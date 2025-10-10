Глебов о Москве: «Время здесь летит быстрее – все бегут, торопятся. В Ростове люди более открытые, больше готовы к диалогу»

Данил Глебов сравнил жизнь в Москве и Ростове.

25-летний полузащитник зимой перешел в «Динамо » из «Ростова».

– Ваш агент Павел Банатин сказал, что переезд в Москву стал для вас культурным шоком. Поясните, что он имел в виду.

– Даже понять не могу, про что он. После переезда никаких сложностей не было. Клуб со всем помог – с садиком, с квартирой. Очень много задач они взяли на себя, решили их. Супруга также взяла на себя большую ответственность при переезде.

– Чем отличается жизнь в Москве от жизни в Ростове?

– Понятно, что это мегаполис. Здесь суета, все бегут, едут, торопятся и время здесь как будто быстрее летит. Но у меня своя жизнь: с утра отвез ребенка, поехал на базу тренироваться, сходил в зал, на массаж, в баню, на восстановление – холодная-горячая вода, приехал, время уже 15-16 часов, и на этом мои движения по городу закончились. Можно пойти с ребенком погулять, с собакой. Я сильно этого не замечаю.

– Чем отличаются люди в Ростове и Москве?

– Люди везде хорошие. В Ростове более открытые, они больше готовы к какому-то диалогу, чем в Москве. Но это все равно зависит не от города, а от человека.

– Можете сходу отличить ростовчанина от неростовчанина?

– Это тяжело, если только наугад или по говору.

– В целом, нравится Москва?

– Да. Здесь больше развлечений для ребенка – театры, музеи, куда можно дочке сходить с бабушкой и мамой. Какие-то развивашки. В Москве больше выбора, здесь можно ездить, выбирать – нравится или не нравится. Не подошло одно, давай другое посмотрим. Больше возможностей для маневров, чем в Ростове, хотя там мы тоже очень хорошо жили, мне все там нравилось. Ростов для меня тоже дом.

– Лучший город России?

– Чтобы никого не обидеть – Томск, – сказал Глебов .