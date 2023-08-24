«МЮ» подпишет с Эвансом контракт до конца сезона. 35-летний защитник будет выше Магуайра в иерархии

Джонни Эванс останется в «Манчестер Юнайтед».

Этим летом «МЮ» подписал с 35-летним защитником краткосрочный контракт. Сообщалось, что Эванс впечатлил Эрика тен во время предсезонной подготовки.

По информации The Daily Telegraph, « » намерен подписать с Эвансом контракт до конца сезона-2023/24. Сделка может быть закрыта уже в ближайшие дни.

Отмечается, что Эванс в случае подписания контракта с «МЮ» займет в иерархии защитников место выше .

– воспитанник «МЮ», он находился в системе клуба с 1998 по 2015 год. С 2018-го он выступал за « » и покинул клуб свободным агентом по окончании сезона-2022/23. 35-летний защитник тренировался с молодежной командой «МЮ» и принял участие в ряде тренировок первой команды.

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