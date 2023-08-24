Кроос назвал «позорищем» переход 21-летнего Вейги в «Аль-Ахли». Тони отклонял предложение из Саудовской Аравии

Тони Кроос раскритиковал трансфер Габриэля Вейги в «Аль-Ахли».

Хавбек «Реала» оставил комментарий под постом Фабрицио Романо о том, что трансфер 21-летнего футболиста «Сельты» в саудовский клуб согласован. «Позорище», – написал немец.

Стоит отметить, что сам Кроос, по данным Bild, этим летом отклонил предложение из Саудовской Аравии.

К Вейге проявляли «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль» и «Челси».

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