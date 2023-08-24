US Open. Медведев, Рублев и Хачанов попали в одну четверть сетки и в одну половину с Алькарасом

Стала известна сетка мужского US Open-2023. Турнир пройдет с 27 августа по 10 сентября.

В первой четверти (1) стартует против , а (6) – с Янником Ганфманном.

Там же поборется с (16), чемпион-2012 – с , а чемпион-2016 – с .

Во второй четверти (3) сыграет с Атиллой Балашем, (8) – с .

Там же (11) встретится с Майклом Ммо.

В третьей четверти (4) сыграет с , а (5) – с квалифаером.

поборется с Ринки Хиджикатой, – с , а чемпион-2020 – с (25).

В нижней четверти (2) встретится с Александром Мюллером, а (7) – с .

Верхняя половина сетки здесь, нижняя – здесь.

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