Салаху в «Аль-Иттихаде» предложили 76 млн евро в год по 3-летнему контракту. Он может обойти Роналду по доходам с учетом всех выплат
Мохамед Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии.
По информации журналиста Бена Джейкобса, «Аль-Иттихад» предложил вингеру «Ливерпуля» контракт на 3 года с базовой зарплатой 65 млн фунтов в год (около 75,8 млн евро).
Кроме того, у египтянина будут другие возможности заработка – вероятно, имеются в виду коммерческие выплаты и доходы от имиджевых прав.
С учетом всех возможных выплат доходы Салаха будут сопоставимы или даже выше аналогичных у форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду – самого высокооплачиваемого игрока лиги.
Тем не менее с самим Салахом пока ничего не согласовано, а «Ливерпуль» не намерен продавать игрока.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Это как Джордана обвиняли в том, что он дружит с белыми капиталистами, и совсем забыл про черное гетто. В 90х его хейтили в основном черные.
Очень не хочется что бы он уходил, тем более сейчас, но объективно его понять можно будет, тем более сезон без ЛЧ, перестрйока в клубе.