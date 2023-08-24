«Челси» купил 18-летнего форварда «Сантоса» Вашингтона за 16+4 млн евро. Контракт – по схеме «7+1»

«Челси» приобрел нападающего «Сантоса» Дейвида Вашингтона.

«Синие» объявили о заключении с 18-летним футболистом контракта сроком на 7 лет с опцией продления еще на сезон.

По данным журналиста Фабрицио Романо, за бразильца заплатят 16 млн евро, а еще 4 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Вашингтон является воспитанником « ». В этом сезоне за 9 игр в чемпионате Бразилии он забил 2 гола.

Фото: chelseafc.com

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