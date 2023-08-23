Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Мужчины разыграют медали в прыжках в длину и беге на 400 м, женщины – в метании молота и беге на 100 и 400 м с барьерами

24 августа на чемпионате мира по легкой атлетике разыграют 6 комплектов медалей.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

Мужчины

Спортивная ходьба, 35 км

8:00

Фавориты: Сянхун Хэ (Китай), Томохиро Нода (Япония), Массимо Стано (Италия), Масатора Кавано (Япония), Персеус Карлстрем (Швеция).

Прыжки в длину

20:30

Фавориты: Таджей Гейл (Ямайка), Милтиадис Тентоглу (Греция), Уэйн Пиннок (Ямайка), Ван Цзянань (Китай), Симон Эхаммер (Швейцария).

400 м

22:35

Фавориты: Уэйд ван Никерк (ЮАР), Антонио Уотсон (Ямайка), Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания), Вернон Норвуд (США), Кирани Джеймс (Гренада).

Женщины

Спортивная ходьба, 35 км

8:00

Фавориты: Мария Перес (Испания), Кимберли Гарсия Леон (Перу), Катаржина Здзебло (Польша), Цеян Шицзе (Китай), Бай Сюэин (Китай).

Метание молота

21:15

Фавориты: Деанна Прайс (США), Камрин Роджерс (Канада), Джейни Кассанавойд (США), Ван Чжэн (Китай), Анна Скидан (Азербайджан).

100 м с/б

22:25

Фавориты: Кендра Харрисон (США), Ниа Али (США), Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико), Тоби Амусан (Нигерия), Даниэлль Уильямс (Ямайка).

400 м с/б

22:50

Фавориты: Фемке Бол (Нидерланды), Шамир Литтл (США), Джейнив Расселл (Ямайка), Андренетт Найт (Ямайка), Рашелл Клэйтон (Ямайка).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только финалы.

Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2023 в Будапеште