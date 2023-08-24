Рубиалес решил уйти в отставку из-за поцелуя с футболисткой сборной Испании. Объявят завтра

Луис Рубиалес из-за скандала с поцелуем покинет пост главы RFEF.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».

По информации COPE, функционер принял решение уйти в отставку завтра, в пятницу. Рубиалес не планировать покидать пост по собственному желанию, но на его решение повлияли негативное отношение общественности и дело ФИФА.

В Испании требуют отставки Рубиалеса − за поцелуй футболистки. На это уже прямо намекает правительство

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