Салаху в «Аль-Иттихаде» предложили 76 млн евро в год по 3-летнему контракту. Он может обойти Роналду по доходам с учетом всех выплат

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах деньги Футбол

Мохамед Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Аль-Иттихад» предложил вингеру «Ливерпуля» контракт на 3 года с базовой зарплатой 65 млн фунтов в год (около 75,8 млн евро).

Кроме того, у египтянина будут другие возможности заработка – вероятно, имеются в виду коммерческие выплаты и доходы от имиджевых прав.

С учетом всех возможных выплат доходы Салаха будут сопоставимы или даже выше аналогичных у форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду – самого высокооплачиваемого игрока лиги.

Тем не менее с самим Салахом пока ничего не согласовано, а «Ливерпуль» не намерен продавать игрока.

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37 комментариев

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Bozqurd_Idel_Ural_
Даже если Салах не перейдет сейчас, ему и в следующем году в Аравии будут предлагать такие деньги, и даже больше. Для арабского мира он суперзвезда и чуть ли не популярнее того же Роналду, потому что считается своим.
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Любезный Коссутий
Ответ Нионель Ералду
Нельзя так делать. Пирс Морган уже студию арендовывает
арендует
+13
-1
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Стахович
Салах это вишенка на торте.Главный араб в футболе должен играть в этой лиге
+10
-4
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Михо
Последний абзац все испортил😃
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Профессор из Кобхэма
Ответ Стахович
Салах это вишенка на торте.Главный араб в футболе должен играть в этой лиге
Главный араб в футболе Бензема.
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Олег Кузнецов
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Даже если Салах не перейдет сейчас, ему и в следующем году в Аравии будут предлагать такие деньги, и даже больше. Для арабского мира он суперзвезда и чуть ли не популярнее того же Роналду, потому что считается своим.
У Криша выше доход в СА. Автор не корректен.
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Bobby Shmonka
Роналду этого не переживет)
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Roman Roman
Ответ red hikkikomori
На месте Салаха всеми силами уговаривал бы руководство отпустить, если таки условия реально предлагают
на месте Салаха нужно не руководство ливера уговаривать, а саудитов, чтоб на трансфер не скупились - удовлетворили текущего работодателя...
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Профессор из Кобхэма
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Даже если Салах не перейдет сейчас, ему и в следующем году в Аравии будут предлагать такие деньги, и даже больше. Для арабского мира он суперзвезда и чуть ли не популярнее того же Роналду, потому что считается своим.
Его многие не любят там за фотки с прессом или возле елки.
Это как Джордана обвиняли в том, что он дружит с белыми капиталистами, и совсем забыл про черное гетто. В 90х его хейтили в основном черные.
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Мансур Мадаев
Ответ Профессор из Кобхэма
Главный араб в футболе Бензема.
Салах больше любят арабы
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Sgi
Ответ Стахович
Салах это вишенка на торте.Главный араб в футболе должен играть в этой лиге
Бензема уже там )
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alexmixer9
Ответ Денис Давыдов
Салаху там делать нечего, сейчас он мировая звезда, один из лучших игроков в мире, а там никто, хоть и на горе из денег.
Там он как раз сродни богу будет и популярнее Роналду)
Очень не хочется что бы он уходил, тем более сейчас, но объективно его понять можно будет, тем более сезон без ЛЧ, перестрйока в клубе.
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ddddan 2
Ответ космонавт на дереве
Бензема скорее француз чем араб, не факт что он по арабски может говорить. А Салах самый настоящий араб
он не умеет по арабски говорить,он кабил
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Нионель Ералду
Нельзя так делать. Пирс Морган уже студию арендовывает
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космонавт на дереве
Ответ Профессор из Кобхэма
Главный араб в футболе Бензема.
Бензема скорее француз чем араб, не факт что он по арабски может говорить. А Салах самый настоящий араб
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Mbest77
Ответ Профессор из Кобхэма
Главный араб в футболе Бензема.
Бензема же вроде бербер
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Artem Ka
Ответ хавбек+
не обойдет, у Роньки партнерская ссылка и процент с каждого перехода))
Акция - приведи друга))
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Roman Roman
Ответ Overkiller
Как он может уйти и "не отказываться от предложения" если у него контракт с Ливером и они его просто не отпускают и отказывают в продаже?
вопрос цены с отпуском из клуба... просто в заметке об этом не упомянуто...
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Overkiller
Ответ BZB
Скорее всего уйдет, от таких предложений не отказываются, если ты не Месси.
Как он может уйти и "не отказываться от предложения" если у него контракт с Ливером и они его просто не отпускают и отказывают в продаже?
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Рустам Гарипов
Ответ BZB
Скорее всего уйдет, от таких предложений не отказываются, если ты не Месси.
он лицо арабского мира в футболе, так что и следующим летом будут такие предложения, если этим не уйдет
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Пирс Морган
Ответ Нионель Ералду
Нельзя так делать. Пирс Морган уже студию арендовывает
А что, уже не надо?
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Костя Кот
ох у рончика полыхнет)
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BigPapa
если обойдет то какой же Салах некрасивый
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red hikkikomori
На месте Салаха всеми силами уговаривал бы руководство отпустить, если таки условия реально предлагают
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Любезный Коссутий
бешеные бабки для Мухамеда. нужно соглашаться.
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