Мюллер выбрал Месси, а не Роналду: «Величайший в истории. Криштиану так же силен по статистике и трофеям, но Лео более утонченный и изящный»
Томас Мюллер сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
«Величайший в истории для меня – Месси, потому что он заставляет людей говорить: «Я хожу на стадион ради его изящества». В то же время он очень результативен по забитым голам, рекордам и титулам.
Криштиану тоже силен по статистике и количеству трофеев, но Месси просто более утонченный и изящный», – сказал полузащитник «Баварии» в интервью DAZN.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Недавно они кричали что Мюллер выбирает Рюналду, а в итоге Мюллер выбрал как лучшего в истории Месси.
Так было и с Холандом, Мбапе и Вини которые тоже считают лучшим Месси.
И в недавнем интервью сказал, что хотелось бы пообедать с Месси:)
Его даже нет среди топ 3 атлетов. 🐫 позор футбола.
кстати Мюллер 100% командный игрок, прекрасный футболист и жаль, что его недооценивают, ему не поют дифирамбов, хотя сколько он работы делает.
И как человек скромный, порядочный
Он знает что Месси лучший. Но признаться ему больно.