Рубиалес решил уйти в отставку из-за поцелуя с футболисткой сборной Испании. Объявят завтра

Теги Луис Рубиалес Ла Лига происшествия отставки Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

Луис Рубиалес из-за скандала с поцелуем покинет пост главы RFEF.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».

По информации COPE, функционер принял решение уйти в отставку завтра, в пятницу. Рубиалес не планировать покидать пост по собственному желанию, но на его решение повлияли негативное отношение общественности и дело ФИФА.

В Испании требуют отставки Рубиалеса − за поцелуй футболистки. На это уже прямо намекает правительство

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99 комментариев

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БолельщикСоСтажем
Испанский стыд
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гилберт
Прощальный поцелуй.
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Lifar Skladchikov
Ответ vcaireac
Касильяса в президенты!)
согласен, он в поцелуях шарит после побед на чм!
+12
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vcaireac
Касильяса в президенты!)
+9
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Зелёный гопник
Все проблемы из-за баб!
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sawa.666
Интересно, а если бы он поцеловал мужика, был бы такой хайп🤣
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Bobby Shmonka
Такой пост потерял из-за собственной глупости
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ARIGAMI ARIGAMI
Когда он перенес суперкубок в СА, его тогда уже надо было выгонять
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Борщ со сметанкой
То что он сделал - в любом случае не круто и переходит рамки допустимого. Можно ли было обойтись без такого давления? Если этого не сделать, то получится, что такое поведение допускается. Наверно все же по делу, склоняюсь к такому мнению
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Дмитрий Крутенко
А говорят Кармы нет. Оказывается есть.
В далеком 17 году он создал "движение порицания" прошлого президента и убрал его с поста. И вот спустя 6 лет его тоже убирает "порицание".
Браво жизнь!!! Ты всегда все расставляешь по местам.
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xbxoxrxsxhx
Если бы Брэд Питт поцеловал никто бы так сильно не возмущался бы, или Дэвид Бэкхэм какой нибудь
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svft
знал бы этот Рубиалес как все обернется он бы ее точно прямо на поле завалил, терять-то нечего
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ xbxoxrxsxhx
Если бы Брэд Питт поцеловал никто бы так сильно не возмущался бы, или Дэвид Бэкхэм какой нибудь
Как показывает история, лучше всех поцелуй может сделать Тоби Магуайр.
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Красная стрела
Забавляют те, кто приводит пример про жену. То есть вы, если вашу жену поцелуют на эмоциях , просто уничтожите человека? Лишите карьеры, привлечете общественные организации, всевозможных президентов и множество общественных лиц? То есть это нормально? Что человека вообще потом никуда не возьмут на приличную должность , словно черная метка у него? По мне, так просто набить раз лицо-намного человечнее и гуманнее, чем подобная травля и истерика🤷‍♂️ да. И не нужно забывать , что в 99%случаев с..а (литературное слово) не захочет, кобель не вскочит.
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Anton Kortenko
попробовал муа, муа, теперь ему джага, джага. а то я всегда думал, что же эта "джага" означает.
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justbored
Какая ирония. Проиграй его сборная, сохранил бы пост.
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Dr Porto
Загнобили всё-таки мужика.. Поцеловал б в губы парня, ещё и наградили бы ))
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Barsa! bolshe chem klub
fenita la comedia!

очередной цирк подошёл к концу
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Metalloid
Ответ Денис Давыдов
поведение рубиалеса, да
Нет, куколдизм детей в комментариях.
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Денис Давыдов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Нет конечно.
ну вот и ответ на вопрос нашелся 😄
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Тлетворное влияние Запада на неокрепшие умы, дружище! Я девчат столько перецеловал в своей жизни.. А эти ходят и оглядываются.
Но эти девушки согласились добровольно. А тут сеньор Рубиалес поцеловал её без разрешения. Разница есть
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Алексей Ненахов
Ответ Tristan...
Теперь очередь Тебаса...
Тебас должен засосать Хави ? Тогда точно великое лгбт сообщество Барселоны будет довольно
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Григорий Федотов
Ответ Real0494
Давай давай)
Тяжело жить будучи по знаку зодиака овен, понимаю. Тяжелая судьба… ну ничего , как то же остальные живут
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Go-go-love
Затравили мужика. Больное общество.
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Сергей Павлов
поцеловал царевну-лягушку он и стал безработным
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