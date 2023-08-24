Азмун переходит в «Рому» из «Байера» на правах аренды с правом выкупа за 12 млн евро. Звонок Моуринью убедил форварда

Теги Байер Рома Жозе Моуринью бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Сердар Азмун Футбол

Сердар Азмун станет игроком «Ромы».

«Байер» и «Рома» договорились об аренде форварда, сообщает журналист Фабрицио Романо.

У римлян будет необязательное право выкупить 28-летнего футболиста за 12 млн евро.

Иранец прибудет в Рим сегодня и пройдет медосмотр в пятницу. Отмечается, что Азмун хотел перейти только в «Рому», и звонок от тренера Жозе Моуринью стал ключевым в принятии решения.

Статистику Сердара можно найти здесь.

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42 комментария

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2vdhrvmmzf
После такого провального сезона они умудрились выкуп поставить больше, чем сами покупали
+63
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Алексей Тихий
Ответ CriminalJoint62
У Моуриньо фетиш на бывших форвардов РПЛ: Дзюба, Смолов, Шомуродов, теперь Азмун. Ну, что ж, удачи!
чот ты чушь какую-то написал🤣
+19
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+19
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maddd
Ответ Александр Сырчин
Ай да Жозе! Увел Азмуна из под носа Зенита! Но зачем он ему?
Чтобы выпытать секрет чёток Бердыева
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Soslan Kusov
И опять решил Маур! Пинто вообще ноль все идут к Жозе, именно на нём сейчас всё держиться.
+10
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Глыба
Привет, Азмун! Это Йозе Марино, давай подтягивайся, есть чё
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Ola BP
Жаль, что не Лукаку.
С ним бы Рома была реальным фаворитом за ЛЧ.
Рома Жозе создаёт море моментов, но в каждом матче просто ужасная реализация этих горе-форвардов.
Как бы не смеялись над бельгийцем, но в хорошей форме он умеет реализовывать то, что порят Абрахам и Белотти.
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Андрей Балабаев
Ответ 2vdhrvmmzf
После такого провального сезона они умудрились выкуп поставить больше, чем сами покупали
Так когда покупали меньше полугода до конца контракта было
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Роман
Ответ 2vdhrvmmzf
После такого провального сезона они умудрились выкуп поставить больше, чем сами покупали
годик принесёт пользы и обратно поедет
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Пользователь Имени
Одну скамейку поменял на другую
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Seljuibeg
номер у Бердыева взял что-ли?
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Rosenbaum
Буду сильно удивлен, если забьет больше 3-4 голов за сезон.
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Александр Сырчин
Ай да Жозе! Увел Азмуна из под носа Зенита! Но зачем он ему?
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Циник Петербургский
Рома Азмуна. Теперь официально :)
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Myrat Sopyyew
удачи тебе Азмун больших успехов
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Александр Зубков
Твой звонок раздался ночью
Жозе я услышал голос твоооой
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marvelous
Ответ Антоша
Топ связка с Шомуродовым!
который в Кальяри.
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Антоша
Топ связка с Шомуродовым!
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Ola BP
Ответ 2vdhrvmmzf
После такого провального сезона они умудрились выкуп поставить больше, чем сами покупали
Дак его 100% не выкупят. Или договорятся на меньшую сумму.
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mahurat
Сердарчик, удачи!
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error505
Не произошло великого камбэка в Зенит, Азмуну так даже лучше будет. Удачи, Сердар!
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ 2vdhrvmmzf
Кажется для Ромы чисто вариант глубины состава. Абраха или Белотти вряд ли подвинет
Ну Беллоти точно должен подвинуть
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Владимир Тищенко
Удачи,Сердар надеемься что у тебя получится 🇮🇹 это новый вызов!
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DenSpM
ему же 40 лет скоро!
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2vdhrvmmzf
Кажется для Ромы чисто вариант глубины состава. Абраха или Белотти вряд ли подвинет
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Любезный Коссутий
зря Жозе с ним связался. этот парень выше РПЛ никуда не годится.
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