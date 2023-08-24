Иранскую дзюдоистку на Международном фестивале университетского спорта не допустили к схватке из-за отказа снять хиджаб
Иранскую дзюдоистку не допустили к поединку из-за отказа снять хиджаб.
Сабзкар Марзие участвует в Международном фестивале университетского спорта, который проходит в Екатеринбурге.
«Иранская дзюдоистка не была допущена до схватки по причине того, что отказалась снять хиджаб перед выходом на татами. В правилах Международной федерации дзюдо есть запрет на борьбу в хиджабах, это травмоопасно», – заявили в пресс-службе фестиваля.
В категории свыше 78 кг было заявлено четыре участницы. Несмотря на то, что Марзие не провела на турнире ни одной схватки, она стала обладательницей бронзовой награды.
В новости речь о том, что она может либо что-то получить (доступ к соревнованиям) или ничего не получить.
В твоей аналогии ты либо получаешь (вступление в колхоз), либо теряешь (жизнь).
Если она не согласна с правилами, она не участвует, на этом всё.