Златан Ибрагимович: «Ибра по-прежнему Бог. Если бы я был на поле, у меня были бы ответы на все вопросы. Делаю все ради «Милана»
Златан Ибрагимович высказался о возможном чемпионстве «Милана».
Команда находится на третьей позиции в этом сезоне Серии А, набрав 13 очков в 6 матчах.
– Верю ли я в чемпионство «Милана»? Да, мы все должны в это верить. Но это процесс, командная работа.
– Извините: мы перестали считать Ибру Богом?
– Подождите: Ибра по-прежнему Бог. Если бы я был на поле, у меня были бы ответы на все вопросы.
Но на трибунах я переживаю о того,что не могу помочь команде.
У меня уже нет личных целей. Все, что я делаю, – ради «Милана». И чтобы снова побеждать, – сказал советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович.
Как вам дерби?21708 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости