Ротенберг-младший рассматривается на пост гендиректора «Локомотива». Он может перейти в «Сочи» или «Динамо», если не получит повышение (Legalbet)
Борис Ротенберг-младший может стать генеральным директором «Локомотива».
На данный момент функционер является заместителем генерального директора по развитию молодежного футбола клуба.
Договор специалиста и клуба истекает в декабре.
По данным Legalbet, многим руководителям «Локомотива» нравится кандидатура Ротенберга – его вновь рассматривают как потенциального гендиректора клуба. Однако возможное назначение зависит от результатов команды.
Борис Ротенберг-младший может продолжить карьеру в «Сочи» или «Динамо», если не получит должность генерального директора «Локомотива».
Ранее появилась информация, что клуб планирует продлить договор с действующим руководством и главным тренером Михаилом Галактионовым.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
