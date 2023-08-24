Мудрик получил травму на тренировке «Челси» и не сыграет с «Лутоном» 25 августа

Михаил Мудрик пропустит ближайший матч «Челси» из-за травмы.

Вингер получил повреждение на тренировке « » и не сыграет с «Лутоном» 25 августа.

«У Михаила небольшая проблема, он выбыл, может быть, на несколько дней, но к завтрашнему матчу готов не будет. Мы разочарованы ситуацией, учитывая, что он провел 45 минут против «Вест Хэма».

Мы надеемся помочь ему выступать так, как, считаем, он способен. Поэтому мы разочарованы, но в то же время проблема не такая серьезная. Надо будет подождать, возможно, неделю или несколько дней», – сказал главный тренер «синих» .

Со статистикой украинского футболиста можно ознакомиться здесь.

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