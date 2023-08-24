Смертин о том, что русский человек не может 45 минут гонять по полю: «В этом вся проблема. Мы хорошо играем в хоккей за счет того, что там часто происходят смены»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Алексей Смертин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Каменский Хоккей

Алексей Смертин поделился мыслями об игре россиян в футбол и хоккей.

«В чем сложность футбола, по моему мнению. У нас [россиян] так называемая фрагментарная мотивация. Мы очень хорошо играем в пляжный футбол и хоккей за счет того, что там часто происходят смены.

Когда мне задают вопрос: почему мы в хоккей хорошо играем, а в футбол – плохо? Правда в том, что в хоккей играют 6-7 стран, а в футбол – 200. Мы раньше друг друга в детстве называли Гондурасом. Так и эта страна уже научилась хорошо играть в футбол. В футбол играют все. 

В хоккее просто выскакивают на лед на секунды, мы это обсуждали... Был такой хоккеист Алексей Жамнов или Валерий Каменский, они выскакивали на лед и играли 53 секунды. То есть русский человек не может 45 минут гонять по полю? Нет, в этом и вся большая проблема», – сказал бывший футболист сборной России и «Челси» Смертин.

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45 комментариев

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Stewee
Че за бред? Не хватает еще соевого Пивоварова с его "Это генетическая хрень".
При Хиддинке физика у сборной была одной из лучших в Европе. Вопрос лишь в подготовке.
+65
-7
+58
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Budabuda
божэ какая чушь.
+28
-3
+25
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Евгений Мешков
Лев Яшин и Игорь Нетто об это не задумывались, когда выигрывали Кубок Европы в 1960 году. а оно вон чего
---------------
Смертину надо заканчивать с этим коучингом и мотивационными тренингами, ИМХО
+23
-3
+20
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Очки Дани Алвеса
Да, а еще мы трахаться нормально не умеем, все могут два раза по 45 минут, а мы каждую минуту кончаем, зато так 90 раз.
+15
-2
+13
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memphis
Какая ахинея. А когда Европу выигрывали в прошлом веке, там не русские люди играли?
+13
-1
+12
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Stewee
Че за бред? Не хватает еще соевого Пивоварова с его "Это генетическая хрень". При Хиддинке физика у сборной была одной из лучших в Европе. Вопрос лишь в подготовке.
И имперскость ещё. На футбольном поле нам тесно, только Куликово или Бородинское подавай😔
+7
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+7
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Pigmalion
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А сборная времён Лобановского для тебя так, мелочь?
А сборная Лобановского Европу и не выигрывала.
+7
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Stewee
Че за бред? Не хватает еще соевого Пивоварова с его "Это генетическая хрень". При Хиддинке физика у сборной была одной из лучших в Европе. Вопрос лишь в подготовке.
Классическое "Народ плохой"
+11
-5
+6
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Pigmalion
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий скрыт
Из украинцев там вроде только Маслаченко на банке был.
+7
-1
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Ничего Смешного
Он во время марафона был в шапке? Ну тут можно со Слуцким посадить вместе, чтобы один про ментальность рассказывал, а другой про смешение кровей.
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Pigmalion
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А я её имел ввиду. В 80-тые футбол уже стал чем-то немного походить на тот, который был в 90-тые, 2000-ные и десятые с двадцатыми
Ну мало ли что ты имел в виду, там изначально отвечал чувак спрашивал о победителях Евро.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Очки Дани Алвеса
Да, а еще мы трахаться нормально не умеем, все могут два раза по 45 минут, а мы каждую минуту кончаем, зато так 90 раз.
Там один тренер Ахмата говорил, что хочет играть в "сексуальный футбол"

Как раз его философия футбола видимо
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Stewee
Ответ ХавиГави_Паратрупер
И имперскость ещё. На футбольном поле нам тесно, только Куликово или Бородинское подавай😔
Вот Дудь кстати говорил, что каждый день борется со своей имперскостью. Может стоит его попробовать?
+3
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Альберт Сафиуллин
Рановато деменция началась,пора с марафонами завязывать.
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Tyler Durden
Какая чушь, ну тогда бразильцы с аргентинцами в хоккей должны всех вообще рвать по такой логике, раз они могут и по полю 90 минут бегать, а уж в смену на 1 минуту их точно хватит.
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Беспечный русский бродяга
Тяжелый бред от Леши Смертина. И это говорит человек, который сам был профи...
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vzi
Ответ Stewee
Че за бред? Не хватает еще соевого Пивоварова с его "Это генетическая хрень". При Хиддинке физика у сборной была одной из лучших в Европе. Вопрос лишь в подготовке.
Физика на скоротечном турнире и на долгом чемпионате - разные вещи.
+2
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Артем Шелудков
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Там один тренер Ахмата говорил, что хочет играть в "сексуальный футбол" Как раз его философия футбола видимо
Это в той части про 53 секунды? 😁
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Александр Александрович
Может в чём-то и прав . Взять хотя бы «53 секунды» Аршавина в АПЛ
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stalkers111
бред. а как же в советское время? времена Лобановского? он наверное тоже грибов объелся
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Spaten
Я точно знаю, что мы были бы чемпионами мира по футболу на льду в хоккейные ворота. Там вообще главное не бежать никогда))
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Deathspell Omega
Смертин производил более вменяемое впечатление.
Вообщет в хоккее еще есть силовая игра, все бьют друг друга, интенсивность смен такая, что футболистам и не снилась. за те самые "53 секунды" уработаться можно так, что блевать будешь на скамейке, а через 1,5-2 минуты опять на лед бить все живое.
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Ничего Смешного
Я вот всё вспоминал, кто из россиян на топ уровне играл 90 минут и пахал - Жирков пришёл на ум. Денисов мог отпахать очень даже недурно. Да и с коксом бы Смертин завязал бы, 6-7 стран - смешно. Как минимум в Финляндии, Швеции, Беларуси, Канаде, Латвии - это спорт номер один. Чехия, Россия - скорее номер два… мы не говорим про сборные типа Японии, Франции, Великобритании, но в Германии и Швейцарии уже хоккей очень развит, вон немцы недавно в финале играли.
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Anton Sobolev
Кому сказал? Когда сказал? Почему он делился мыслями? Ребят, уже элементарные правила не соблюдаете, ну балаган)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ничего Смешного
Он во время марафона был в шапке? Ну тут можно со Слуцким посадить вместе, чтобы один про ментальность рассказывал, а другой про смешение кровей.
Те товарищи, которые судят какую либо нацию по менталитету, определённо странноватые люди
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