«МЮ» подпишет с Эвансом контракт до конца сезона. 35-летний защитник будет выше Магуайра в иерархии

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Лестер Джонни Эванс Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Джонни Эванс останется в «Манчестер Юнайтед».

Этим летом «МЮ» подписал с 35-летним защитником краткосрочный контракт. Сообщалось, что Эванс впечатлил Эрика тен Хага во время предсезонной подготовки.

По информации The Daily Telegraph, «Манчестер Юнайтед» намерен подписать с Эвансом контракт до конца сезона-2023/24. Сделка может быть закрыта уже в ближайшие дни.

Отмечается, что Эванс в случае подписания контракта с «МЮ» займет в иерархии защитников место выше Харри Магуайра.

Джонни Эванс – воспитанник «МЮ», он находился в системе клуба с 1998 по 2015 год. С 2018-го он выступал за «Лестер» и покинул клуб свободным агентом по окончании сезона-2022/23. 35-летний защитник тренировался с молодежной командой «МЮ» и принял участие в ряде тренировок первой команды.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
teg91
ниже Магваера в иерархии только микроволновка
+117
-2
+115
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю Марго Робби
Тен Хаг уже как может чморит Магваера, но тот всё никак не разморозится
+74
-1
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PamcuK
Чего?

Спортс, але? Вы бы новость хоть в гугл переводчик вставили, если сами в англ никак.

Мало того, что добавили воображаемый абзац, которого нет в оригинале - "Отмечается, что Эванс в случае подписания контракта с «МЮ» займет в иерархии защитников место выше Харри Магуайра." Так еще эту ересь в заголовок вынесли.

Прочиайте, пожалуйста, ориганал. Фраза "Whether Evans staying has any impact on Maguire’s future given that he provides a sixth option at center-back remains to be seen". Означает, что Эванс 6-я опция и неизвестно, окажет ли это влияние на Магуайра. А не тот бред, что вы запихнули в заголовок
+52
-1
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Ответ Люблю Марго Робби
Тен Хаг уже как может чморит Магваера, но тот всё никак не разморозится
Магваер еще переживет физрука в клубе
+28
-10
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аморалинни
Ответ PamcuK
Чего? Спортс, але? Вы бы новость хоть в гугл переводчик вставили, если сами в англ никак. Мало того, что добавили воображаемый абзац, которого нет в оригинале - "Отмечается, что Эванс в случае подписания контракта с «МЮ» займет в иерархии защитников место выше Харри Магуайра." Так еще эту ересь в заголовок вынесли. Прочиайте, пожалуйста, ориганал. Фраза "Whether Evans staying has any impact on Maguire’s future given that he provides a sixth option at center-back remains to be seen". Означает, что Эванс 6-я опция и неизвестно, окажет ли это влияние на Магуайра. А не тот бред, что вы запихнули в заголовок
Ну вот, всю малину испортил
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Видич пошёл в сарай за бутсами))
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
А вот и усиление подоспело
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Ответ teg91
ниже Магваера в иерархии только микроволновка
Сумка-холодильник
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Махмуд Адылов
Ответ Артур Ганненко
Это такой жирный намек Магваеру, чтобы убирался. Раньше его двигали иностранцы Варан и Линделефф, а если подвинет и пенсиноер-англичанин, Саутгейту будет трудно объяснить зачем он Магваеру вызывает
Эванс ирландец
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gündoğan
Ответ Алексей Тихий
И?Как это сути касается?
Не улавливаешь?) он привозил не фига не меньше Магвайера
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жаргал Шадапов
Ответ teg91
ниже Магваера в иерархии только микроволновка
Степлер ниже в иерархии
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dauren utd
наконец-то хоть одна нормальная новость, как всегда под конец ТО берём супер игрока. Я бухать
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dm Kznts
Ответ svft
где можно эту иерархию глянуть?
телеграф придумал.
а в этом случае ещё новостница отсебятины добавила.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svft
где можно эту иерархию глянуть?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю Марго Робби
Ответ #SharkTeam
Магваер еще переживет физрука в клубе
Слушай уже сколько тренеров меняли игры нет 10 лет, проблесками и небольшими отрезками только, дело здесь явно не в тренере
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Ответ Артур Ганненко
Это такой жирный намек Магваеру, чтобы убирался. Раньше его двигали иностранцы Варан и Линделефф, а если подвинет и пенсиноер-англичанин, Саутгейту будет трудно объяснить зачем он Магваеру вызывает
Если манЮ продолжит так играть, то через несколько туров объясняться придется уже 7Хагу
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman R
как же я ору с этих желтушных заголовков
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гусеконь
а как будут отмазываться почему нет результата если нельзя будет на Магуайра спихнуть?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gündoğan
Усиление под ЛЧ)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jokk
Ответ Gündoğan
Флетчера и Каррика тоже было бы не плохо
Ну и еще Бюттнера, Янузая и Бебе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gündoğan
Ответ Руслан Мамедрзаев
осталось Фердинанда Видича Скоулза и Руни подписать
Флетчера и Каррика тоже было бы не плохо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эксперт Спортс
Ответ PamcuK
Чего? Спортс, але? Вы бы новость хоть в гугл переводчик вставили, если сами в англ никак. Мало того, что добавили воображаемый абзац, которого нет в оригинале - "Отмечается, что Эванс в случае подписания контракта с «МЮ» займет в иерархии защитников место выше Харри Магуайра." Так еще эту ересь в заголовок вынесли. Прочиайте, пожалуйста, ориганал. Фраза "Whether Evans staying has any impact on Maguire’s future given that he provides a sixth option at center-back remains to be seen". Означает, что Эванс 6-я опция и неизвестно, окажет ли это влияние на Магуайра. А не тот бред, что вы запихнули в заголовок
Это проблема была и в начале 10х годов в сайте.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xbxoxrxsxhx
Ответ PamcuK
Чего? Спортс, але? Вы бы новость хоть в гугл переводчик вставили, если сами в англ никак. Мало того, что добавили воображаемый абзац, которого нет в оригинале - "Отмечается, что Эванс в случае подписания контракта с «МЮ» займет в иерархии защитников место выше Харри Магуайра." Так еще эту ересь в заголовок вынесли. Прочиайте, пожалуйста, ориганал. Фраза "Whether Evans staying has any impact on Maguire’s future given that he provides a sixth option at center-back remains to be seen". Означает, что Эванс 6-я опция и неизвестно, окажет ли это влияние на Магуайра. А не тот бред, что вы запихнули в заголовок
Плебс хавает. Точный перевод скучный и неинтересный, не генерит столько кликов и активности в комментариях
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aseke
Про иерархию инфа от Магуайра?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dm Kznts
Ответ #SharkTeam
Если манЮ продолжит так играть, то через несколько туров объясняться придется уже 7Хагу
возможно.
уже возникают вопросы почему у Каза, который кстати не в форме, нет вообще помощи в центре поля, и когда нап за 75 млн начнёт играть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий