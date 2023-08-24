Российский шахматист Сюгиров перешел в сборную Венгрии. Он занимает 31-е место в рейтинге ФИДЕ

Теги ФИДЕ сборная России сборная Венгрии Санан Сюгиров Шахматы

Российский шахматист Санан Сюгиров будет выступать за сборную Венгрии.

Переход, согласно сайту Международной шахматной федерации (ФИДЕ), был оформлен 23 августа и уже вступил в силу. 

Сюгиров занимает 31-е место в рейтинге ФИДЕ. На данный момент он является самым высокорейтинговым российским шахматистом, перешедшим в сборную другой страны. 

Ранее таковым был Алексей Сарана (50-й номер рейтинга), который в апреле этого года перешел из России в Сербию. 

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12 комментариев

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Aleksey Yashin
Кто последний будет переходить, выключите свет
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Григ77
если прославленное сво будет длится еще год полтора то боюсь даже думать кто из спортсменов останется и кому они нужны будут ...
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alkidamant
Напоминает корабли, которые ходят под флагами других государств
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Вадим Сидоров
30 лет ему уже, нет у него времени ждать.
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Светлана Светлана
Это был самый неожиданный переход. Итого за время СВО уже потеряно 6 шахматистов из топ-100.
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Sanan1908
Ого. Имя как у меня 😀😀 неожиданно
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Рус Киссенжер
Ответ Григ77
если прославленное сво будет длится еще год полтора то боюсь даже думать кто из спортсменов останется и кому они нужны будут ...
сво и нужны будут. и не только спортсмены. там текучка кадров.
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