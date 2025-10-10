Проданы все билеты на матч России и Ирана на «Волгоград Арене». Стадион вмещает 45 тысяч зрителей

Все билеты на игру сборной России с Ираном проданы.

Команды сегодня сыграют в BetBoom товарищеском матче в Волгограде. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Вместимость стадиона «Волгоград Арена» составляет 45 тысяч зрителей. Карпин о матче с Ираном в Волгограде: «Принимают хорошо, с танцами и плясками. Надеемся снова увидеть полный стадион, тем более не Куба в соперниках»