12

Ротенберг-младший рассматривается на пост гендиректора «Локомотива». Он может перейти в «Сочи» или «Динамо», если не получит повышение (Legalbet)

Борис Ротенберг-младший может стать генеральным директором «Локомотива».

На данный момент функционер является заместителем генерального директора по развитию молодежного футбола клуба.

Договор специалиста и клуба истекает в декабре.

По данным Legalbet, многим руководителям «Локомотива» нравится кандидатура Ротенберга – его вновь рассматривают как потенциального гендиректора клуба. Однако возможное назначение зависит от результатов команды.

Борис Ротенберг-младший может продолжить карьеру в «Сочи» или «Динамо», если не получит должность генерального директора «Локомотива».

Ранее появилась информация, что клуб планирует продлить договор с действующим руководством и главным тренером Михаилом Галактионовым.

Никита Надёжин
Legalbet
logoБорис Ротенберг-младший
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoСочи
logoДинамо Москва
