Иоланда Чен о «безызбежно» Загитовой: «Параллельно 200 тысяч человек обосрались в других эфирах – никому нет дела. Но Алине поработать бы над техникой речи»
Комментатор Иоланда Чен считает, что Алине Загитовой нужно улучшить технику речи.
– Как вы отреагировали на недавнее «безызбежно»?
– Да это от волнения она так сказала. Не надо к таким вещам придираться. Заговориться – нормально. И люди на диванах часто это делают, просто не замечают. У Загитовой много таких моментов, но тут история в том, что она на виду. И каждый случай, любая шероховатость – сразу обсуждение. А что параллельно 200 тысяч человек обосрались в других эфирах – да никому нет дела. Последите внимательно за любым человеком, найдете столько всего!
Но я согласна с Губерниевым, что Алине было бы не лишним поработать с преподавателями по технике речи. Это не только ее касается. На курсы повышения квалификации в своей области ходят даже именитые дикторы, финансисты, хорошие врачи. Работать над собой – это нормально, а время не стоит на месте, – сказала Чен.
А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?
«Перестала включать телевизор. Один может говорить все, другой боится – и это отталкивает». Интервью Иоланды Чен
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Загитова однозначно профнепригодна к профессии ведущей. Конечно можно потратить годы чтобы поднять ее уровень от ужасного до плохонького, но зачем, если можно просто сразу взять одаренного человека, и не мучить зрителей?
И на ЛП пригласили Алину, чтобы повысить рейтинг , что и случилось с ее приходом. Но это другая история, фанбаза Алины это любители ФК, которым нравится ее искусство на льду.
А остальное это уже интересы набросчиков , что сказала, как сказала. Да вокруг тысячи и тысячи хуже говорят .
Как раз Алина с юности лидер , бойкая, веселая и организатор всех строящий.
И все ее интервью очень логичные и разумные с юности, а как стали хейтеры неудавшейся карьеры другой фигуристки за ней бегать по пятам , наводя тень на плетень она просто стала совсем мало давать интервью .
Очевидно то, что вы не знаете родной русский язык, поэтому вам кажется, что Алина ошибается, а ошибаетесь - вы.
Она искренна со своим зрителем, настоящая. А ошибок не было. Иоланла тоже еще не усвоила урок, что безызбежность существует, вот это грустно
Что до свежего неологизма, мой дед иногда любил употребить « бессомненно», подводя итог дискуссии, прям помню как он это «вкусно» выговаривал, безызбежно ну где-то рядом, думаю - он бы оценил.
А вот Загитова постоянно так делает, у нее такое происходит буквально каждый раз когда она открывает рот.
Почему все так боятся признать очевидное? Загитова не такая как все.