Азмун переходит в «Рому» из «Байера» на правах аренды с правом выкупа за 12 млн евро. Звонок Моуринью убедил форварда

Сердар Азмун станет игроком «Ромы».

« » и «Рома» договорились об аренде форварда, сообщает журналист Фабрицио Романо.

У римлян будет необязательное право выкупить 28-летнего футболиста за 12 млн евро.

Иранец прибудет в Рим сегодня и пройдет медосмотр в пятницу. Отмечается, что хотел перейти только в «Рому», и звонок от тренера стал ключевым в принятии решения.

Статистику Сердара можно найти здесь.

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