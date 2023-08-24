Мюллер выбрал Месси, а не Роналду: «Величайший в истории. Криштиану так же силен по статистике и трофеям, но Лео более утонченный и изящный»

Теги Бавария Криштиану Роналду МЛС бундеслига Германия Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Томас Мюллер Интер Майами Футбол

Томас Мюллер сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Величайший в истории для меня – Месси, потому что он заставляет людей говорить: «Я хожу на стадион ради его изящества». В то же время он очень результативен по забитым голам, рекордам и титулам.

Криштиану тоже силен по статистике и количеству трофеев, но Месси просто более утонченный и изящный», – сказал полузащитник «Баварии» в интервью DAZN.

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35 комментариев

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Greatest Of All Time
Снова слезы фанатов 🐫.
Недавно они кричали что Мюллер выбирает Рюналду, а в итоге Мюллер выбрал как лучшего в истории Месси.
Так было и с Холандом, Мбапе и Вини которые тоже считают лучшим Месси.
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justadamso@icloud.com
Ответ Великий Алонсо
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Ну вот и радуйтесь красоте своего кумира , пока другие наслаждаются футболом
+19
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Отец Абду
Кстати, Мюллер часто наблюдает за игрой Месси и оставляет хорошие отзывы, комменты под постом Интера Майами в Твиттере...

И в недавнем интервью сказал, что хотелось бы пообедать с Месси:)
+17
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+14
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Глеб Глебыч
Ответ Великий Алонсо
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это же не культуристы, при чём тут атлетичность. в футболе красота в обращении с мячом. как человек его обрабатывает, контролирует его, как с ним расстаётся. Месси потерял в скорости с возрастом, конечно, но его техника и видение поля в порядке, как он принимает решения и ему хватает техники их исполнять - и есть то изящество, о котором говорит Мюллер
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Сергей Штырков
Ответ Кайыргали Юнусов
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Ну Роналду к слову от Мюллера заглатывал и вынимал так же с Португалией))
+9
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Отец Абду
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий удален модератором
Ну это было давно... С тех пор кто то стал Чемпионом мира, а кто то отправился в СА:)
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VERBLYUD
Мюллер довольно умный игрок, чемпион мира и обладатель 2-х треблов. Неудивительно, что по итогу он сделал выбор в пользу Месси!
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Пирс Морган
Ответ Кайыргали Юнусов
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🐫 отлетал от Мюллера 4:0 в матче Германия - Португалия, в котором Мюллер на глазах верблюда сделал хет-трик
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Greatest Of All Time
Ответ Александр Александрович
Роналду величайший атлет и футболист . Месси величайший мини-футболист
Рюналду не то что нет среди топ 3 в истории футбола.
Его даже нет среди топ 3 атлетов. 🐫 позор футбола.
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Экспертное мнение
Ответ Greatest Of All Time
Снова слезы фанатов 🐫. Недавно они кричали что Мюллер выбирает Рюналду, а в итоге Мюллер выбрал как лучшего в истории Месси. Так было и с Холандом, Мбапе и Вини которые тоже считают лучшим Месси.
Ну объективно говоря, и сам Роналду выберет Месси, а не себя. Это он на публику и поддержания образа так играет ради кринжефанов. А так все помнят как во времена МЮ Рон согласился с Фердинандом, что Месси сильнее, и посмотрев в зеркало ответил - "зато я красивее". Криш всё понимает, если что.
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Greatest Of All Time
Ответ Кайыргали Юнусов
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Лео не любит забивать с 2 метровых офсайдов, по этому и проиграл. У рюналду карьера построен с пенальти и офсайдов. После ВАР у него начались позоры и провалы, а так же весь мир смеётся над ним. Так как увидели его реальный уровень без голов из офсайдов и пенальти.
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Barsa! bolshe chem klub
всё по факту.

кстати Мюллер 100% командный игрок, прекрасный футболист и жаль, что его недооценивают, ему не поют дифирамбов, хотя сколько он работы делает.

И как человек скромный, порядочный
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Greatest Of All Time
Ответ Экспертное мнение
Ну объективно говоря, и сам Роналду выберет Месси, а не себя. Это он на публику и поддержания образа так играет ради кринжефанов. А так все помнят как во времена МЮ Рон согласился с Фердинандом, что Месси сильнее, и посмотрев в зеркало ответил - "зато я красивее". Криш всё понимает, если что.
Есть и видео где Рюналду говорит, да знаю что люди считают лучшим Месси, но я считаю лучшим себя.
Он знает что Месси лучший. Но признаться ему больно.
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BigPapa
Мюллер разбирается в футболе)
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house1994
ну, красотой Мюллер никогда не славился, так что мало чем рискует
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Ненасровец
Как и Годин - он очень некрасивый... Хе .. 😄..
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Greatest Of All Time
Ответ заблокированному пользователю
Мулти что? Можно поподробнее
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Blaumerc
ну ничего страшного что Месси выбирают лучшие футболисты и тренеры мира. За-то за Роналду топят на спортсе любители инстаграма и и красивых фоток.
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Кайыргали Юнусов
Ответ Greatest Of All Time
Лео не любит забивать с 2 метровых офсайдов, по этому и проиграл. У рюналду карьера построен с пенальти и офсайдов. После ВАР у него начались позоры и провалы, а так же весь мир смеётся над ним. Так как увидели его реальный уровень без голов из офсайдов и пенальти.
тут что все фаны месси давайте покажите видео каторый месси забил как рон арсеналу штрафной
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Greatest Of All Time
Ответ заблокированному пользователю
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Greatest Of All Time
Ответ Greatest Of All Time
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Спасибо модераторам за оперативную работу.
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Tbeka
Ответ Глеб Глебыч
это же не культуристы, при чём тут атлетичность. в футболе красота в обращении с мячом. как человек его обрабатывает, контролирует его, как с ним расстаётся. Месси потерял в скорости с возрастом, конечно, но его техника и видение поля в порядке, как он принимает решения и ему хватает техники их исполнять - и есть то изящество, о котором говорит Мюллер
это же тролль
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Араик Григорян
Ответ Великий Алонсо
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чем нравится этот эгоист и би?
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BigPapa
Ответ house1994
ну, красотой Мюллер никогда не славился, так что мало чем рискует
😀
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Дядя ТУРА
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