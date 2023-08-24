Домашние матчи «Сочи» с ЦСКА и «Спартаком» могут перенести из-за состояния поля на «Фиште»

Ближайшие домашние матчи «Сочи» могут быть перенесены со стадиона «Фишт».

По данным «Спорт-Экспресса», проведение матча Фонбет Кубка России с ЦСКА и игры 8-го тура Мир РПЛ против «Спартака» на домашнем для сочинцев стадионе «Фишт» находится под вопросом.

В четверг, 24 августа стало известно, что комиссия РПЛ направилась в Сочи, чтобы дать оценку состоянию поля на стадионе в связи с резким ухудшением состояния газона. После этого примут решение о том, может ли «Сочи» и дальше проводить домашние матчи на этой арене.

Даты и места проведения этих игр будут обсуждаться после отчета комиссии РПЛ.

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