US Open. Медведев, Рублев и Хачанов попали в одну четверть сетки и в одну половину с Алькарасом
Стала известна сетка мужского US Open-2023. Турнир пройдет с 27 августа по 10 сентября.
В первой четверти Карлос Алькарас (1) стартует против Доминика Кепфера, а Янник Синнер (6) – с Янником Ганфманном.
Там же Александр Шевченко поборется с Кэмероном Норри (16), чемпион-2012 Энди Маррей – с Корентеном Муте, а чемпион-2016 Стэн Вавринка – с Йошихито Нишиокой.
Во второй четверти Даниил Медведев (3) сыграет с Атиллой Балашем, Андрей Рублев (8) – с Эмилем Руусувуори.
Там же Карен Хачанов (11) встретится с Майклом Ммо.
В третьей четверти Хольгер Руне (4) сыграет с Роберто Карбаллесом Баэной, а Каспер Рууд (5) – с квалифаером.
Павел Котов поборется с Ринки Хиджикатой, Аслан Карацев – с Иржи Лехечкой, а чемпион-2020 Доминик Тим – с Александром Бубликом (25).
В нижней четверти Новак Джокович (2) встретится с Александром Мюллером, а Стефанос Циципас (7) – с Милошем Раоничем.
Верхняя половина сетки здесь, нижняя – здесь.
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Синнер просто неудобный именно Алькарасу, до претендента ему далеко.
Да и Медведь совсем не в форме.
Новаку такой шлак напихали, что даже неинтересно до 1/4
Тимоха, Бублик точно может сойти с ума и это надо использовать
А вот вторая половина выглядит серьезно.
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Америки нам не видать.