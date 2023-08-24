Анчелотти о переходе Мбаппе в 2023-м: «Я на 100% исключаю это. Состав «Реала» укомплектован»

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Карло Анчелотти уверен, что Килиана Мбаппе в «Реале» этим летом не будет.

«Я на 100% исключаю это. Думаю, что наш состав укомплектован, наши футболисты думают о сезоне», – сказал главный тренер мадридцев.

Также итальянец не переживает, что трансферное окно в Саудовской Аравии закроется позже, чем в Европе.

«Кто-то еще может передумать, но это меня не тревожит», – добавил итальянец.

Ранее сообщалось, что Мбаппе начал переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта, истекающего в 2024 году.

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32 комментария

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Отец Абду
Вот и конец сериала... The End!
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lovec23
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Грандиозный финал бессмертной саги!...
финал 2 сезона , продолжение следует.
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Дзмітрый Фарботка
не помню, чтобы топ клуб заходил в сезон без центрального нападающего.
+8
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Kubinec_
Реал в десятый раз позовет Мбаппе в 2027
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войд
У него нет напа
Нет пз
Но состав укомплектован🤦‍♂️
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Moscwow
Ответ Jeicob Harlon
мбаппе нужен всем и всегда,на данный момент он лучший в мире
Никогда он не получит признания как Роналду и Месси, играя в ПСГ, тем более после таких качелей, которые он устраивает каждый сезон
+4
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Demyan Grachev
Ответ Дзмітрый Фарботка
не помню, чтобы топ клуб заходил в сезон без центрального нападающего.
дед совсем плох🤦‍♂️
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Егор Кириллов
Ответ Дзмітрый Фарботка
не помню, чтобы топ клуб заходил в сезон без центрального нападающего.
Ман сити 3 сезона без нападающего играл, Бавария в прошлом сезоне
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ML26
Ответ войд
Чел который давно забил на футбол)
Ты явно не смотрел первые два матча Реала, он был лучшим на поле. Вопрос на долго ли его хватит
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ML26
Ответ войд
У него нет напа Нет пз Но состав укомплектован🤦‍♂️
А капитан на правом фланге это кто?
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Дзмітрый Фарботка
Ответ blаncо
Так Беллингем..
супер крутой футболист. Наверное в роли ложной девятки играет, не смотрел ещё Реал, но он же не центральный нападающий.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ lovec23
финал 2 сезона , продолжение следует.
Поэтому и три точки
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Nikro9
Ответ Дзмітрый Фарботка
не помню, чтобы топ клуб заходил в сезон без центрального нападающего.
Хоселу 😎
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majestic1980
Ответ Дзмітрый Фарботка
не помню, чтобы топ клуб заходил в сезон без центрального нападающего.
ну Хоселу всё-таки какой-никакой но ЦФ
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Полуэктов Пётр
Ответ Дзмітрый Фарботка
не помню, чтобы топ клуб заходил в сезон без центрального нападающего.
Челси весь прошлый сезон провел без центр напа.
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Archi_27
Ответ vcaireac
Придумай что то оригиналенее! Реал его звал лишь однажды, в прошлом сезоне.В этом не было ни одного официального предложения по нему от Мадрида.Не было ни одного заявления от первых лиц клуба по Мбаппе.Мадрид выбрал правильную позицию,стороннего наблюдателя.И не ошибся.
что ты объясняешь завистникам, счастье которых сводится к тому, что крутейший игрок не перешел в Реал. На свои бы трансферы посмотрели, да задумались.
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vcaireac
Ответ Kubinec_
Реал в десятый раз позовет Мбаппе в 2027
Придумай что то оригиналенее!
Реал его звал лишь однажды, в прошлом сезоне.В этом не было ни одного официального предложения по нему от Мадрида.Не было ни одного заявления от первых лиц клуба по Мбаппе.Мадрид выбрал правильную позицию,стороннего наблюдателя.И не ошибся.
+1
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TBFTT
Ответ Отец Абду
Вот и конец сериала... The End!
Конец сезона, но еще не сериала.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Отец Абду
Вот и конец сериала... The End!
Грандиозный финал бессмертной саги!...
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Artuom Batishev
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
И ещё раз вопрос мегаэкспертам. Зачем Мбаппе, когда есть Беллингем?
Беллингем не будет забивать в каждом матче и в таких количествах.
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Геннадий Чеботарев
смелое заявление)))))
посмотрим)))
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Tollie
до встречи 1 января 2024
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Scorpio
погоди Карло, сейчас подтянутся местные шкулес, прояснят тебе
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