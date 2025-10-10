  • Спортс
  Психолог «Акрона» о футболистах: «Мужчинам сложнее делиться проблемами, но даже великие спортсмены не были суперменами, проходили через испытания. Это не слабость, а часть жизни»
Психолог «Акрона» о футболистах: «Мужчинам сложнее делиться проблемами, но даже великие спортсмены не были суперменами, проходили через испытания. Это не слабость, а часть жизни»

Спортивный психолог «Акрона» ответила на вопросы о ментальных проблемах игроков.

– С какими ключевыми психологическими вызовами сталкиваются футболисты высокого уровня?

– Самый серьезный вызов – справиться со своими амбициозными целями и максимально самореализоваться. Спортсмены могут сталкиваться с факторами, которые сдерживают их истинный потенциал. Часто актуален именно запрос реализовать свои амбиции, а стрессы, реакции на критику или восстановление после травм – реже.

– Как профессиональный спортсмен справляется с давлением ожиданий?

– Кто-то справляется легче, кто-то сложнее. Не всегда нужно справляться с давлением в одиночку. Самый эффективный способ – личная работа с психологом, чтобы выявить индивидуальные блокирующие факторы и подобрать подходящие техники. Это позволяет подключить «спящие» ресурсы спортсмена.

– Как переживается период травмы или неудачи? Что помогает игроку не сломаться?

Сила человека проявляется в момент преодоления сложностей. Помогают справиться характер, воля, взаимопомощь в команде, интеллект, талант и самое главное – оптимизм. Важно верить в себя и свою команду, работать и искать новые решения, чтобы не просто вернуться, но и превзойти прежний уровень.

– Насколько важно для спортсмена умение говорить о своих трудностях?

– Безусловно, это очень важно. Мужчинам, как правило, сложнее делиться проблемами, но подавление эмоций может приводить к психосоматике и неоправданным ожиданиям от взаимоотношений с людьми и работой. Спорт – это специфическая деятельность, и здесь нужны особые психологические навыки. В современном футболе наблюдается тенденция к более открытому общению в командах.

– Что бы вы сказали человеку, который считает, что проблемы ментального здоровья – это признак слабости?

– Речь идет не о проблемах, а о самореализации и раскрытии возможностей. Не всегда человек способен справиться в одиночку, и не нужно страдать молча. Многие случаи типичны, и решение может быть найдено быстро, с помощью специалиста.

Даже великие спортсмены не были суперменами, они проходили через испытания, и это не слабость, а часть жизни, – ответила Алсу Латеева в блоге «Акрона» на Спортсе’‘.

