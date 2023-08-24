Салаху в «Аль-Иттихаде» предложили 76 млн евро в год по 3-летнему контракту. Он может обойти Роналду по доходам с учетом всех выплат

Мохамед Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии.

По информации журналиста Бена Джейкобса, « » предложил вингеру « » контракт на 3 года с базовой зарплатой 65 млн фунтов в год (около 75,8 млн евро).

Кроме того, у египтянина будут другие возможности заработка – вероятно, имеются в виду коммерческие выплаты и доходы от имиджевых прав.

С учетом всех возможных выплат доходы будут сопоставимы или даже выше аналогичных у форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду – самого высокооплачиваемого игрока лиги.

Тем не менее с самим Салахом пока ничего не согласовано, а «Ливерпуль» не намерен продавать игрока.

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