«Аль-Наср» купил Лапорта. «Ман Сити» получит 30 млн евро
Эмерик Лапорт перешел из «Манчестер Сити» в «Аль-Наср».
Защитник заключил с новой командой контракт сроком до 2026 года. По данным инсайдера Фабрицио Романо, за футболиста сборной Испании «горожане» получат суммарно 30 млн евро.
Лапорт присоединился к «Ман Сити» в сезоне-2017/18. За это время он выиграл 13 трофеев и провел 180 игр. Подробно со статистикой 29-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Фото: alnassr.sa
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Это значит, что после ЧМ 2026 года большинство отправится в свободное плавание.
По титулам выиграл всё что можно и нельзя, 29 лет отличное время, чтобы выбить себе жирный контракт.
а так курс на ЧМ 2030
-вылетать каждый код из ЛЧ после своих привозов
-выиграть всевозможные клубные трофеи
-уйти в СА еще на большую ЗП