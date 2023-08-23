Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Мужчины разыграют медали в прыжках в длину и беге на 400 м, женщины – в метании молота и беге на 100 и 400 м с барьерами
24 августа на чемпионате мира по легкой атлетике разыграют 6 комплектов медалей.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2023
Будапешт, Венгрия
Мужчины
Спортивная ходьба, 35 км
8:00
Фавориты: Сянхун Хэ (Китай), Томохиро Нода (Япония), Массимо Стано (Италия), Масатора Кавано (Япония), Персеус Карлстрем (Швеция).
Прыжки в длину
20:30
Фавориты: Таджей Гейл (Ямайка), Милтиадис Тентоглу (Греция), Уэйн Пиннок (Ямайка), Ван Цзянань (Китай), Симон Эхаммер (Швейцария).
400 м
22:35
Фавориты: Уэйд ван Никерк (ЮАР), Антонио Уотсон (Ямайка), Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания), Вернон Норвуд (США), Кирани Джеймс (Гренада).
Женщины
Спортивная ходьба, 35 км
8:00
Фавориты: Мария Перес (Испания), Кимберли Гарсия Леон (Перу), Катаржина Здзебло (Польша), Цеян Шицзе (Китай), Бай Сюэин (Китай).
Метание молота
21:15
Фавориты: Деанна Прайс (США), Камрин Роджерс (Канада), Джейни Кассанавойд (США), Ван Чжэн (Китай), Анна Скидан (Азербайджан).
100 м с/б
22:25
Фавориты: Кендра Харрисон (США), Ниа Али (США), Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико), Тоби Амусан (Нигерия), Даниэлль Уильямс (Ямайка).
400 м с/б
22:50
Фавориты: Фемке Бол (Нидерланды), Шамир Литтл (США), Джейнив Расселл (Ямайка), Андренетт Найт (Ямайка), Рашелл Клэйтон (Ямайка).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только финалы.
Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2023 в Будапеште
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