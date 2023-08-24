«Ливерпуль» не продаст Салаха «Аль-Иттихаду». Мерсисайдцы сообщили саудовцам, что переговоров не будет

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах Футбол

«Ливерпуль» не хочет отпускать Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию.

Ранее появилась информация, что вингер согласился перейти в «Аль-Иттихад», который готов сделать египтянина самым высокооплачиваемым футболистом лиги.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Ливерпуль» сообщил Салаху и «Аль-Иттихаду», что не намерен вести переговоры – игрок не продается. Единственная возможность Мохамеда перейти в клуб – попытаться форсировать трансфер самостоятельно.

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34 комментария

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Борщ со сметанкой
Ответ lebedst
идеальное было время от него избавиться, ИМХО. последнее время все равно это не тот Салах, что был. Теперь будет лупить по воробьям в два раза больше, больше за него не дадут.
Дак в следующем году продадут изи за те же бабки. Замену искать сейчас нет времени, там еще позиция опорника висит. Все правильно сделали
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Николай Дягель
Ответ lebedst
идеальное было время от него избавиться, ИМХО. последнее время все равно это не тот Салах, что был. Теперь будет лупить по воробьям в два раза больше, больше за него не дадут.
ты походу далек от футбола ,
+6
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Arman Markosyan 25
Отлично
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Buba
Все, расходимся.
+3
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Buba
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Приятно смотреть как ливер разваливается, салах за деньги откажется от своей религии)) Пора Клоппа увольнять все равно 30 лет ждать
Ну да, когда ещё семёрку вытаскивать придётся из манковских ворот.
+3
-1
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Snid
Под конец ТО это верх глупости был бы.
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хавбек+
цену набивают
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Snid
Ответ az za
Ливерпуль его продаст через год не дешевле тллько потому что он арабский бренд.... за год или Доак его заменять начнёт или подберут варик
Если только футбольный бум не пойдет у них на спад, как в Китае.
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Борщ со сметанкой
Ответ az za
Ливерпуль его продаст через год не дешевле тллько потому что он арабский бренд.... за год или Доак его заменять начнёт или подберут варик
Можно будет Мусиалу забрать у Баварии
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az za
Ливерпуль его продаст через год не дешевле тллько потому что он арабский бренд.... за год или Доак его заменять начнёт или подберут варик
+1
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Николай Дягель
я думаю клуб понимает что заменить некем , да еще нужно найти игрока его уровня
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lebedst
Ответ Борщ со сметанкой
Дак в следующем году продадут изи за те же бабки. Замену искать сейчас нет времени, там еще позиция опорника висит. Все правильно сделали
кто за него столько предложит, если он этот сезон провалит, например?
с опорником вопрос решен, по крайней мере на бумаге
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az za
Ответ Snid
Если только футбольный бум не пойдет у них на спад, как в Китае.
вряд ли, только начинается все у них... шейхи раньше в верблюдов и в тачки вкладывали, а счас в клубы из занесло, причём евро футбол видно надоел, в местечковые решили вложиться
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dreamx
Аплодисменты скаузерам, одни из немногих, если не единственные кто отказался от бешеных денег
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aseke
Это как - самоcтоятельно?
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za_vsu_xypmy
рано или поздно Салах обязательно уедет в СА
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Liquidozz
Ответ aseke
Это как - самоcтоятельно?
Типа подаст трансферный запрос, начнёт саботаж тренировок и тд.
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Snid
Ответ az za
вряд ли, только начинается все у них... шейхи раньше в верблюдов и в тачки вкладывали, а счас в клубы из занесло, причём евро футбол видно надоел, в местечковые решили вложиться
Жизнь покажет.
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Anton Kortenko
Ответ Buba
Все, расходимся.
подожди, Салах думает.
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Борщ со сметанкой
Ответ lebedst
кто за него столько предложит, если он этот сезон провалит, например? с опорником вопрос решен, по крайней мере на бумаге
Ну предложат 100, а не 120. Какая разница? Салах самый обожаемый ногомячер на всем Ближнем Востоке. За него предложат столько, сколько Ливерпуль попросит, сомнений нет
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А.В. Бубнов
Ответ Ненасровец
100 лямов и переговоры начнутся..
Не аль насровец ли ты?
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Spaten
Там именно сейчас такой футбольный бум и его ждут с распростертыми объятиями, и сам он хочет и компания подобралась. Через год такого может не быть
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Gündoğan
Уверен Клопп заблокировал трансфер
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А.В. Бубнов
Продаст, не продаст... Продаст, не продаст
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Любезный Коссутий
120 не предложили - переговоров не будет
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