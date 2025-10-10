Гнабри о 0+1 Виртца в 10 играх за «Ливерпуль»: «У меня нет впечатления, что у Фло дела идут плохо. Он смеется и хорошо тренируется. Он преуспеет, уверен»
Серж Гнабри уверен, что Флориан Виртц улучшит результативность в «Ливерпуле».
В 10 матчах за мерсисайдцев 22-летний хавбек сделал одну голевую передачу после трансфера за 116 млн фунтов из «Байера».
«Мы все стараемся помогать друг другу [в сборной] как товарищи по команде, особенно тем, кто оказался в сложной ситуации. У меня нет впечатления, что у Фло дела идут плохо. Он смеется и хорошо тренируется.
Никто не сомневается в его мастерстве, да и он сам не должен [сомневаться]. Дайте парню время, это [переход] был серьезный шаг, но у него прекрасные качества, и я уверен, что он преуспеет», – сказал вингер сборной Германии и «Баварии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
