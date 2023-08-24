Педри получил травму квадрицепса. Хавбек «Барсы» пропустит минимум полтора месяца

Теги Барселона Ла Лига травмы Педри Футбол

Хавбек «Барселоны» Педри получил травму правого квадрицепса.

«Барса» не назвала сроков восстановления. Однако Mundo Deportivo пишет, что 20-летний испанец пропустит минимум полтора месяца.

Отмечается, что вернуться на поле Педри сможет не раньше середины октября.

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57 комментариев

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Отец Абду
Вот и список травмированных игроков: Куртуа, Милитао, Тимбер, Фофана ( 6 - 8 месяцев), КДБ, Нкунку, Рульи ( 2 - 4 месяца), Джеймс, Жезус ( 1,5 - 2 месяца), Маунт, Педри, Мусиала, Араухо ( больше месяца)

Эпидея травм после ЧМ в Катаре...
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+22
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JuVero
Ответ Отец Абду
Вот и список травмированных игроков: Куртуа, Милитао, Тимбер, Фофана ( 6 - 8 месяцев), КДБ, Нкунку, Рульи ( 2 - 4 месяца), Джеймс, Жезус ( 1,5 - 2 месяца), Маунт, Педри, Мусиала, Араухо ( больше месяца) Эпидея травм после ЧМ в Катаре...
из них половина итак не играла не ЧМ, либо провели мало минут.
+23
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Стахович
Ответ Budabuda
зачем себя загонял? даже тренеры говорили отдыхать.
Он что сам себя ставит в состав?Хави спасибо скажите
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Inside 88 LW
Ответ Stewart D.
Комментарий скрыт
Нужно матчи смотреть.
Да и почему молодой игрок - не может быть решающим для клуба? Бред какой-то написал.
+12
-4
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Inside 88 LW
Потеря Педри колоссальна для Барсы :(
Ждем - надеюсь без осложнений и раньше срока вылечится...
+11
-5
+6
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serginn
Ответ vcaireac
Нойер получил травму не на поле,а когда катался на лыжах зимой.
Ну так все равно ЧМ виноват) Не было бы его, не вылетели бы, не было бы отпуска, не поехал бы на лыжах)

