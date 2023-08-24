«Ливерпуль» готов обсудить трансфер Салаха в «Аль-Иттихад». Мохамед серьезно относится к предложению стать самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии (Al-Riyadiah)

Мохамед Салах готов рассмотреть вариант с переходом в «Аль-Хилаль».

Как утверждает Al-Riyadiah, поначалу « » исключал продажу вингера, но из-за привлекательных условий все же решил неформально обсудить возможный трансфер.

Сам египтянин планировал провести сезон в составе мерсисайдцев, однако теперь очень серьезно относится к варианту с саудовцами.

По сведениям Relevo, « » готов предложить больше, чем « » перечисляет , и сделать Салаха самым высокооплачиваемым футболистом лиги. Также отмечается, что желание Мохамеда перейти связано с его религиозными взглядами.

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