Домашние матчи «Сочи» с ЦСКА и «Спартаком» могут перенести из-за состояния поля на «Фиште»
Ближайшие домашние матчи «Сочи» могут быть перенесены со стадиона «Фишт».
По данным «Спорт-Экспресса», проведение матча Фонбет Кубка России с ЦСКА и игры 8-го тура Мир РПЛ против «Спартака» на домашнем для сочинцев стадионе «Фишт» находится под вопросом.
В четверг, 24 августа стало известно, что комиссия РПЛ направилась в Сочи, чтобы дать оценку состоянию поля на стадионе в связи с резким ухудшением состояния газона. После этого примут решение о том, может ли «Сочи» и дальше проводить домашние матчи на этой арене.
Даты и места проведения этих игр будут обсуждаться после отчета комиссии РПЛ.
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Кто то писал , что это из-за жары. Лол. А в Испании, Португалии морозы? Да что там за примером далеко ходить? В Краснодаре такая же погода, поле идеальное. Однозначно вина агронома
Летний газон в Сочи: подержите моё пиво
Был был газон хорошим и вдруг резко состояние ухудшилось. Ну просто умора. За сто лет было хоть раз что состояние футбольного газона в Сочи от жары резко ухудшилось ?
А кто увидел что резко ухудшилось?
Я считаю ответственных за поля руководителей рфс и РПЛ надо увольнять - почему не следят за состоянием полей и не дают рекомендации по эксплуатации футб полей?
Много очень много скандалов и проколов в последние годы в нашем футболе.
А если не будет переноса игры то я думаю Сочи выиграет у этих Моск команд
А во 2 в Сочи
И проблема решится
1. Убивать зрелищность от футбола, скорости сильно снижаются на таком поле.
2. Поле убьется еще больше.
Поэтому надо переносить, но туда, куда можно добраться на самолете.