Проданы все билеты на матч России и Ирана на «Волгоград Арене». Стадион вмещает 45 тысяч зрителей
Все билеты на игру сборной России с Ираном проданы.
Команды сегодня сыграют в BetBoom товарищеском матче в Волгограде. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.
Вместимость стадиона «Волгоград Арена» составляет 45 тысяч зрителей.
Карпин о матче с Ираном в Волгограде: «Принимают хорошо, с танцами и плясками. Надеемся снова увидеть полный стадион, тем более не Куба в соперниках»
Как вам дерби?21730 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал сборной России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости