«Ливерпуль» готов обсудить трансфер Салаха в «Аль-Иттихад». Мохамед серьезно относится к предложению стать самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии (Al-Riyadiah)

Теги Криштиану Роналду Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах деньги Футбол

Мохамед Салах готов рассмотреть вариант с переходом в «Аль-Хилаль».

Как утверждает Al-Riyadiah, поначалу «Ливерпуль» исключал продажу вингера, но из-за привлекательных условий все же решил неформально обсудить возможный трансфер.

Сам египтянин планировал провести сезон в составе мерсисайдцев, однако теперь очень серьезно относится к варианту с саудовцами.

По сведениям Relevo, «Аль-Иттихад» готов предложить Салаху больше, чем «Аль-Наср» перечисляет Криштиану Роналду, и сделать Салаха самым высокооплачиваемым футболистом лиги. Также отмечается, что желание Мохамеда перейти связано с его религиозными взглядами.

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96 комментариев

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Максим Черкашин
Кто из Ливерпуля последний уйдёт. Свет на Энфилде выключите.:(((((
+119
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TeddyLasso
«Аль-Иттихад» готов сделать Салаха самым высокооплачиваемым футболистом лиги... Также отмечается, что желание Мохамеда перейти связано с его религиозными взглядами.

- Откуда деньги, Мохамед?
- Аллах дает!
+107
-15
+92
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Vićtor Diaź
Ответ TeddyLasso
«Аль-Иттихад» готов сделать Салаха самым высокооплачиваемым футболистом лиги... Также отмечается, что желание Мохамеда перейти связано с его религиозными взглядами. - Откуда деньги, Мохамед? - Аллах дает!
Аллах дает деньги только кадырову
Мо зарабатывает честным трудом)
+71
-7
+64
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Anton Kortenko
Ответ Максим Черкашин
Кто из Ливерпуля последний уйдёт. Свет на Энфилде выключите.:(((((
не надо, Джеррард туда вернётся умирать.
+52
-5
+47
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Джон Харпер
Ответ Великий Алонсо
А с чего бы Салаху платить больше чем Роналду? Кто он такой? Не, ну безусловно футболист топовый, но чтобы платить больше чем Роналду (> 200млн за сезон), надо входить в число легенд футбола, коим Салах не является
Как минимум лучший футболист Арабского мира.
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JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Вангую новости об интересе Ливерпуля к Митоме!
+16
-2
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Nikhad
Ответ Человек1991
Салаху уже скоро 32, в главных качествах скорости и резкости уже будет сдавать, хотя бы за 60-80 лимонов Ливеру надо его моментально отправлять в подарочной упаковке . ))
И кого им брать за неделю ко конца ТО, что бы хоть на 60% составлял уровню Салаха?
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Человек1991
Салаху уже скоро 32, в главных качествах скорости и резкости уже будет сдавать, хотя бы за 60-80 лимонов Ливеру надо его моментально отправлять в подарочной упаковке . ))
+23
-13
+10
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Andrew Weird
Ответ Тимур Гарипов
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официальное название Египта - Ара́бская Респу́блика Еги́пет)
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Anton Kortenko
Ответ Арман Мартиросян
Клопп должен наложить вето на этот трансфер. Это откровенная подстава, если позорник Генри решит продать его.
он римский сенат что ли тренирует ?
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privet100
Ответ Великий Алонсо
А с чего бы Салаху платить больше чем Роналду? Кто он такой? Не, ну безусловно футболист топовый, но чтобы платить больше чем Роналду (> 200млн за сезон), надо входить в число легенд футбола, коим Салах не является
Так рынок арабский. Роналду хоть и крут, но Салах свой в доску. На нём можно бренд клуба во всём арабском мире раскрутить гораздо круче.
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Bobby Shmonka
Продали Фабиньо,замену не купили,а теперь и Салаха,замены ему также нету.Ливерпуль становится слабее.
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Генри Форд
Ответ Anton Kortenko
не надо, Джеррард туда вернётся умирать.
ты блин хорош (фан Ливерпуля)
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tverd1
Ответ Тимур Гарипов
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Ара́бским ми́ром (араб. الوطن العربي‎) принято обобщённо называть арабские страны Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств и имеющие арабский язык в качестве одного из официальных.
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ostap&mio&dio
Ответ Тимур Гарипов
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Ара́бы — группа народов семитской этноязыковой группы, населяющих государства Ближнего Востока и Северной Африки
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Tiestorzn17
Деньги это конечно прекрасно, но там тупо некомплект состава, играть то кто будет?!
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sbtqg59825
Как бы снова мимо ЛЧ не пролететь
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Bobby Shmonka
Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Вангую новости об интересе Ливерпуля к Митоме!
Ценник на него космический будет,миллионов 100 за японца Брайтон попросит.
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Rio de Janeiro
Салах главный арабский футболист поэтому неудивительно
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Максим Черкашин
Ответ Anton Kortenko
не надо, Джеррард туда вернётся умирать.
А там свет выключен.;))))))
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2OLEGEND1999
Ответ TeddyLasso
«Аль-Иттихад» готов сделать Салаха самым высокооплачиваемым футболистом лиги... Также отмечается, что желание Мохамеда перейти связано с его религиозными взглядами. - Откуда деньги, Мохамед? - Аллах дает!
«А ты докажи, что не Аллах»
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Appa
Ответ TeddyLasso
«Аль-Иттихад» готов сделать Салаха самым высокооплачиваемым футболистом лиги... Также отмечается, что желание Мохамеда перейти связано с его религиозными взглядами. - Откуда деньги, Мохамед? - Аллах дает!
А ты хорош
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космонавт на дереве
Ответ Великий Алонсо
А с чего бы Салаху платить больше чем Роналду? Кто он такой? Не, ну безусловно футболист топовый, но чтобы платить больше чем Роналду (> 200млн за сезон), надо входить в число легенд футбола, коим Салах не является
Он как минимум легенда арабского футбола, этого достаточно чтобы ему платили больше всех.
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Tiestorzn17
Ответ privet100
Получить 100 лямов за 31-летнего и потратить их на пару качественных усилений. Не вижу проблемы.
А то ж прям на рынке куча свободных недорогих замен. Игрок моложе и без потери качества это 150 минимум. Причем это один игрок только будет, а не заиграет?!
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Ненасровец
Недолго "музыка" в кошельке Авейру играла ... Сначало Месси мильярд предлагали - теперь Салах его сделает по бабкам... Душ Сантуш повесится... А-ха-ха-ха..
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