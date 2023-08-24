Домашние матчи «Сочи» с ЦСКА и «Спартаком» могут перенести из-за состояния поля на «Фиште»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Организация РПЛ Олимпийский стадион Сочи Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Ближайшие домашние матчи «Сочи» могут быть перенесены со стадиона «Фишт».

По данным «Спорт-Экспресса», проведение матча Фонбет Кубка России с ЦСКА и игры 8-го тура Мир РПЛ против «Спартака» на домашнем для сочинцев стадионе «Фишт» находится под вопросом.

В четверг, 24 августа стало известно, что комиссия РПЛ направилась в Сочи, чтобы дать оценку состоянию поля на стадионе в связи с резким ухудшением состояния газона. После этого примут решение о том, может ли «Сочи» и дальше проводить домашние матчи на этой арене.

Даты и места проведения этих игр будут обсуждаться после отчета комиссии РПЛ.

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31 комментарий

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denimo21
Такой косяк агрономов, просто жесть)
Кто то писал , что это из-за жары. Лол. А в Испании, Португалии морозы? Да что там за примером далеко ходить? В Краснодаре такая же погода, поле идеальное. Однозначно вина агронома
+19
-2
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Alexander Rakhilkin
Стадион в Саранске постоянно свободен. И жара там меньше🤭
+12
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rinat_rin
В центре Сочи есть стадион имени С.Метрвели, до Фишта на нем проводили все футбольные матчи. Газон там отличный, трибуны всего на 10000, но сейчас больше и не надо.
+12
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Aleksey Yashin
Fan ID: Я сильнее всего ударю по посещаемости
Летний газон в Сочи: подержите моё пиво
+6
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igor.igorev
Ответ Док163
НАСЛЕДИЕ ЧМ-2018! О котором так любят говорить наши чиновники.
Стадион строился к ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЕ и свою задачу он выполнил успешно.
+6
-2
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Док163
Ответ igor.igorev
Стадион строился к ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЕ и свою задачу он выполнил успешно.
то есть вы считаете, что стадион строился для проведения ОДНОГО мероприятия? а потом трава не расти) во всех смыслах этого выражения. И пусть стоит разваливается?
+4
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Заборостроитель
Ответ Shuller18
Да ну нет! Я билеты уже взял за пятнаху...
бойкотируй
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spartak-v
Ответ rinat_rin
В центре Сочи есть стадион имени С.Метрвели, до Фишта на нем проводили все футбольные матчи. Газон там отличный, трибуны всего на 10000, но сейчас больше и не надо.
Турникеты, тв оборудование, фан айди - успеют ли установить всё это?
+2
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Алексей Ильин
Ответ Shuller18
Пятнаху мне верните для начала.
Это к ротенбергам, их там около незаменимого штук 30-35, соберутся всем кагалом и оплатят! Всенепременно, друг
+2
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Recreated
Ответ denimo21
Такой косяк агрономов, просто жесть) Кто то писал , что это из-за жары. Лол. А в Испании, Португалии морозы? Да что там за примером далеко ходить? В Краснодаре такая же погода, поле идеальное. Однозначно вина агронома
В Краснодаре даже жарче!
+2
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Зубы Дзюбы
Ответ Novak
В это воскресенье Сочи-Локомотив. Надо тогда меняться кругами, тем более сейчас матч в Москве стоит на 10 марта, когда холодно может быть.
Нельзя. Это слишком правильно) рфс так не умеет
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Заборостроитель
Ответ СИ
« с резким ухудшением состояния газона» Был был газон хорошим и вдруг резко состояние ухудшилось. Ну просто умора. За сто лет было хоть раз что состояние футбольного газона в Сочи от жары резко ухудшилось ? А кто увидел что резко ухудшилось? Я считаю ответственных за поля руководителей рфс и РПЛ надо увольнять - почему не следят за состоянием полей и не дают рекомендации по эксплуатации футб полей? Много очень много скандалов и проколов в последние годы в нашем футболе. А если не будет переноса игры то я думаю Сочи выиграет у этих Моск команд
А где у нас нет проколов?
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sled
Ответ SMART789
московские команды Совпадения До этого всем было плевать, но здесь господам надо набирать очки и поэтому и сразу комиссия Совпадения
Дюков будет в ярости, когда узнаёт!!!
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korysh
Ответ rinat_rin
В центре Сочи есть стадион имени С.Метрвели, до Фишта на нем проводили все футбольные матчи. Газон там отличный, трибуны всего на 10000, но сейчас больше и не надо.
а в Сочи и до Fan ID больше 10т особо и не собирались
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igor.igorev
Ответ rinat_rin
В центре Сочи есть стадион имени С.Метрвели, до Фишта на нем проводили все футбольные матчи. Газон там отличный, трибуны всего на 10000, но сейчас больше и не надо.
Могут играть на Кубани в Краснодаре или в Новороссийске.
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Novak
В это воскресенье Сочи-Локомотив. Надо тогда меняться кругами, тем более сейчас матч в Москве стоит на 10 марта, когда холодно может быть.
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СИ
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« с резким ухудшением состояния газона»
Был был газон хорошим и вдруг резко состояние ухудшилось. Ну просто умора. За сто лет было хоть раз что состояние футбольного газона в Сочи от жары резко ухудшилось ?
А кто увидел что резко ухудшилось?
Я считаю ответственных за поля руководителей рфс и РПЛ надо увольнять - почему не следят за состоянием полей и не дают рекомендации по эксплуатации футб полей?
Много очень много скандалов и проколов в последние годы в нашем футболе.
А если не будет переноса игры то я думаю Сочи выиграет у этих Моск команд
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encaro_one
27.08.2023 матч с Локомотивом еще у них в Сочи
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Filipp Gorski
Просто пускай сыграют в 1 круге в Москве
А во 2 в Сочи
И проблема решится
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Alina_77
Да там всегда ужасный газон, комиссия это только заметила?
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Recreated
Южный город, состояние газона! Ну как так-то??
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Любитель побеждать
Это поле было позорным и на него все жаловались еще с Кубка Конфедераций. Агроном такой же дурачок, как и тот, что на Ростов-Арене был, пока Карпин не психанул.
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Caniball
Проводить матчи на таком поле:
1. Убивать зрелищность от футбола, скорости сильно снижаются на таком поле.
2. Поле убьется еще больше.
Поэтому надо переносить, но туда, куда можно добраться на самолете.
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Мукунку хороший
Переносите.. на поля соперников..
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Док163
НАСЛЕДИЕ ЧМ-2018! О котором так любят говорить наши чиновники.
+6
-6
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