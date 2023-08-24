Иранскую дзюдоистку на Международном фестивале университетского спорта не допустили к схватке из-за отказа снять хиджаб

Теги дзюдо сборная Ирана религия Международный фестиваль университетского спорта Единоборства

Иранскую дзюдоистку не допустили к поединку из-за отказа снять хиджаб.

Сабзкар Марзие участвует в Международном фестивале университетского спорта, который проходит в Екатеринбурге. 

«Иранская дзюдоистка не была допущена до схватки по причине того, что отказалась снять хиджаб перед выходом на татами. В правилах Международной федерации дзюдо есть запрет на борьбу в хиджабах, это травмоопасно», – заявили в пресс-службе фестиваля. 

В категории свыше 78 кг было заявлено четыре участницы. Несмотря на то, что Марзие не провела на турнире ни одной схватки, она стала обладательницей бронзовой награды.

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27 комментариев

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Крыс Пол
Вот это уровень конкуренции. Хитрая иранка чисто за медалькой съездила
+27
0
+27
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lavandil
Ответ Георгий Большаков
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кто ее заставлял? не хочет - не надо, но в турнире выступать не сможет
+15
-1
+14
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скорпыч
Хиджаб б сняла, а там Абдула.
+13
0
+13
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Egorushka56
А вчера сказали "Добро пожаловать в БРИКС!"
+14
-3
+11
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Serge Vendino
Ответ Крыс Пол
Вот это уровень конкуренции. Хитрая иранка чисто за медалькой съездила
И в отличие от другой бронзовой медалистки, ее даже не поваляли по татами)
+6
0
+6
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Janot
Мне кажется такие нюансы известны еще до начала турнира, разве нет? Так значит дзюдоистка из Ирана знала об этом, но все равно поехала. И какие вопросы к организаторам?
+5
0
+5
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Spartakovec navsegda
Ответ скорпыч
Хиджаб б сняла, а там Абдула.
Не всем этот юмор понятен, только кто классику смотрел)
+4
0
+4
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IrbIS
Ответ miter-ar
А почему 3 место если участниц 4?
2 бронзы дают
+3
0
+3
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DenJD
Правильно не пустили, а каким образом медаль за отсутствие побед?
+2
0
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miter-ar
А почему 3 место если участниц 4?
+3
-1
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Dzhavid Batiev
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Ответ DenJD
Правильно не пустили, а каким образом медаль за отсутствие побед?
Ну, так 4 участника. 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы. Кому то шальная бронза, а кому-то серебро или золото.
+2
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Назар Игорь
Гюльчатай, открой личико.
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s3mp3riuv3nis
Ответ Георгий Большаков
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законы Ирана можно нарушить в Иране
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snekker
в таких соревнованиях я бы тоже поучаствовал
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Садковский Ян
Бронзовый хиджаб
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Артём Сергеев
и правильно сделали
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Бене Гессерит
Ответ Георгий Большаков
Колхоз - дело добровольное: хочешь - вступай, не хочешь - расстреляем.
А теперь подумай головой.
В новости речь о том, что она может либо что-то получить (доступ к соревнованиям) или ничего не получить.
В твоей аналогии ты либо получаешь (вступление в колхоз), либо теряешь (жизнь).

Если она не согласна с правилами, она не участвует, на этом всё.
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Dzhavid Batiev
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Бене Гессерит
А теперь подумай головой. В новости речь о том, что она может либо что-то получить (доступ к соревнованиям) или ничего не получить. В твоей аналогии ты либо получаешь (вступление в колхоз), либо теряешь (жизнь). Если она не согласна с правилами, она не участвует, на этом всё.
Тогда зачем приглашать иранских спортсменов на соревнования по дзюдо?
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lavandil
Ответ Dzhavid Batiev
Тогда зачем приглашать иранских спортсменов на соревнования по дзюдо?
а зачем ехать, если не хочешь правила соблюдать? ( ну или не можешь)
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Георгий Большаков
Ответ Бене Гессерит
А теперь подумай головой. В новости речь о том, что она может либо что-то получить (доступ к соревнованиям) или ничего не получить. В твоей аналогии ты либо получаешь (вступление в колхоз), либо теряешь (жизнь). Если она не согласна с правилами, она не участвует, на этом всё.
Она не "не согласна" с правилами, у неё нет возможности их соблюдать, потому что посадят
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MARDI GRASS
Ответ miter-ar
А почему 3 место если участниц 4?
Поражений, думаю, что нет
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miter-ar
Ответ MARDI GRASS
Поражений, думаю, что нет
Зато есть дисквалификация)
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Dzhavid Batiev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Nika13
это бред полный, зачем тогда принимать спортсменов из мусульманских стран, если хотите заставить их нарушить законы своего государства
Там и так было 4 участника, если бы не приняли спортсменку из Ирана, их бы и вовсе было бы 3.
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