессионала. Мне жаль, что Алина даёт поводы к ней придираться, но раскручивают это, как ни в себе... Вряд ли это просто так делается, без какой-либо цели...
Вы абсолютно правы, доходит до абсурда эти обсуждения и это заказ .
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Happy_Kleo
Так Загитову саму все устраивает. Она слышит только своих безумных фанатов и верит,что реально трижды лучшая ведущая страны.
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ЮИ
Вроде, по делу сказала и смысл понятен, но как-то не очень красиво получилось от профессионала. Мне жаль, что Алина даёт поводы к ней придираться, но раскручивают это, как ни в себе... Вряд ли это просто так делается, без какой-либо цели...
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Поговорим
А ведь добились того, на что не рассчитывали, безызбежно уже ни слух, ни глаз «не царапает» практически, хотя тоже считаю, Алина просто оговорилась, как и любой человек может оговориться, обычная очередная искусственно поднятая волна по ничтожному поводу. Судя по всему идёт активная подспудная работа локотками среди не нашедших мотивации в спортивном сезоне, прочих одарённых разнообразно и нацелившихся на сотрудничество с первым каналом под девизом - «мы такие же, но лучше», дело житейское разумеется, но методы все равно не самые чистоплотные.

Что до свежего неологизма, мой дед иногда любил употребить « бессомненно», подводя итог дискуссии, прям помню как он это «вкусно» выговаривал, безызбежно ну где-то рядом, думаю - он бы оценил.
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kagen
Совершенно верно, ошибаются многие, но никто не ошибается постоянно, и никто не говорит несуществующими словами.
А вот Загитова постоянно так делает, у нее такое происходит буквально каждый раз когда она открывает рот.

Почему все так боятся признать очевидное? Загитова не такая как все.
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olvl
Параллельно да, а вот Алина ничего эдакого пока не сказала, даже любимое слово Чен ни разу не произносила. А работать над собой всем надо, не одной Алине.
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xztgnh92mx
Ответ kagen
Совершенно верно, ошибаются многие, но никто не ошибается постоянно, и никто не говорит несуществующими словами. А вот Загитова постоянно так делает, у нее такое происходит буквально каждый раз когда она открывает рот. Почему все так боятся признать очевидное? Загитова не такая как все.
А вы послушайте ЕМ, Валиеву, Щербакову, с ее « прекрасной чушью», и увидите, что она одна из них! У них , у всех, в арсенале, начальная школа и усе!
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kagen
Ответ Оле-Лукойе
Ну какой здравый смысл от Иоланды, которая даже не знает, как правильно произносятся фамилии спортсменов и позволяет себе говорить "обосралась"? Из уст человека, который мнит себя журналистом и критикуют других, но позволяет себе такое, это звучит смешно, вне зависимости от Алины.
т.е. здравый смысл гарантирует правильное произношение фамилий спортсменов? конгениально.
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farmer_f
А сколько человек просто обосралось и не сосчитать)
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kagen
Ответ Быть Добру
Вы работаете на 1 канале, специалист? Если вы мучаетесь, это не значит, что другие тоже. Рейтинги говорят сами за себя и довольные зрители, которые, наконец, получили настоящую ведущую, без пафоса, красования, пустословия, искреннюю и светлую. А вы просто не смотрите, можно же, .если не хочется
я посмотрел на ютубе пару выпусков ЛП, и почитал комментарии. И множество людей писали что слушать Загитову невыносимо, и что когда ее показывали они отключали звук.
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marchellinos
Самые «перлы» выдаёт Соловьев в утреннем шоу. Он там на столько статей наговорил, но никто не трогает его. Даже не одергивают.
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Владддд
Ответ nata shima
дело не в том,как она говорит. А невозможно смотреть,как из успешного спортсмена делают говоряющую куклу в угоду режиму. И страшно,что она не понимает (и если у неё все будет хорошо,не поймет),что условная Навка,как мадам Чжу готовит её,для какого-то засаленного депутата...
Ну у нее есть паства, которая ее боготворит, но эти мамаши своих детей воспитать не могут, в окна выкидывают, в сексрабство продают, но жизни других даже тут в комментах учат
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Оле-Лукойе
Ответ kagen
Иоланда разрывается между стокгольмским синдромом, и здравым смыслом. Загитова однозначно профнепригодна к профессии ведущей. Конечно можно потратить годы чтобы поднять ее уровень от ужасного до плохонького, но зачем, если можно просто сразу взять одаренного человека, и не мучить зрителей?
Ну какой здравый смысл от Иоланды, которая даже не знает, как правильно произносятся фамилии спортсменов и позволяет себе говорить "обосралась"? Из уст человека, который мнит себя журналистом и критикуют других, но позволяет себе такое, это звучит смешно, вне зависимости от Алины.
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