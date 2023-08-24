Смертин о том, что русский человек не может 45 минут гонять по полю: «В этом вся проблема. Мы хорошо играем в хоккей за счет того, что там часто происходят смены»

Алексей Смертин поделился мыслями об игре россиян в футбол и хоккей.

«В чем сложность футбола, по моему мнению. У нас [россиян] так называемая фрагментарная мотивация. Мы очень хорошо играем в пляжный футбол и хоккей за счет того, что там часто происходят смены.

Когда мне задают вопрос: почему мы в хоккей хорошо играем, а в футбол – плохо? Правда в том, что в хоккей играют 6-7 стран, а в футбол – 200. Мы раньше друг друга в детстве называли Гондурасом. Так и эта страна уже научилась хорошо играть в футбол. В футбол играют все.

В хоккее просто выскакивают на лед на секунды, мы это обсуждали... Был такой хоккеист или , они выскакивали на лед и играли 53 секунды. То есть русский человек не может 45 минут гонять по полю? Нет, в этом и вся большая проблема», – сказал бывший футболист сборной России и «Челси» Смертин.

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