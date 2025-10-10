Мостовой о сборной: «Нет давления, без разницы, победишь или проигрываешь. Играем с какими-то непонятными командами. Иордания какая-то – чуть не проиграли»
Александр Мостовой высказался относительно соперников сборной России.
10 октября национальная команда проведет товарищеский матч против команды Ирана.
«Хорошо, конечно, что соперник нормальный. Другое дело, что в играх сборной России нет никакого давления. Без разницы, выиграешь или проиграешь.
Уже играем три с лишним года с какими-то непонятными командами, устанавливаем какие-то рекорды.
Иордания какая-то, которая почти сотая [в рейтинге ФИФА] приехала, – чуть не проиграли», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
4 сентября России и Иордания сыграли вничью 0:0.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: NEWS.ru
