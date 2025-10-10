  • Спортс
  Златан Ибрагимович: «Ибра по-прежнему Бог. Если бы я был на поле, у меня были бы ответы на все вопросы. Делаю все ради «Милана»
15

Златан Ибрагимович высказался о возможном чемпионстве «Милана».

Команда находится на третьей позиции в этом сезоне Серии А, набрав 13 очков в 6 матчах.

– Верю ли я в чемпионство «Милана»? Да, мы все должны в это верить. Но это процесс, командная работа.

– Извините: мы перестали считать Ибру Богом?

– Подождите: Ибра по-прежнему Бог. Если бы я был на поле, у меня были бы ответы на все вопросы.

Но на трибунах я переживаю о того,что не могу помочь команде.

У меня уже нет личных целей. Все, что я делаю, – ради «Милана». И чтобы снова побеждать, – сказал советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: La Gazzetta dello Sport
