Педри получил травму квадрицепса. Хавбек «Барсы» пропустит минимум полтора месяца

Хавбек «Барселоны» Педри получил травму правого квадрицепса.

«Барса» не назвала сроков восстановления. Однако Mundo Deportivo пишет, что 20-летний испанец пропустит минимум полтора месяца.

Отмечается, что вернуться на поле Педри сможет не раньше середины октября.

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