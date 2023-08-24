Карло Анчелотти: «Нет ни одного тренера, который был бы похож на меня»

Теги Карло Анчелотти Микель Артета Реал Мадрид Ла Лига Пеп Гвардиола Роберто Де Дзерби Пепе Бордалас Футбол

Карло Анчелотти считает, что ни один тренер не похож на него.

Тренеру «Реала» задали вопрос о том, есть ли «новый Анчелотти» в футболе.

«Нет ни одного нового тренера, который был бы похож на меня.

Мне нравятся и те, кто делает большую ставку на игру, как Гвардиола, Де Дзерби или Артета. И те, кто умеет мотивировать игроков, как Бордалас, с которым я пересекался и который очень мил. Мне нравится, как он мотивирует команду», – сказал итальянец.

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69 комментариев

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Дзмітрый Фарботка
Мостового в деле ещё не видели. Дайте ему Милан и Реал (можно одновременно) он возьмёт с ними лч (может одновременно)
+62
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JENNINGS
Ответ Митрандир цвета хаки
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Три легендарных камбека в плей-офф ЛЧ - позор. Ну окей)
+38
-9
+29
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Bashibuzuck
А ведь правда, папа Карло действительно уникален
+18
-7
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Uragan Boy
например никто так не жуёт жвачку
+9
-1
+8
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No Comment
бровь вверх ☝️
+7
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+7
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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лучше бы ты не писал
+5
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войд
Ответ Митрандир цвета хаки
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Ну не фанату Арсенала говорить о позорах,особенно если вспомнить как они отдали титул Апл Сити за 5 туров до конца чемпа,вот где настоящие лузеры)
+8
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Dr.Gebbelsss
ну может он имел ввиду похож внешне)
тогда все сходится)
+4
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+3
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Mikel Dominator Arteta
Да, таких физруков больше нет
+12
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Профессор из Кобхэма
Ответ Bashibuzuck
А ведь правда, папа Карло действительно уникален
Уникален он тем, что создает хорошую атмосферу и хорошо ладит со звездами, так как сам был игроком хорошего уровня и понимает психологию топ футболистов.
Это помогает в кубковых матчах мотивировать игроков.

Но на дистанции он слабый тренер, в клубах поскромнее он просто дно.
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ЖУЛИК
Чисто внешне ваще никто не похож
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Will Turner
ну так потому что (при всем уважении) карло в первую очередь менеджер, а не тренер. каким был и фергюсон
и оба великие!
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Will Turner
Ответ Will Turner
никакого отличия имхо. они отличные менеджеры, они хорошо чувствуют/чувствовали игроков. но всё что касается тренерской деятельности, именно если говорить только об игре - они посредственные. все их команды не были с какой то выдающейся особенностью и тактикой. они всегда играли просто и на результат
причем я пишу это без негатива абсолютно. мне они оба импонируют как личности, менеджеры, но тренерской работы в их командах было всегда не так уж и много
много решал штаб и сами игроки
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Will Turner
Ответ alexmixer9
Прошу прощения) Но вопрос про отличия, все ещё актуальный
никакого отличия имхо. они отличные менеджеры, они хорошо чувствуют/чувствовали игроков. но всё что касается тренерской деятельности, именно если говорить только об игре - они посредственные. все их команды не были с какой то выдающейся особенностью и тактикой. они всегда играли просто и на результат
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ZA.RMA
Ответ Великий Додда
ну Карло можно такие вещи говорить
А что он «такого» сказал?
Буквально, что все тренеры разные и похожих друг на друга нет)
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Eziiko
Ашхабадский?
да
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alexmixer9
Ответ Will Turner
ну так потому что (при всем уважении) карло в первую очередь менеджер, а не тренер. каким был и фергюсон и оба великие!
А фергюсон не менеджер был?)
В чем отличие собственно говоря
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hompos
Ответ Валерий Береснев
Великий тренер!!!
нет у нас в школе физруки посильнее были...
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ZA.RMA
Ответ hompos
мы его за эти слова точнее не его а реал уничтожим в следующем классико 5:0 будет тогда весь мир будет смеяться над ним и его уволят с позором и отправят в рио де жанейро или куда он там мечтал
Конкретно Вы уничтожите, верю
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alexmixer9
Ответ Will Turner
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Прошу прощения)
Но вопрос про отличия, все ещё актуальный
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Will Turner
Ответ alexmixer9
А фергюсон не менеджер был?) В чем отличие собственно говоря
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JENNINGS
Ответ Геннадий Чеботарев
для таких как ты трофеи это показатель мастерства!!! так у родригеса 2 ушастых и ещё куча всяких штучек и что из того? а у кдб один и тот со скрипом ,и что Родригес круче Кевина????????)))))))))
Про то, как «Реал» в прошлом году выиграл ЛЧ, Apple TV выпустил фильм этой весной, всем хейтерам мадридского клуба к просмотру)
Карло за последние 2 года доказал, что рано его списывать, и что на данный момент он является лучшим вариантом на пост тренера «Мадрида»
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Deze Deze
Ответ Геннадий Чеботарев
вопрос вполне нормальный. а ответ как всегда ,дибильный
Вот же ж тебе неймётся. Такое ощущение, что тебя в детстве побили маленькие итальянцы. Возможно даже отняли любимую игрушку.
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Нефанатик
Анчелотти больше мотиватор, чем тренер
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Andrey Ashhabadskiy
гонимый тренер, чего уж там
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