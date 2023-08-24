Педри получил травму квадрицепса. Хавбек «Барсы» пропустит минимум полтора месяца
Хавбек «Барселоны» Педри получил травму правого квадрицепса.
«Барса» не назвала сроков восстановления. Однако Mundo Deportivo пишет, что 20-летний испанец пропустит минимум полтора месяца.
Отмечается, что вернуться на поле Педри сможет не раньше середины октября.
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Эпидея травм после ЧМ в Катаре...
Да и почему молодой игрок - не может быть решающим для клуба? Бред какой-то написал.
Ждем - надеюсь без осложнений и раньше срока вылечится...
Ладно, это все в порядке шутки.
Не удивлюсь, если вылетят в ле опять с этими травмами.
Уже который раз у Педри и у Араухо. Очень важных два игрока. Скорейшего выздоровления им.
Барселоне еще бы медштаб улучшить, может всё же дела пойдут лучше(
Ну и молчу про огромное количество матчей, у этих игроков их будет еще больше из-за нового идиотского формата ЛЧ, расширения клубного ЧМ и очередной крупный турнир сборных
и правда, эти дополнительные матчи убили игроков)))
У нас теперь в футболе 5 замен, а не 3 как раньше