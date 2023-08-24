US Open. Медведев, Рублев и Хачанов попали в одну четверть сетки и в одну половину с Алькарасом

Теги Новак Джокович Энди Маррей US Open ATP Стэн Вавринка Милош Раонич Доминик Тим Роберто Карбаллес Баэна Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Йошихито Нишиока Даниил Медведев Александр Бублик Каспер Рууд Стефанос Циципас Корентен Муте Кэмерон Норри Доминик Кепфер Эмиль Руусувуори Иржи Лехечка Карлос Алькарас Янник Синнер Павел Котов Хольгер Руне Александр Шевченко Теннис

Стала известна сетка мужского US Open-2023. Турнир пройдет с 27 августа по 10 сентября.

В первой четверти Карлос Алькарас (1) стартует против Доминика Кепфера, а Янник Синнер (6) – с Янником Ганфманном.

Там же Александр Шевченко поборется с Кэмероном Норри (16), чемпион-2012 Энди Маррей – с Корентеном Муте, а чемпион-2016 Стэн Вавринка – с Йошихито Нишиокой.

Во второй четверти Даниил Медведев (3) сыграет с Атиллой Балашем, Андрей Рублев (8) – с Эмилем Руусувуори.

Там же Карен Хачанов (11) встретится с Майклом Ммо.

В третьей четверти Хольгер Руне (4) сыграет с Роберто Карбаллесом Баэной, а Каспер Рууд (5) – с квалифаером.

Павел Котов поборется с Ринки Хиджикатой, Аслан Карацев – с Иржи Лехечкой, а чемпион-2020 Доминик Тим – с Александром Бубликом (25).

В нижней четверти Новак Джокович (2) встретится с Александром Мюллером, а Стефанос Циципас (7) – с Милошем Раоничем.

Верхняя половина сетки здесь, нижняя – здесь.

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58 комментариев

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sedric
Помню, как местные эксперты писали, что Синнера и Медведева к Джоковичу отправят. Ага, конечно. По итогу все самые серьезные претенденты на титул: Синнер, Медведев, Зверев в сетке Алькараса. Ничего нового.
+29
-8
+21
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as009595@icloud.com
Полуфинал Джокович Раонич будет украшением турнира
+17
-1
+16
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encaro_one
Ответ sedric
Помню, как местные эксперты писали, что Синнера и Медведева к Джоковичу отправят. Ага, конечно. По итогу все самые серьезные претенденты на титул: Синнер, Медведев, Зверев в сетке Алькараса. Ничего нового.
Зверев когда претендентом стал, что смешить.
Синнер просто неудобный именно Алькарасу, до претендента ему далеко.
Да и Медведь совсем не в форме.
+17
-6
+11
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Кавабунга Шреддоголовый
Зато Рублев точно не сыграет с Джоковичем)))
Новаку такой шлак напихали, что даже неинтересно до 1/4
Тимоха, Бублик точно может сойти с ума и это надо использовать
+9
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+9
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And Justice for All
Циципас, видимо, опять в первом круге вылетит)
+8
0
+8
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Никита Волк
Ответ sedric
Помню, как местные эксперты писали, что Синнера и Медведева к Джоковичу отправят. Ага, конечно. По итогу все самые серьезные претенденты на титул: Синнер, Медведев, Зверев в сетке Алькараса. Ничего нового.
Думаю, что теперь не подставная закрытая жеребьевка с заговором против Джоковича для Алькараса, а честная и справедливая, но без лишних глаз)
+10
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+8
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Бабайка Бабаяра
У серба хорошие шансы на титул при такой сетке
+7
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Novikov Dima
У Дани уже во втором круге крепкий Пёрселл, потом Чорич и в 4 круге Де Минаур. Ну что ж, посмотрим
+7
0
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Alex Morhan
Ответ Eugenie Nation
4 год сербу стелят ковровый дорожки. В жизни как и в кино, злодей имеет все премущества(
Да, как для примера последний розыгрыш здесь. Руне - Грикспур - Нисикори - Бруксби - Берреттини - Зверев - Медведев. И сетку Надаля ЮСО-2017 не превзойдёт никто в любом случае
+7
-1
+6
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LetTong
Джокович возможно до финале ни с кем из топ-50 не встретится)
+7
-1
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Nikolay Stavrogin
Ответ Jefri AG
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Наоборот, в этом году торжество справедливости после прошлогодних ао и юсо. Ну, пока не до конца, правда
+9
-3
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Nikolay Stavrogin
Not too bad
+7
-2
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Leopold Stotch
Интересно, выйдут ли друг на друга в 1/8 Веселы и Джокович? Там по личке чех ведет 2-0.
+4
0
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Syndycate
Ну, что скажут местные эксперты? У кого халява, а кому сложную сетку нарисовали?)
+7
-3
+4
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ekaterina_)))
Что ж, у Новака сетка комфортная.
А вот вторая половина выглядит серьезно.
+3
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alex savca
Ответ Хозяин патриотов
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Ты себя никогда не пробывал спрашивать почему ты один смеёшься когда тут серьёзные разговоры? Хотя... ты сам понял
+6
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acr
Ответ Jefri AG
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Компенсация за тяжелые сетки ранее. Пусть теперь Карась выгребает
.
+8
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Alex Morhan
Ответ sedric
Помню, как местные эксперты писали, что Синнера и Медведева к Джоковичу отправят. Ага, конечно. По итогу все самые серьезные претенденты на титул: Синнер, Медведев, Зверев в сетке Алькараса. Ничего нового.
Зверев сыграть может с Карлосом только через Синнера. На данный момент сетка сложная, если эти игроки дойдут до Карлоса. Играть он может с совсем другими людьми
+3
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Nikolay Stavrogin
Ответ Хозяин патриотов
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Пора бы уже. 17 лет жилы рвем по самым сложным сеткам среди бигов. Вспоминать сетки рафы на некоторых юсо (10м, 17м и 19м) даже не хочется.
+8
-6
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вовочка6762
Понятно.
Америки нам не видать.
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369
Ответ Eugenie Nation
4 год сербу стелят ковровый дорожки. В жизни как и в кино, злодей имеет все премущества(
особенно в прошлом году
+2
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Nikolay Stavrogin
Ответ Jefri AG
Мы, фанаты Надаля, очень гордимся его титулом на прошлогоднем АО. Заслуженная и яркая победа, это было легендарно.
Да я не сомневался. Согласен, легендарно. Мужик переболел ковидом перед турниром, не мог велотренажер крутить, сомневался ехать или нет, фанаты отговаривали ехать, а он поехал и исцелялся 5 сетовиками по 5 часов.
+3
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Tarkovski
Зверева не упомянули а он в восьмушке Синнера и может его пройти
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alex savca
Как по мне достаточно равномерно всех распределили. Нам остаётся только посмотреть и радоваться. Очень надеюсь что в комментариях будут только адекватные люди. Можно и неадекватные но с выпитыми таблетками.
+5
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FOX_SKILL
У Джоковича халява до 1/4. Верхняя сетка с попаданием туда Зверева и Хуркача выглядит явно сильнее.
+3
-2
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