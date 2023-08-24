Карло Анчелотти: «Нет ни одного тренера, который был бы похож на меня»

Карло Анчелотти считает, что ни один тренер не похож на него.

Тренеру «Реала» задали вопрос о том, есть ли «новый Анчелотти» в футболе.

«Нет ни одного нового тренера, который был бы похож на меня.

Мне нравятся и те, кто делает большую ставку на игру, как Гвардиола, Де Дзерби или Артета. И те, кто умеет мотивировать игроков, как Бордалас, с которым я пересекался и который очень мил. Мне нравится, как он мотивирует команду», – сказал итальянец.

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