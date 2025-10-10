  • Спортс
  Милитао о травме «крестов»: «Я подумывал уйти из футбола, нелегко все это пережить. Я вернулся на высший уровень благодаря семье и вере»
3

Милитао о травме «крестов»: «Я подумывал уйти из футбола, нелегко все это пережить. Я вернулся на высший уровень благодаря семье и вере»

Эдер Милитао признался, что размышлял о завершении карьеры из-за травм.

Защитник «Реала» и сборной Бразилии столкнулся с двумя серьезными травмами правого колена, пропустив большую часть двух последних сезонов. 9 ноября 2024 года он порвал крестообразные связки колена.

«После второй травмы я подумывал уйти из футбола. Нелегко все это пережить.

Благодаря [моей семье] и моей вере сегодня я здесь, сильный и готовый выложиться на все сто.

Это были два трудных года, две очень сложные травмы. Ко второй травме ты подходишь иначе, потому что уже знаешь, как это происходит. Это нелегко. Нужно быть очень привязанным к семье, к Богу... Это лишает тебя привычного распорядка, привычных дел, тренировок. Внезапно ты оказываешься дома, зависимый от помощи, полагаясь на кого-то, кто тебе поможет.

Слава богу, я оправился от травм и вернулся на высший уровень, что было непросто», – сказал Милитао.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
