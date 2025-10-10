  • Спортс
34

Глебов о питании: «Карпин изменил все – до него мог и пельмешки поесть, и пирожочки, и сосисочки в тесте. Теперь совсем другие привычки»

Данил Глебов рассказал, как Валерий Карпин повлиял на его питание.

– Как работа с Карпиным изменила ваш подход к питанию?

– До него мог и пельмешки поесть, и пирожочки, и сосисочки в тесте. Питание было, так скажем, не спортсмена. Он изменил все. Привычки, питание совсем другое. Мучное и сладкое – можно, но не каждый день и не ведрами.

– Пельмени сейчас едите?

– В бане иногда могу позволить.

– И кружку пивка?

– Не всегда.

– Говорили, что изредка можете выпить бокал вина. Разбираетесь в винах?

– Нет. Какое есть, такого бокальчик и могу выпить.

– Кружка пива или бокал вина?

– Бокал пива.

– Пиво помогает восстановиться или это миф?

– Расслабляет – да, но тяжело сказать, помогает ли.

– Чем питаетесь в дни, когда впереди нет тренировки?

– Не могу сказать, что всегда ем одно и то же. В выходной на завтрак – яичница, творог. На обед могу позволить что-то не очень правильное вроде пасты с какими-нибудь соусами.

– А какой рацион в сборной?

– Минимум соусов, минимум мучного, минимум выпечки. Рис, гречка, курица, рыба, мясо. Большой акцент на фруктах, овощах, той же капусте, – сказал полузащитник сборной России и «Динамо».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoДанил Глебов
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
алкоголь и спорт
logoСборная России по футболу
Питание
