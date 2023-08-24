«Аль-Наср» купил Лапорта. «Ман Сити» получит 30 млн евро

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эмерик Лапорт деньги Фабрицио Романо Футбол

Эмерик Лапорт перешел из «Манчестер Сити» в «Аль-Наср».

Защитник заключил с новой командой контракт сроком до 2026 года. По данным инсайдера Фабрицио Романо, за футболиста сборной Испании «горожане» получат суммарно 30 млн евро.

Лапорт присоединился к «Ман Сити» в сезоне-2017/18. За это время он выиграл 13 трофеев и провел 180 игр. Подробно со статистикой 29-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Фото: alnassr.sa

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слава Мельников
В морской бой играют?🤔
+38
-1
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TDB
Embarrassing
+24
-6
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Ну ладно они игроков покупают, но президент Барселоны им на фига?
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sinister Kid
Ждём комментарий Тони Крооса)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<CRISTIANO>
Кстати, контракты маленькие 2-3 года.
Это значит, что после ЧМ 2026 года большинство отправится в свободное плавание.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bavarec-Art
Ответ Tollie
очередной загубленный лысым физруком талант... по отработанной схеме действует: - купить за 50-70 млн игрока - первые полтора сезона давать ему играть - купить за 50-70 млн нового игрока и давать играть ему - сгноить предыдущего на лавке ... - купить за 50-70 млн нового игрока...
У Гвардиолы задача не глорам МЮ со спортса угождать, а трофеи брать каждый год и сделать Премьер Лигу своим ручным чемпионатом
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsa! bolshe chem klub
Аль-Наср Лапорта
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Dolmatov
Ответ XavIniesta2008-2015
Мы теперь знаем, что писать Кроосу, когда он сам окажется в Саудовской Аравии
У него, наверное, уже готова отмазка, что ему не 21) да и в любом случае не поедет он в СА
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TDB
Ответ XavIniesta2008-2015
Мы теперь знаем, что писать Кроосу, когда он сам окажется в Саудовской Аравии
Тут ты прав, однако я считаю, он закончит в Мадриде
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<CRISTIANO>
Ответ Cearvm
Безумный трансфер. А главное непонятен смысл для Лапорта, заработать можно было и через пару лет. Сейчас уже очевидно, что через сезон лавочку не прикроют.
В МС ему ничего не светит, после покупки Гвардиола он будет даже не 4 выбором в защите, а 5-ым.
По титулам выиграл всё что можно и нельзя, 29 лет отличное время, чтобы выбить себе жирный контракт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fbd
Ответ Cearvm
Безумный трансфер. А главное непонятен смысл для Лапорта, заработать можно было и через пару лет. Сейчас уже очевидно, что через сезон лавочку не прикроют.
Не факт, что его позовут во второй раз. Не настолько громкое имя все-таки. Да и далеко не факт, что через пару лет лавочку не прикроют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усатая Козляра
Ответ <CRISTIANO>
Кстати, контракты маленькие 2-3 года. Это значит, что после ЧМ 2026 года большинство отправится в свободное плавание.
на смену этим придут другие
а так курс на ЧМ 2030
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Volkov
Ответ Ебздрогыч
Ну ладно они игроков покупают, но президент Барселоны им на фига?
Он обещал им Месси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Быков
Ответ Ебздрогыч
Ну ладно они игроков покупают, но президент Барселоны им на фига?
Он хочет привлечь инвестиции из Саудовской Аравии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усатая Козляра
Ответ Tollie
очередной загубленный лысым физруком талант... по отработанной схеме действует: - купить за 50-70 млн игрока - первые полтора сезона давать ему играть - купить за 50-70 млн нового игрока и давать играть ему - сгноить предыдущего на лавке ... - купить за 50-70 млн нового игрока...
-перейти в Сити на большую ЗП
-вылетать каждый код из ЛЧ после своих привозов
-выиграть всевозможные клубные трофеи
-уйти в СА еще на большую ЗП
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Ответ Мелкие лавочники
покупали за 65, продали за 30, как у них ффп сходится?
Клубы на вершине зарабатывают победами а не донорством
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
XavIniesta2008-2015
Ответ TDB
Embarrassing
Мы теперь знаем, что писать Кроосу, когда он сам окажется в Саудовской Аравии
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Лобачёв
Алю Насру проще весь Мансити разом купить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yuriy Chistyakov
Дичь. Пау в АстонВилле, Ляпорт в Альнасре( Потрачено.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мелкие лавочники
покупали за 65, продали за 30, как у них ффп сходится?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Morning Again
Флай Эмерик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<CRISTIANO>
МС в этом сезоне прям шикарно продал всех. Крутое и своевременное обновление состава.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
курский вокзал. стою
Что за Аль-Наср? Знаю только Аль-Наср Роналду
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cektor
сильно сдал , цена для Сити топ )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cearvm
Безумный трансфер. А главное непонятен смысл для Лапорта, заработать можно было и через пару лет. Сейчас уже очевидно, что через сезон лавочку не прикроют.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий