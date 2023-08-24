«МЮ» подпишет с Эвансом контракт до конца сезона. 35-летний защитник будет выше Магуайра в иерархии
Джонни Эванс останется в «Манчестер Юнайтед».
Этим летом «МЮ» подписал с 35-летним защитником краткосрочный контракт. Сообщалось, что Эванс впечатлил Эрика тен Хага во время предсезонной подготовки.
По информации The Daily Telegraph, «Манчестер Юнайтед» намерен подписать с Эвансом контракт до конца сезона-2023/24. Сделка может быть закрыта уже в ближайшие дни.
Отмечается, что Эванс в случае подписания контракта с «МЮ» займет в иерархии защитников место выше Харри Магуайра.
Джонни Эванс – воспитанник «МЮ», он находился в системе клуба с 1998 по 2015 год. С 2018-го он выступал за «Лестер» и покинул клуб свободным агентом по окончании сезона-2022/23. 35-летний защитник тренировался с молодежной командой «МЮ» и принял участие в ряде тренировок первой команды.
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Спортс, але? Вы бы новость хоть в гугл переводчик вставили, если сами в англ никак.
Мало того, что добавили воображаемый абзац, которого нет в оригинале - "Отмечается, что Эванс в случае подписания контракта с «МЮ» займет в иерархии защитников место выше Харри Магуайра." Так еще эту ересь в заголовок вынесли.
Прочиайте, пожалуйста, ориганал. Фраза "Whether Evans staying has any impact on Maguire’s future given that he provides a sixth option at center-back remains to be seen". Означает, что Эванс 6-я опция и неизвестно, окажет ли это влияние на Магуайра. А не тот бред, что вы запихнули в заголовок
а в этом случае ещё новостница отсебятины добавила.
уже возникают вопросы почему у Каза, который кстати не в форме, нет вообще помощи в центре поля, и когда нап за 75 млн начнёт играть.