Мюллер выбрал Месси, а не Роналду: «Величайший в истории. Криштиану так же силен по статистике и трофеям, но Лео более утонченный и изящный»

Томас Мюллер сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Величайший в истории для меня – , потому что он заставляет людей говорить: «Я хожу на стадион ради его изящества». В то же время он очень результативен по забитым голам, рекордам и титулам.

тоже силен по статистике и количеству трофеев, но Месси просто более утонченный и изящный», – сказал полузащитник «Баварии» в интервью DAZN.

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