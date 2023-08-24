Кроос назвал «позорищем» переход 21-летнего Вейги в «Аль-Ахли». Тони отклонял предложение из Саудовской Аравии
Тони Кроос раскритиковал трансфер Габриэля Вейги в «Аль-Ахли».
Хавбек «Реала» оставил комментарий под постом Фабрицио Романо о том, что трансфер 21-летнего футболиста «Сельты» в саудовский клуб согласован. «Позорище», – написал немец.
Стоит отметить, что сам Кроос, по данным Bild, этим летом отклонил предложение из Саудовской Аравии.
К Вейге проявляли «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль» и «Челси».
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переходит и для чего . Захотел может человек несколько лет побегать в СА и потом чилить до конца жизни .
есть условный Роналду, у которого и так дофига денег - вот зачем он переходит в СА - не понятно..
а этот Вейга - молодой, денег мало, фиг знает, будет ли ещё у него такая возможность - поэтому он и перешёл.
Особенно авторитетам в мире футбола
А этому парню вовсе 21, может ещё в 25 вернуться туда в Европу
Где тут высокомерие?
Кроос имеет право оценить такие поступки. В том числе и негативно.
И в чем пробел