Почеттино сказал, что «Челси» нужны новые вратарь и игрок атаки. «Синие» уже подписали 9 новичков на 400 млн евро этим летом
Маурисио Почеттино заявил, что «Челси» нужны еще два новичка.
«Нам нужен еще хотя бы один вратарь. У нас очень талантливые молодые вратари, но им нужно время. Нам нужно больше. Еще речь идет о подходящем игроке в атаку.
Если мы сможем получить игрока с нужными характеристиками – хорошо. Но цель не в том, чтобы просто добавить еще одного футболиста. Мы не хотим тормозить прогресс некоторых молодых ребят, Брои, Нкунку. На этих двух позициях нам, возможно, нужны игроки.
Трансферное окно открыто, и клуб работает. Есть некоторые слухи, может, они правдивы, может, нет. Мы сообщим, когда что-то произойдет», – сказал тренер «синих».
В это трансферное окно «Челси» уже подписал 9 игроков на общую сумму 401 млн евро, по данным Transfermarkt.
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"Дайте этому ещё 500 миллионов и он выведет команду в ЛЧ"
действительно станут реальностью, а не гиперболой.
Потом останется купить 60 игроков за одно ТО, 90 очков хватит для чемпионства (и то не факт)
- Фатима, дети грязные, этих будем мыть или новых нарожаем?
- я уже купил ненужное...
- всё правильно сделали.
- и что, я теперь тренер Челси?
- да. вот вам диплом
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