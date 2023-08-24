Кроос назвал «позорищем» переход 21-летнего Вейги в «Аль-Ахли». Тони отклонял предложение из Саудовской Аравии

Теги Реал Мадрид Сельта Ла Лига Тони Кроос высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Габриэль Вейга Футбол

Тони Кроос раскритиковал трансфер Габриэля Вейги в «Аль-Ахли».

Хавбек «Реала» оставил комментарий под постом Фабрицио Романо о том, что трансфер 21-летнего футболиста «Сельты» в саудовский клуб согласован. «Позорище», – написал немец.

Стоит отметить, что сам Кроос, по данным Bild, этим летом отклонил предложение из Саудовской Аравии.

К Вейге проявляли «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль» и «Челси».

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189 комментариев

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Ivan Ermolenko
das Pozoristsche
+192
-7
+185
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Никита Самарин
У каждого свои жизненные приоритеты 🙄.
+73
-6
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Ramiz Tamazanov
Тони много на себя берет. Позорище быть таким высокомерным и осуждать выбор людей.
+116
-54
+62
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Саламбек Алаев
Ответ No Comment
Кроос полностью прав, поддерживаю!
В чем он прав ? Кросс с говнецом, мудак редкостный судя по его комментариям .Не его дело куда и кто
переходит и для чего . Захотел может человек несколько лет побегать в СА и потом чилить до конца жизни .
+139
-78
+61
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No Comment
Кроос полностью прав, поддерживаю!
+116
-57
+59
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градус ненависти
В чем позор? Он поехал делать свою работу за отличные деньги. Он никому ничего не должен
+48
-15
+33
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AmanEsen
Да ладно вам, погоняет 2 годика и вернется также молодым 23 летним игроком.
+47
-15
+32
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Блуждающий странник
Ответ Alex Legend
Комментарий скрыт
С такой логикой можно из дома не выходить, вдруг грабители убьют. В футбол можно и не начинать играть вдруг сломают на тренировке
+29
-4
+25
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Ramin Mamedov
странная логика
есть условный Роналду, у которого и так дофига денег - вот зачем он переходит в СА - не понятно..
а этот Вейга - молодой, денег мало, фиг знает, будет ли ещё у него такая возможность - поэтому он и перешёл.
+26
-4
+22
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Koulmann
Ответ Никита Самарин
У каждого свои жизненные приоритеты 🙄.
И абсолютно вполне можно давать оценку таким приоритетам.
Особенно авторитетам в мире футбола
+25
-5
+20
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Отец Абду
Ответ AmanEsen
Да ладно вам, погоняет 2 годика и вернется также молодым 23 летним игроком.
Про Мбаппе тоже так думали в 2017 году: оо, погоняется 3-4 года в клубе Катара, а потом перейдет в более сильную лигу... Прошло 6 лет, а он до сих пор в топ 6 лиг:)
+24
-7
+17
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Саламбек Алаев
Ответ Burak Orel
Комментарий скрыт
Кто он такой чтобы комментировать чьи то переходы куда то ? Его какое дело , да еще и в такой манере ? Захотел парень по молодости бабла поднять и перешел . О каком факте речь идет и для чего ?
+26
-10
+16
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Очки Дани Алвеса
Ответ AmanEsen
Да ладно вам, погоняет 2 годика и вернется также молодым 23 летним игроком.
Никому на хрен не нужным относительно нынешнего спроса. Он еще не так себя зарекомендовал, как условные Витсель или Карраско, чтобы триумфально вернуться в Европу.
+36
-20
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SadlerRG
Ответ Ivan Ermolenko
das Pozoristsche
Ещё пару таких уходов и Тони отчитает молодёжь сценой из "Бункера"
+16
-1
+15
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Очевидное невероятное
я на стороне Крооса.
+41
-27
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Dastanation
Он написал embarrassing, что означает смущает, видать нежданчик смысл такой. Таких громких слов типа позорище это слово не подразумевает, и осуждения с его стороны не было. Кто не верит можете сами посмотреть и перевести в гугл переводчике
+19
-6
+13
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udiekemen
Ответ Никита Самарин
У каждого свои жизненные приоритеты 🙄.
Для кого-то деньги, а для кого-то футбол
А этому парню вовсе 21, может ещё в 25 вернуться туда в Европу
+16
-4
+12
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Саламбек Алаев
В чем он прав ? Кросс с говнецом, мудак редкостный судя по его комментариям .Не его дело куда и кто переходит и для чего . Захотел может человек несколько лет побегать в СА и потом чилить до конца жизни .
кроос все правильно сказал. рано в таком возрасте играть среди пенсионеров.
+10
-1
+9
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Reright18
Ответ Очевидное невероятное
я на стороне Крооса.
Спасибо. Ваше мнение очень важно для нас.
+20
-11
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Koulmann
Ответ Ramiz Tamazanov
Тони много на себя берет. Позорище быть таким высокомерным и осуждать выбор людей.
Позорище, это вот эту дремучую азитщину проявлять. И затыкать рот всем несогласным. Во где позорище
Где тут высокомерие?
Кроос имеет право оценить такие поступки. В том числе и негативно.
И в чем пробел
+12
-4
+8
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Alex Legend
Ответ Cearvm
ФИФА должна регулировать, но Вейга сам выбрал свое будущее. Не хочет прогрессировать, играть в сборной и топ-клубах - пожалуйста. Лучше, конечно, такое под конец карьеры делать, но если у человека нет минимального планирования, то тут уже ничем не поможешь.
А что ФИФА должна регулировать? Чтобы баблом разбрасывались только в АПЛ?
+10
-2
+8
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выходец из убежища
Ответ Саламбек Алаев
В чем он прав ? Кросс с говнецом, мудак редкостный судя по его комментариям .Не его дело куда и кто переходит и для чего . Захотел может человек несколько лет побегать в СА и потом чилить до конца жизни .
А в Европе он бы мало заработал? Вы так пишите, как будто в Европе футболистам по 30 тысяч рублей в месяц платят.
+19
-11
+8
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Очевидное невероятное
Ответ Reright18
Спасибо. Ваше мнение очень важно для нас.
я рад
+11
-4
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Георгий Карасёв
Ответ Ramin Mamedov
странная логика есть условный Роналду, у которого и так дофига денег - вот зачем он переходит в СА - не понятно.. а этот Вейга - молодой, денег мало, фиг знает, будет ли ещё у него такая возможность - поэтому он и перешёл.
За ним следило половина топ клубов, проблем с деньгами у него в любом случае бы не было. Но вместо крутой карьеры он выбрал путь бабла. Пусть теперь там и позорится
+10
-3
+7
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Поцелуй Рубиалеса
Ответ Ivan Ermolenko
das Pozoristsche
Только через ß
+7
0
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