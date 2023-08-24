«Аль-Наср» купил Лапорта. «Ман Сити» получит 30 млн евро

Эмерик Лапорт перешел из «Манчестер Сити» в «Аль-Наср».

Защитник заключил с новой командой контракт сроком до 2026 года. По данным инсайдера , за футболиста сборной Испании «горожане» получат суммарно 30 млн евро.

присоединился к « » в сезоне-2017/18. За это время он выиграл 13 трофеев и провел 180 игр. Подробно со статистикой 29-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Фото: alnassr.sa

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку