Почеттино сказал, что «Челси» нужны новые вратарь и игрок атаки. «Синие» уже подписали 9 новичков на 400 млн евро этим летом

Теги Челси премьер-лига Англия трансферы Маурисио Почеттино Кристофер Нкунку Армандо Броя Футбол

Маурисио Почеттино заявил, что «Челси» нужны еще два новичка.

«Нам нужен еще хотя бы один вратарь. У нас очень талантливые молодые вратари, но им нужно время. Нам нужно больше. Еще речь идет о подходящем игроке в атаку.

Если мы сможем получить игрока с нужными характеристиками – хорошо. Но цель не в том, чтобы просто добавить еще одного футболиста. Мы не хотим тормозить прогресс некоторых молодых ребят, Брои, Нкунку. На этих двух позициях нам, возможно, нужны игроки.

Трансферное окно открыто, и клуб работает. Есть некоторые слухи, может, они правдивы, может, нет. Мы сообщим, когда что-то произойдет», – сказал тренер «синих».

В это трансферное окно «Челси» уже подписал 9 игроков на общую сумму 401 млн евро, по данным Transfermarkt.

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91 комментарий

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Фарид Харисов
Я никогда не думал, что шутки типа:
"Дайте этому ещё 500 миллионов и он выведет команду в ЛЧ"
действительно станут реальностью, а не гиперболой.
+128
-10
+118
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Отец Абду
Боэли подписал для Челси 24 игрока + на них потратил больше 1 млрд евро, но с тех пор, как он купил клуб, команда выиграла всего 11 игр в АПЛ:)
+111
-4
+107
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Фарид Харисов
Ответ DolJun
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Должун, я понимаю что ты привык уже к Челси при Боули, но если игрок травмирован, то его не выкидывают на помойку — он имеет свойство возвращаться в строй ;)
+78
-5
+73
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Фарид Харисов
Ответ Отец Абду
Боэли подписал для Челси 24 игрока + на них потратил больше 1 млрд евро, но с тех пор, как он купил клуб, команда выиграла всего 11 игр в АПЛ:)
Ещё немного и выйдут на четкий график — 2 купленных игрока = 1 победа в АПЛ.

Потом останется купить 60 игроков за одно ТО, 90 очков хватит для чемпионства (и то не факт)
+34
-4
+30
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Антон Фалафель
Зачем Кепу надо было дарить Реалу???
+30
-3
+27
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de-fussball
Ответ Фарид Харисов
Я никогда не думал, что шутки типа: "Дайте этому ещё 500 миллионов и он выведет команду в ЛЧ" действительно станут реальностью, а не гиперболой.
"Дайте этому еще 500 миллионов, и он попросит 1 миллиард"
+28
-2
+26
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majestic1980
Ответ Отец Абду
Боэли подписал для Челси 24 игрока + на них потратил больше 1 млрд евро, но с тех пор, как он купил клуб, команда выиграла всего 11 игр в АПЛ:)
По сто миллионов за победу , эффективный менеджмент я считаю
+14
-2
+12
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Алексей Ненахов
Как Абрамович пропал Челси, клуб стал посмешищем , хотя и при владении Абрамовича были провалы , но не такие
+18
-6
+12
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Алексей Ильин
Напоминает первый заход в FM, когда только открыл для себя новую игру и закупаешь, закупаешь, закупаешь... И не можешь остановиться. А потом смотришь - 90 закупок за одно трансферное окно, и ты такой..."мда, и куда теперь всех их девать?"
+7
0
+7
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Bazilic
Ответ DolJun
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Так пусть заменит их игроками из «лучшей академии мира»
+9
-2
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Мансур Мадаев
чтоб сыграть вничью с вхю?
+11
-5
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Александр Зубков
Тут как в анекдоте про семью среднеазиатов.
- Фатима, дети грязные, этих будем мыть или новых нарожаем?
+8
-4
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Vlados 86
Ответ gukmamop
Так сегодня же купили нападающего. Или Почеттино не в курсе?
Шопинг Боэли не в счёт. Тут теперь ещё отдельные игроки в категории "для тренера" нужны.
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amaDardie
Почеттино надо бы обновлять трансферные новости почаще, Боули уже везёт в Лондон топового нападающего из Сантоса, чуть подождать и такой же топовый вратарь из МЛС перейдёт…💀💀💀
+6
-2
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Алексей Ильин
Уже даже не смешно как то, переизбыток кринжа. Жаль Челси.
+4
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Aram Avanesian
еще 5-6 вратарей и дополнительная раздевалка
+7
-3
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MK
Верните Лукаку на тренировку)
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EminenceGrise
Ответ Пирс Морган
Неймар?
Мбаппе.
+3
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Ser Kay
Маурисио понял куда попал)
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Barsa! bolshe chem klub
- чтобы продать что-то ненужное надо сначала купить что-то ненужное...
- я уже купил ненужное...
- всё правильно сделали.
- и что, я теперь тренер Челси?
- да. вот вам диплом
+4
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Н.Ф.
"Федя, ещё по 150 шампанского и всё!"
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Ман Сити
Как говорил DolJun "Нужен еще миллиард" (с)
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Пирс Морган
Неймар?
Гвардиола
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Mortimer1
Ответ de-fussball
"Дайте этому еще 500 миллионов, и он попросит 1 миллиард"
Зеленский?
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worn-out sneakers
Ответ gukmamop
Так сегодня же купили нападающего. Или Почеттино не в курсе?
Там сейчас такой круговорот купли-продажи. Не мудрено и подзапутаться.)
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