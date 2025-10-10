Глушенков о том, что не празднует голы: «Ничего не чувствую. Просто так хочется. Кто-то празднует, а я – нет»

Максим Глушенков объяснил, почему не празднует забитые голы.

Полузащитник «Зенита » забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 9 матчах Мир РПЛ в этом сезоне.

«Ничего не чувствую. Просто так хочется. Кто-то празднует, а я – нет», – сказал хавбек

Футболист отметил, что может вновь показать после гола свой жест со скрещенными руками.



«Посмотрим. Если будет желание – сделаю», – заявил Максим Глушенков .