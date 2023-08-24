Иоланда Чен о «безызбежно» Загитовой: «Параллельно 200 тысяч человек обосрались в других эфирах – никому нет дела. Но Алине поработать бы над техникой речи»

Комментатор Иоланда Чен считает, что Алине Загитовой нужно улучшить технику речи.

– Как вы отреагировали на недавнее «безызбежно»?

– Да это от волнения она так сказала. Не надо к таким вещам придираться. Заговориться – нормально. И люди на диванах часто это делают, просто не замечают. У Загитовой много таких моментов, но тут история в том, что она на виду. И каждый случай, любая шероховатость – сразу обсуждение. А что параллельно 200 тысяч человек обосрались в других эфирах – да никому нет дела. Последите внимательно за любым человеком, найдете столько всего!

Но я согласна с , что было бы не лишним поработать с преподавателями по технике речи. Это не только ее касается. На курсы повышения квалификации в своей области ходят даже именитые дикторы, финансисты, хорошие врачи. Работать над собой – это нормально, а время не стоит на месте, – сказала Чен.

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

«Перестала включать телевизор. Один может говорить все, другой боится – и это отталкивает». Интервью Иоланды Чен

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