Ладно, это все в порядке шутки.
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serginn
Ответ Отец Абду
Вот и список травмированных игроков: Куртуа, Милитао, Тимбер, Фофана ( 6 - 8 месяцев), КДБ, Нкунку, Рульи ( 2 - 4 месяца), Джеймс, Жезус ( 1,5 - 2 месяца), Маунт, Педри, Мусиала, Араухо ( больше месяца) Эпидея травм после ЧМ в Катаре...
Чего Нойера не написал?)
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Стахович
Ответ Сергей Самохин
Их не очень правильно сравнивать - совсем разную работу делают на поле. Педри про созидание, Гави про разрушение. И то. и то - важно.
Гави ничего не умеет.Если срывать атаку,то обязательно с фолом
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ts_vlad
Ответ JuVero
из них половина итак не играла не ЧМ, либо провели мало минут.
Да, зато перед и после чм играли чуть ли не каждые 3 дня из-за того, что сезон прерывали на ЧМ.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Отец Абду
Вот и список травмированных игроков: Куртуа, Милитао, Тимбер, Фофана ( 6 - 8 месяцев), КДБ, Нкунку, Рульи ( 2 - 4 месяца), Джеймс, Жезус ( 1,5 - 2 месяца), Маунт, Педри, Мусиала, Араухо ( больше месяца) Эпидея травм после ЧМ в Катаре...
Педри, Араухо, Джеймс,Нкунку и до ЧМ часто травмировались
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Сергей Самохин
Ответ Стахович
Гави даже и ногтя Педри не стоит
Их не очень правильно сравнивать - совсем разную работу делают на поле. Педри про созидание, Гави про разрушение. И то. и то - важно.
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Moscwow
Третий сезон подряд. С этим, как и с папуасом Фати, все понятно. Даже жаль, этот хрусталик хотя бы пасовать умеет, в отличии от дурного антифутболиста Гави
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ML26
Я сразу стал бояться, что он повторит судьбу моего любимого Джека Уилшера. Оба свои первые сезоны провели от звонка до звонка, а потом травмы, травмы и травмы. Судьбу Джека вы знаете
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Nika13
Ответ Стахович
Он что сам себя ставит в состав?Хави спасибо скажите
да кто его загонял? он всю вторую половину сезона пропустил
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vcaireac
Ответ serginn
Чего Нойера не написал?)
Нойер получил травму не на поле,а когда катался на лыжах зимой.
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AnMe
Писец. Что тут еще сказать
Не удивлюсь, если вылетят в ле опять с этими травмами.
Уже который раз у Педри и у Араухо. Очень важных два игрока. Скорейшего выздоровления им.
Барселоне еще бы медштаб улучшить, может всё же дела пойдут лучше(
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nurikkkk
Ответ Ilya Petrov
хрусталик? он первые два сезона полностью отыграл, будучи ключевым игроком в полузащите. Попутно играю за молодежную и взрослую сборные Испании. Уже тогда много кто предупреждал, что нельзя 17летнего пацана нагружать так сильно. Так что нечего тебе не понятно.
Ну по этому теперь и хрусталик.
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Стахович
Гави даже и ногтя Педри не стоит
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XavIniesta2008-2015
Ответ Стахович
Он что сам себя ставит в состав?Хави спасибо скажите
За что ? За то, что выпускает главного креативщика команды в стартовом составе ? Это бред. У Педри проблемы с бедром начались ещё при Кумане, за что спасибо Олимпиаде и всем тем гениям, которые привлекли Педри для участия в ней
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ALMANAC
Ответ JuVero
из них половина итак не играла не ЧМ, либо провели мало минут.
Все равно из-за ЧМ сместились сроки восстановления, предсезонки, также фактор пластиковых полей на этих бесполезных турне тоже сыграл свою роль. Вкладываться в поля хорошего качества не собираются, играют и другие виды спорта на них…
Ну и молчу про огромное количество матчей, у этих игроков их будет еще больше из-за нового идиотского формата ЛЧ, расширения клубного ЧМ и очередной крупный турнир сборных
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Вадим Дзахоев
Кошмар. С созиданием у Барсы и так огромные проблемы, а тут такое. Здоровья
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Feniks91
Началось !
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Kahn01
Ответ Отец Абду
Вот и список травмированных игроков: Куртуа, Милитао, Тимбер, Фофана ( 6 - 8 месяцев), КДБ, Нкунку, Рульи ( 2 - 4 месяца), Джеймс, Жезус ( 1,5 - 2 месяца), Маунт, Педри, Мусиала, Араухо ( больше месяца) Эпидея травм после ЧМ в Катаре...
Корректно было бы сравнить с предыдущими сезонами. Травмы были всегда
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Ramin Mamedov
Ответ Отец Абду
Вот и список травмированных игроков: Куртуа, Милитао, Тимбер, Фофана ( 6 - 8 месяцев), КДБ, Нкунку, Рульи ( 2 - 4 месяца), Джеймс, Жезус ( 1,5 - 2 месяца), Маунт, Педри, Мусиала, Араухо ( больше месяца) Эпидея травм после ЧМ в Катаре...
лол, большинство игроков из этих вылетело из ЧМ после 3-4 матчей
и правда, эти дополнительные матчи убили игроков)))
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trav
Ответ Hi Hi
тут дело не в чм а в увеличенных доп минутах, теперь в каждом матче начали по 15-20 минут добавлять, за 110 минут игры мышцы переутомляются и повышается риск травмы, так при этом еще и замены ограничили
Замены ограничили? Ты о чем?

У нас теперь в футболе 5 замен, а не 3 как раньше
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