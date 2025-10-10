Глушенков о том, что не празднует голы: «Ничего не чувствую. Просто так хочется. Кто-то празднует, а я – нет»
Максим Глушенков объяснил, почему не празднует забитые голы.
Полузащитник «Зенита» забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 9 матчах Мир РПЛ в этом сезоне.
«Ничего не чувствую. Просто так хочется. Кто-то празднует, а я – нет», – сказал хавбек
Футболист отметил, что может вновь показать после гола свой жест со скрещенными руками.
«Посмотрим. Если будет желание – сделаю», – заявил Максим Глушенков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
