Карло Анчелотти: «Нет ни одного тренера, который был бы похож на меня»
Карло Анчелотти считает, что ни один тренер не похож на него.
Тренеру «Реала» задали вопрос о том, есть ли «новый Анчелотти» в футболе.
«Нет ни одного нового тренера, который был бы похож на меня.
Мне нравятся и те, кто делает большую ставку на игру, как Гвардиола, Де Дзерби или Артета. И те, кто умеет мотивировать игроков, как Бордалас, с которым я пересекался и который очень мил. Мне нравится, как он мотивирует команду», – сказал итальянец.
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тогда все сходится)
Это помогает в кубковых матчах мотивировать игроков.
Но на дистанции он слабый тренер, в клубах поскромнее он просто дно.
и оба великие!
много решал штаб и сами игроки
Буквально, что все тренеры разные и похожих друг на друга нет)
В чем отличие собственно говоря
Но вопрос про отличия, все ещё актуальный
Карло за последние 2 года доказал, что рано его списывать, и что на данный момент он является лучшим вариантом на пост тренера «Мадрида»