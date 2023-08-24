Азмун переходит в «Рому» из «Байера» на правах аренды с правом выкупа за 12 млн евро. Звонок Моуринью убедил форварда
Сердар Азмун станет игроком «Ромы».
«Байер» и «Рома» договорились об аренде форварда, сообщает журналист Фабрицио Романо.
У римлян будет необязательное право выкупить 28-летнего футболиста за 12 млн евро.
Иранец прибудет в Рим сегодня и пройдет медосмотр в пятницу. Отмечается, что Азмун хотел перейти только в «Рому», и звонок от тренера Жозе Моуринью стал ключевым в принятии решения.
Статистику Сердара можно найти здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
С ним бы Рома была реальным фаворитом за ЛЧ.
Рома Жозе создаёт море моментов, но в каждом матче просто ужасная реализация этих горе-форвардов.
Как бы не смеялись над бельгийцем, но в хорошей форме он умеет реализовывать то, что порят Абрахам и Белотти.
Жозе я услышал голос твоооой