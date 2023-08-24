«Челси» купил 18-летнего форварда «Сантоса» Вашингтона за 16+4 млн евро. Контракт – по схеме «7+1»
«Челси» приобрел нападающего «Сантоса» Дейвида Вашингтона.
«Синие» объявили о заключении с 18-летним футболистом контракта сроком на 7 лет с опцией продления еще на сезон.
По данным журналиста Фабрицио Романо, за бразильца заплатят 16 млн евро, а еще 4 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Вашингтон является воспитанником «Сантоса». В этом сезоне за 9 игр в чемпионате Бразилии он забил 2 гола.
Фото: chelseafc.com
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И ещё фанаты Барселоны будут что-то про фк мем писать,проблем у клуба много но Лапорта продолжает подписывать игроков для Чави чтобы тот наконец-то смог выйти из группы ЛЧ или не вылететь от Айнтрахта в ЛЕ.Тяжело нынче Барселоне без легенды Эвребе)
Ипотека 10, 15, 20, 25 лет никого не смущает, а контракт с ЗП на 7 лет - это рабство….смешно
33 на данный момент,ну с этим новым игроком 34 но он явно уйдет в аренду куда-нибудь.Еще Лакаку попытаются сбагрить так что в команде не так много игроков как вам кажется
С обычной ипотекой то зачем сравнивать. Тут вроде за спорт трут, где другие условия жизни, расценки и зарплаты)