Анчелотти о переходе Мбаппе в 2023-м: «Я на 100% исключаю это. Состав «Реала» укомплектован»
Карло Анчелотти уверен, что Килиана Мбаппе в «Реале» этим летом не будет.
«Я на 100% исключаю это. Думаю, что наш состав укомплектован, наши футболисты думают о сезоне», – сказал главный тренер мадридцев.
Также итальянец не переживает, что трансферное окно в Саудовской Аравии закроется позже, чем в Европе.
«Кто-то еще может передумать, но это меня не тревожит», – добавил итальянец.
Ранее сообщалось, что Мбаппе начал переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта, истекающего в 2024 году.
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Нет пз
Но состав укомплектован🤦♂️
Реал его звал лишь однажды, в прошлом сезоне.В этом не было ни одного официального предложения по нему от Мадрида.Не было ни одного заявления от первых лиц клуба по Мбаппе.Мадрид выбрал правильную позицию,стороннего наблюдателя.И не ошибся.
посмотрим)))