«Ливерпуль» готов обсудить трансфер Салаха в «Аль-Иттихад». Мохамед серьезно относится к предложению стать самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии (Al-Riyadiah)
Мохамед Салах готов рассмотреть вариант с переходом в «Аль-Хилаль».
Как утверждает Al-Riyadiah, поначалу «Ливерпуль» исключал продажу вингера, но из-за привлекательных условий все же решил неформально обсудить возможный трансфер.
Сам египтянин планировал провести сезон в составе мерсисайдцев, однако теперь очень серьезно относится к варианту с саудовцами.
По сведениям Relevo, «Аль-Иттихад» готов предложить Салаху больше, чем «Аль-Наср» перечисляет Криштиану Роналду, и сделать Салаха самым высокооплачиваемым футболистом лиги. Также отмечается, что желание Мохамеда перейти связано с его религиозными взглядами.
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- Откуда деньги, Мохамед?
- Аллах дает!
Мо зарабатывает честным трудом)