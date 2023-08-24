«Ливерпуль» не продаст Салаха «Аль-Иттихаду». Мерсисайдцы сообщили саудовцам, что переговоров не будет

«Ливерпуль» не хочет отпускать Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию.

Ранее появилась информация, что вингер согласился перейти в «Аль-Иттихад», который готов сделать египтянина самым высокооплачиваемым футболистом лиги.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, « » сообщил и « », что не намерен вести переговоры – игрок не продается. Единственная возможность Мохамеда перейти в клуб – попытаться форсировать трансфер самостоятельно.

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