Семья Тэйлора не ходит на футбол после финала ЛЕ в 2023-м – тогда судью раскритиковал Моуринью: «Худшая ситуация, источник разочарования и гнева. В матче не было серьезных ошибок»

Энтони Тэйлор заявил, что его семья не посещает матчи после финала Лиги Европы.

В 2023 году «Рома» проиграла «Севилье» (1:1, пенальти – 1:4) в финальном матче Лиги Европы.

На тот момент римлян тренировал Жозе Моуринью. На парковке «Пушкаш Арены» он крикнул английскому судье: «Какой позор, вы – гребаный позор» .

В аэропорту Будапешта болельщики итальянского клуба окружили арбитра и его семью . Службе безопасности пришлось увести рефери и его родственников из кафе в безопасную зону. В сторону арбитра бросили стул и бутылку.

– Это худшая ситуация, с которой мне приходилось столкнуться с точки зрения оскорблений.

Не только потому, что я отправился на матч вместе с семьей, но и потому, что подчеркивает, как поведение одних людей влияет на других. Даже в таком матче, где фактически не было серьезных ошибок.

Для меня это большой источник разочарования, досады и гнева. Почему это приемлемо – я не знаю. Уверен, этим людям не понравилось бы, если бы кто-то сказал такое им или их собственным детям.

Это заставило задуматься, не была ли совершена ошибка отправиться на матч вместе с семьей. С тех пор они не были ни на одном матче.

– Считаете ли вы, что поведение Жозе Моуринью могло повлиять на болельщиков, которые вас оскорбляли?

– Да. Думаю, если честно, да, – сказал Энтони Тэйлор , отметивший после матча была предпринята попытка «перевести внимание на кого-то, кого можно обвинить».