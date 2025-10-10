  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гнабри о 0+1 Виртца в 10 играх за «Ливерпуль»: «У меня нет впечатления, что у Фло дела идут плохо. Он смеется и хорошо тренируется. Он преуспеет, уверен»
4

Гнабри о 0+1 Виртца в 10 играх за «Ливерпуль»: «У меня нет впечатления, что у Фло дела идут плохо. Он смеется и хорошо тренируется. Он преуспеет, уверен»

Серж Гнабри уверен, что Флориан Виртц улучшит результативность в «Ливерпуле».

В 10 матчах за мерсисайдцев 22-летний хавбек сделал одну голевую передачу после трансфера за 116 млн фунтов из «Байера».

«Мы все стараемся помогать друг другу [в сборной] как товарищи по команде, особенно тем, кто оказался в сложной ситуации. У меня нет впечатления, что у Фло дела идут плохо. Он смеется и хорошо тренируется.

Никто не сомневается в его мастерстве, да и он сам не должен [сомневаться]. Дайте парню время, это [переход] был серьезный шаг, но у него прекрасные качества, и я уверен, что он преуспеет», – сказал вингер сборной Германии и «Баварии».

Как вам дерби?21598 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
logoФлориан Виртц
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoСерж Гнабри
logoСборная Германии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Феллер о Виртце в «Ливерпуле»: «Ему не пасуют так, как он привык в «Байере» или сборной. Над этим нужно работать неделями и месяцами»
336 октября, 10:28
У Виртца 0+1 в 10 матчах за «Ливерпуль» после трансфера за 116 млн фунтов
1184 октября, 18:36
Директор «Баварии» о срыве трансферов Виртца и Вольтемаде: «Остаемся одним из самых привлекательных клубов мира. Подписали из АПЛ Диаса и Джексона, а 2 года назад – Кейна»
934 октября, 04:00
Главные новости
Кисляк о целях: «Самая главная – уехать в Европу. Хочется играть в ЛЧ, в самых лучших клубах, попасть в номинанты на «Золотой мяч». Ну и выиграть чемпионство в ЦСКА»
214 минут назад
«Спартак» отклонил несколько тренерских кандидатур Кахигао из-за сомнений в их уровне (Metaratings)
919 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Германия примет Люксембург, Франция сыграет с Азербайджаном, Бельгия против Северной Македонии
1021 минуту назад
Россия сыграет с Ираном в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
2820 минут назад
Футбольный морской бой – кто точней?
31 минуту назадТесты и игры
«Локомотив» планирует продлить контракты с Галактионовым и директорами клуба в декабре. Красно-зеленые идут вторыми в РПЛ («Чемпионат»)
43сегодня, 07:28
«Оренбург» подтвердил назначение Ахметзянова. Сообщалось, что клуб выкупил тренера у «КАМАЗа» за 20 млн рублей
25сегодня, 07:13
Далич о 100 матчах во главе сборной Хорватии: «Даже не задумывался, что доберусь до такой отметки. Очень горжусь нашей командой»
19сегодня, 06:15
Футбол – самый популярный вид спорта у российских телезрителей, победа 10:0 в отборе к ЧМ-2026, суды Аршавина, Малкин зажигает на старте сезона НХЛ и другие новости
10сегодня, 06:10
Игрок какого клуба лидирует по количеству голов в финалах Кубка? И еще восемь вопросов о FONBET Кубке России
сегодня, 06:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Бабаев о паспорте РФ для Мойзеса: «Историю Дугласа не хотим повторять. Это имеет смысл, если он готов помогать сборной России, а не только клубу обходить лимит на легионеров»
4 минуты назад
Черданцев не считает «Динамо» претендентом на чемпионство: «Можно тешить надеждами, что 9 очков отыгрываются. Но у нас нет ни одного матча, где фаворит выходит и забирает 3 очка»
47 минут назад
Бельгия – Северная Македония. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
53 минуты назад
Игонин о товарищеских играх «Зенита» с зарубежными командами: «Один из передовых клубов, который монетизирует имя. Эти матчи приносят прибыль»
7сегодня, 06:59
Гришин о лидерстве ЦСКА: «Челестини убрал мешавший ромб Николича и дал молодым играть так, как они умеют – зрелищнее, с обилием фланговых атак»
15сегодня, 06:42
Франция – Азербайджан. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
2сегодня, 06:27
Германия – Люксембург. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
3сегодня, 05:51
Батраков назвал Ракова самым талантливым, с кем играл: «Надеюсь, Вадим будет и дальше прогрессировать и мы еще сыграем вместе за «Локомотив»
6сегодня, 04:52
Арнаутович стал лучшим бомбардиром в истории сборной Австрии с 45 голами, обойдя Польстера
3сегодня, 03:58
Борис Игнатьев о матче России с Ираном: «Очень достойный соперник, на фоне которого интересно проверить свой уровень»
4сегодня, 03:43