Головин, Алексей Миранчук и три игрока «Урала» – в расширенном составе сборной России на сентябрьский сбор. Захаряна – нет

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Михаил Кержаков Сборная России по футболу Урал Антон Шунин Краснодар Георгий Джикия Вячеслав Караваев Илья Помазун Николай Комличенко Илья Лантратов Алексей Миранчук Антон Миранчук Дмитрий Баринов Александр Головин Александр Юшин Антон Зиньковский Даниил Фомин Дмитрий Скопинцев Пари НН Артем Макарчук Матвей Сафонов Федор Чалов Иван Обляков Александр Черников Александр Соболев Данил Глебов Андрей Егорычев Иван Сергеев Даниил Хлусевич Максим Глушенков Сочи Сергей Пиняев Максим Мухин Сергей Волков 2002 Руслан Литвинов Даниил Денисов Константин Тюкавин Виктор Александров Никита Кривцов Артем Карпукас Футбол

Назван расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

Тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным назвал состав сборной на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.

Всего в списке 36 футболистов – в том числе Александр Головин, выступающий за «Монако», и Алексей Миранчук их «Аталанты».

Впервые сборы с национальной командой могут провести защитники Сергей Волков и Виктор Александров и полузащитники Александр Черников, Никита Кривцов, Александр Юшин и Андрей Егорычев.

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»), Михаил Кержаков («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все – «Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН»), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Даниил Фомин («Динамо»), Антон Зиньковский («Спартак»), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Андрей Егорычев, Александр Юшин (оба – «Урал»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»), Иван Сергеев («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА). 

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133 комментария

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shahmur
а играем с кем? со сборной Башкортастана?
+149
-22
+127
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Radik_2.0
Ответ shahmur
а играем с кем? со сборной Башкортастана?
я вот жду вызова в расширенный список сборной Башкортостана, главное , не через госуслуги
+103
-5
+98
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bellyashe
Ответ Георгий Кузьминых
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а ещё можно было Месси с Роналду позвать) товарищеские же
+91
-1
+90
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Утя Ваткин
Хорошо Захаряна не стали дергать.
+83
-3
+80
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Александр Беляков
Георгий Джикия🤣🤣
+56
-8
+48
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Зубы Дзюбы
4 защитника Спартака прямо то что надо в их нынешней форме
+45
-1
+44
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flash166
Ответ Георгий Кузьминых
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Что за бред? У него в это время игр за свою сборную не будет?
+41
-3
+38
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SpaceRanger77
Ответ Утя Ваткин
Хорошо Захаряна не стали дергать.
Да тут и остальных-то нет смысла вызывать. Пусть тренируются и готовятся в своих чемпионатах, чем играть непонятно зачем товарняки, рискуя вдобавок получить невынужденные травмы.
Вызывать стоит только резервистов своих команд, для предоставления практики и игрового времени. Сейчас, как никогда, лучшее для этого время.
+33
0
+33
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Заборостроитель
Даешь битву: красные против белых
+17
0
+17
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Sergeev55
Зачем эти сборы? играть то не с кем!!! лишний раз дёргать только игроков!!!
+24
-7
+17
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Зелёный гопник
Ответ Александр Беляков
Георгий Джикия🤣🤣
Это чтобы у соперника была фора 😁
+20
-3
+17
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Георгий Кузьминых
Ответ shahmur
а играем с кем? со сборной Башкортастана?
По игре на Курайе
+22
-7
+15
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Zlodimir
Ответ Утя Ваткин
Хорошо Захаряна не стали дергать.
Да и Миранчука с Головиным Валера мог тоже «не дёргать», потому что они не приедут, у них в эти дни по плану их клубов «микроповрежления» будут 😉
+13
0
+13
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Serge Vendino
Александров заслужил вызов в сборную! Лучший в РПЛ как-никак.. по красным карточкам
+11
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Никита Самарин
Ответ Утя Ваткин
Хорошо Захаряна не стали дергать.
Ага, ему лучше потратить это время на адаптацию в новой команде.
+11
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Sergeev55
Ответ velkoldin
господи, издергались прям игроков, какой кошмар. пусть в тонуссе будут претенденты в сборную
зачем сборы, если играть не с кем???
+11
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Тухель
А на кой черт Россия тратит деньги и притом немалые на сборную России по футболу?
+7
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Макс Фет
Ответ Георгий Кузьминых
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а ещё можно было Шунина позвать, хотя стоп...
+6
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Далер Гайнеев
Четыре защитника из спартака, то есть игры начинаем со счета 0:2
+8
-2
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Юрий Луговой
Во первых ни Миранчук ни Головин я уверен не поедут на эти бесполезные сборы, а во вторых вместо этих сборов лучше бы провели матчи чемпионата или Кубка. А то многие плачут из за усталости и интенсивности матчей. А тут паузы на мой взгляд на бесполезные сборы
+5
0
+5
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Captain23rusIzobilny
легов могли бы и не трогать. хорошо хоть ума хватило Захаряна не звать.
+4
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Mr.Bean
Такими темпами будет в дальнейшем мегарасширенный список из всех 100 россиян, играющих в РПЛ
ну и бонусом пяток игроков из ФНЛ и Европы
+4
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Babusya
Шунин, Мухин? Зачем?
+4
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gusilebedi
Ответ velkoldin
господи, издергались прям игроков, какой кошмар. пусть в тонуссе будут претенденты в сборную
Пусть будут в тонусе , через каких-то 5-7 лет может и сыграем где )))
+4
-1
+3
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Беня_Финитас
учебно-тренировочный сбор ? а-ха-ха !!! на сентябрьские курсы повышения квалификации .
+3
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