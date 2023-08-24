«Челси» купил 18-летнего форварда «Сантоса» Вашингтона за 16+4 млн евро. Контракт – по схеме «7+1»

Теги Челси Сантос высшая лига Бразилия премьер-лига Англия трансферы деньги Фабрицио Романо Футбол

«Челси» приобрел нападающего «Сантоса» Дейвида Вашингтона.

«Синие» объявили о заключении с 18-летним футболистом контракта сроком на 7 лет с опцией продления еще на сезон.

По данным журналиста Фабрицио Романо, за бразильца заплатят 16 млн евро, а еще 4 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Вашингтон является воспитанником «Сантоса». В этом сезоне за 9 игр в чемпионате Бразилии он забил 2 гола.

Фото: chelseafc.com

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49 комментариев

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Артем Русанов
С 18 летним можно было и 17+1 👌
+91
-1
+90
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lovec23
Бедные игроки Челси, опять переодеваться в коридоре на картонке кому-нибудь.
+39
-4
+35
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Veni-Vidi-Vici
Наконец-то. Почему так долго? Уже неделю Челси никого не подписывал.
+27
0
+27
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Магомед Жабиев
Рабство еще не искоренили оказывается .
+27
-6
+21
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2vdhrvmmzf
Ответ Abnormal
Лол Ипотека 10, 15, 20, 25 лет никого не смущает, а контракт с ЗП на 7 лет - это рабство….смешно
Тут скорее финансовое рабство Челси, через пару лет будут не знать что делать с этой толпой на 7 летних контрактах
+22
-6
+16
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The Best
Ответ aidos_1979
Фк мем в своем репертуаре, скупаем все что может пинать мяч на пятьсот лет контракта)))
По крайней мере футболисты Челси могут спокойно питаться в столовке на базе пока у рычажных даже еду отбирают)
И ещё фанаты Барселоны будут что-то про фк мем писать,проблем у клуба много но Лапорта продолжает подписывать игроков для Чави чтобы тот наконец-то смог выйти из группы ЛЧ или не вылететь от Айнтрахта в ЛЕ.Тяжело нынче Барселоне без легенды Эвребе)
+14
-4
+10
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de-fussball
жалко что его зовут не Дензел
+8
0
+8
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99cm5djnc4
Цирк, а не клуб
+7
0
+7
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Дави На кнопы
Мудрик напрягся...
+3
0
+3
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The Best
Скажите кто-нибудь руководству Челси что основную команду нужно усиливать либо топ футболистами либо опытными игроками чтобы молодые ребята рядом с ними росли и прогрессировали.Я не удивлюсь если у Челси будет самая молодая команда в АПЛ,но с молодым и неопытным составом на что-то серьезное рассчитывать глупо.Команде нужен форвард который даст результат здесь и сейчас а не очередной перспективный игрок на будущее которых у Челси уже и так много.
+3
0
+3
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Георгий Кузьминых
Зенит сегодня играл с Сантосом, постоянно шерудит Бразильский рынок, но Челси покупает очень перспективного игрока Сантоса, а Зенит нет🤷🏼‍♂️
+2
0
+2
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aidos_1979
Фк мем в своем репертуаре, скупаем все что может пинать мяч на пятьсот лет контракта)))
+6
-4
+2
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Артур Кузьминский
трансфер мог сорваться из-за "+1", но потом Челси сдался и согласился .
+3
-1
+2
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Abnormal
Ответ Магомед Жабиев
Рабство еще не искоренили оказывается .
Лол
Ипотека 10, 15, 20, 25 лет никого не смущает, а контракт с ЗП на 7 лет - это рабство….смешно
+22
-20
+2
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besik
Подвал лиги опять скупает пачками 🤣
+3
-1
+2
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Дмитрий Турецкий
АСТАНАВИТЕСЬ! 😬
+2
0
+2
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Evgen_Hazard
Ответ The Best
По крайней мере футболисты Челси могут спокойно питаться в столовке на базе пока у рычажных даже еду отбирают) И ещё фанаты Барселоны будут что-то про фк мем писать,проблем у клуба много но Лапорта продолжает подписывать игроков для Чави чтобы тот наконец-то смог выйти из группы ЛЧ или не вылететь от Айнтрахта в ЛЕ.Тяжело нынче Барселоне без легенды Эвребе)
👏
+2
-1
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ХавиГави_Паратрупер
Целый город за сущие копейки. Бондюэль - гений😎
+2
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sitnik
Эти все не останавливаются
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The Best
Ответ bangura00
Не знал, что Челси можно выпускать на поле по 15 игроков. Потому что, как обьяснить столько трансферов!
Ты наверное удивишься но в заявке Челси меньше игроков чем в прошлом сезоне)
33 на данный момент,ну с этим новым игроком 34 но он явно уйдет в аренду куда-нибудь.Еще Лакаку попытаются сбагрить так что в команде не так много игроков как вам кажется
+1
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Montenegro Serbian
Ответ Abnormal
Лол Ипотека 10, 15, 20, 25 лет никого не смущает, а контракт с ЗП на 7 лет - это рабство….смешно
Справедливости ради: контракт на 7 лет для молодого и перспективного футболиста - это реально "рабство" (хоть и в кавычках), ибо если выстрелит, то потом будет долго заложником своей низкой зарплаты относительно результатов своей игры.
С обычной ипотекой то зачем сравнивать. Тут вроде за спорт трут, где другие условия жизни, расценки и зарплаты)
+2
-2
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Marcus-light
До этого вроде тоже какой-то президент из США был. Клинтон?
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deadjoker
Нужно больше бразильских детей :))
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Акира_1
Зачем? Если есть Фофана в Германии и Броя на лавке
+1
-1
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Дзмітрый Фарботка
будет пылить в дубле с Лукаку
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