«Ливерпуль» не продаст Салаха «Аль-Иттихаду». Мерсисайдцы сообщили саудовцам, что переговоров не будет
«Ливерпуль» не хочет отпускать Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию.
Ранее появилась информация, что вингер согласился перейти в «Аль-Иттихад», который готов сделать египтянина самым высокооплачиваемым футболистом лиги.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Ливерпуль» сообщил Салаху и «Аль-Иттихаду», что не намерен вести переговоры – игрок не продается. Единственная возможность Мохамеда перейти в клуб – попытаться форсировать трансфер самостоятельно.
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с опорником вопрос решен, по крайней мере на бумаге
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