Смертин о том, что русский человек не может 45 минут гонять по полю: «В этом вся проблема. Мы хорошо играем в хоккей за счет того, что там часто происходят смены»
Алексей Смертин поделился мыслями об игре россиян в футбол и хоккей.
«В чем сложность футбола, по моему мнению. У нас [россиян] так называемая фрагментарная мотивация. Мы очень хорошо играем в пляжный футбол и хоккей за счет того, что там часто происходят смены.
Когда мне задают вопрос: почему мы в хоккей хорошо играем, а в футбол – плохо? Правда в том, что в хоккей играют 6-7 стран, а в футбол – 200. Мы раньше друг друга в детстве называли Гондурасом. Так и эта страна уже научилась хорошо играть в футбол. В футбол играют все.
В хоккее просто выскакивают на лед на секунды, мы это обсуждали... Был такой хоккеист Алексей Жамнов или Валерий Каменский, они выскакивали на лед и играли 53 секунды. То есть русский человек не может 45 минут гонять по полю? Нет, в этом и вся большая проблема», – сказал бывший футболист сборной России и «Челси» Смертин.
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При Хиддинке физика у сборной была одной из лучших в Европе. Вопрос лишь в подготовке.
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Смертину надо заканчивать с этим коучингом и мотивационными тренингами, ИМХО
Как раз его философия футбола видимо
Вообщет в хоккее еще есть силовая игра, все бьют друг друга, интенсивность смен такая, что футболистам и не снилась. за те самые "53 секунды" уработаться можно так, что блевать будешь на скамейке, а через 1,5-2 минуты опять на лед бить все живое.