Мудрик получил травму на тренировке «Челси» и не сыграет с «Лутоном» 25 августа

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Здоровье Футбол

Михаил Мудрик пропустит ближайший матч «Челси» из-за травмы.

Вингер получил повреждение на тренировке «Челси» и не сыграет с «Лутоном» 25 августа.

«У Михаила небольшая проблема, он выбыл, может быть, на несколько дней, но к завтрашнему матчу готов не будет. Мы разочарованы ситуацией, учитывая, что он провел 45 минут против «Вест Хэма».

Мы надеемся помочь ему выступать так, как, считаем, он способен. Поэтому мы разочарованы, но в то же время проблема не такая серьезная. Надо будет подождать, возможно, неделю или несколько дней», – сказал главный тренер «синих» Маурисио Почеттино.

Со статистикой украинского футболиста можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Vadim225
«Отряд не заметит потери бойца»
+4
0
+4
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llolishe
Лутонцы не увидят вживую игру украинского Мбаппе
+3
0
+3
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Отец Абду
Ответ Оригинальный Ник
Желаю скорейшего восстановления, чтобы как можно быстрее продолжил радовать своих фанатов голевыми действиями 🦾
И своими интервью:)
+3
0
+3
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Оригинальный Ник
Желаю скорейшего восстановления, чтобы как можно быстрее продолжил радовать своих фанатов голевыми действиями 🦾
+3
-1
+2
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darby crash
Усиление для правого фланга Челси
+2
0
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Акира_1
Тот случай, когда отряд не заметит потери бойца
+2
0
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Непристойное предложение
а помните как он Милнера размотал в первой своей игре за челси?.. вот это были 30 минут! легенда..
+2
0
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HellLight
вот это потеря. как теперь быть без украинского кудесника.
+1
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llolishe
Ответ Арман Мартиросян
Похоже у них медштаб даже хуже, чем у Ливерпуля.
У Ливеруля руководство без амбиций
Вместо того чтобы покупать топ игроков и выигрывать трофеи покупают чаще всего средняков чтобы сэкономить и потом Карвальо всякие тусят в РБ
+1
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Арман Мартиросян
Похоже у них медштаб даже хуже, чем у Ливерпуля.
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russanov04@mail.ru
По большому счету-небольшая потеря
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Ровшик Ровшик
Не успел начаться сезон половина состава уже травмированных
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Сергей Кайзер
Хорошо хоть не месяц.
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wshnmn
Не велика потеря. Вообще не понимаю подписание этого индивида, его уровень это медиа лига.
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Артур Артур
Ответ Непристойное предложение
а помните как он Милнера размотал в первой своей игре за челси?.. вот это были 30 минут! легенда..
Славные были времена (полчаса)
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