Головин, Алексей Миранчук и три игрока «Урала» – в расширенном составе сборной России на сентябрьский сбор. Захаряна – нет

Назван расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

Тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным назвал состав сборной на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.

Всего в списке 36 футболистов – в том числе Александр Головин, выступающий за «Монако», и Алексей Миранчук их «Аталанты».

Впервые сборы с национальной командой могут провести защитники Сергей Волков и Виктор Александров и полузащитники Александр Черников, Никита Кривцов, Александр Юшин и Андрей Егорычев.

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»), Михаил Кержаков («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все – «Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН»), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Даниил Фомин («Динамо»), Антон Зиньковский («Спартак»), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Андрей Егорычев, Александр Юшин (оба – «Урал»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»), Иван Сергеев («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА).

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