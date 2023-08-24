Российский шахматист Сюгиров перешел в сборную Венгрии. Он занимает 31-е место в рейтинге ФИДЕ

Российский шахматист Санан Сюгиров будет выступать за сборную Венгрии.

Переход, согласно сайту Международной шахматной федерации ( ), был оформлен 23 августа и уже вступил в силу.

занимает 31-е место в рейтинге ФИДЕ. На данный момент он является самым высокорейтинговым российским шахматистом, перешедшим в сборную другой страны.

Ранее таковым был Алексей Сарана (50-й номер рейтинга), который в апреле этого года перешел из России в Сербию.

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