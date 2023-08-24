Почеттино сказал, что «Челси» нужны новые вратарь и игрок атаки. «Синие» уже подписали 9 новичков на 400 млн евро этим летом

Маурисио Почеттино заявил, что «Челси» нужны еще два новичка.

«Нам нужен еще хотя бы один вратарь. У нас очень талантливые молодые вратари, но им нужно время. Нам нужно больше. Еще речь идет о подходящем игроке в атаку.

Если мы сможем получить игрока с нужными характеристиками – хорошо. Но цель не в том, чтобы просто добавить еще одного футболиста. Мы не хотим тормозить прогресс некоторых молодых ребят, , . На этих двух позициях нам, возможно, нужны игроки.

Трансферное окно открыто, и клуб работает. Есть некоторые слухи, может, они правдивы, может, нет. Мы сообщим, когда что-то произойдет», – сказал тренер «синих».

В это трансферное окно « » уже подписал 9 игроков на общую сумму 401 млн евро, по данным Transfermarkt.

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