Карраскаль подпишет 5-летний контракт с «Динамо», когда стороны договорятся о зарплате и агентских. ЦСКА получит 5,5+1,5 млн евро

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Хорхе Карраскаль деньги Футбол

«Динамо» ведет переговоры с хавбеком ЦСКА Хорхе Карраскалем о контракте.

По информации инсайдера Ивана Карпова, клубы согласовали трансфер колумбийца за 5,5+1,5 млн евро. 1,5 млн бонусов будут выплачены в зависимости от количества сыгранных матчей.

25-летний игрок пройдет медосмотр для «Динамо», когда договорится с клубом об условиях личного соглашения. Сейчас стороны расходятся в вопросе зарплаты Хорхе и суммы агентских выплат, москвичи пытаются решить вопрос.

Как только стороны договорятся, Карраскаль подпишет контракт до 2028 года.

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26 комментариев

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Aleksey Yashin
Опять вопрос в агентских выплатах. Кто-то из агентов Карраскаля купил ему на заре карьеры квартиру в Тольятти?
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Давид Agabekyan
Ответ Machine Head
Скорее бы уже . Иначе , это начинает напоминать мексиканский сериал «Богатые тоже плачут» с колумбийским отливом .
Мексиканский сериал с Чавесом вроде закончился
+6
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Кирилл Эсаулов
Ответ Aleksey Yashin
Опять вопрос в агентских выплатах. Кто-то из агентов Карраскаля купил ему на заре карьеры квартиру в Тольятти?
От агентских видимо много народу кормится, раз это не пресекают никак. Либо настолько всем все равно. Они хуже риэлторов
+4
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Bobby Shmonka
За копейки цска продал двух добротных игроков атаки ,все больше вопрос к лысому Фантомасу и тирану Федотову. Уверен,поставь завтра Федотова в Зенит,он разругается со всеми звёздами и будет играть Суторминым и Коваленко вместо Вендела и Клаудиньо))
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Кирилл Эсаулов
Ответ evg-pro
Лучше сначала к риэлтору, чем потом к юристу. Я риэлтор, жена юрист)
ахаха) кккомбо) ну как говорится риэлтор риэлтору рознь) надеюсь ты хороший специалист)) мне за мою жизнь попадались только не очень хорошие)
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Сергей Шмырёв
жаль что несработался с тренером,удачи Хорхе
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Сергей Шугаев
Ответ Никита Марков
Жаль
тоже жаль. что то с тренером по ходу терки игрок не плохой
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мутятя
Вопрос в личке. Или в Личке.
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ezhik38
Ответ Александр Громов
Как бы не влипло Динамо с этим кренделем. Очень уж много проблем вокруг него.
Вокруг Федотова...да Вы правы )
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evg-pro
Ответ Кирилл Эсаулов
ахаха) кккомбо) ну как говорится риэлтор риэлтору рознь) надеюсь ты хороший специалист)) мне за мою жизнь попадались только не очень хорошие)
Так 95% реально уроды). Лишь бы урвать.. Вчера мясом торговали, сегодня риэлторы без какого либо образования. По крайней мере в регионах.
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evg-pro
Ответ Кирилл Эсаулов
От агентских видимо много народу кормится, раз это не пресекают никак. Либо настолько всем все равно. Они хуже риэлторов
Лучше сначала к риэлтору, чем потом к юристу. Я риэлтор, жена юрист)
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Михаил1970
Ответ Aleksey Yashin
Опять вопрос в агентских выплатах. Кто-то из агентов Карраскаля купил ему на заре карьеры квартиру в Тольятти?
Нобель!
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Никита Марков
Жаль
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kalc1976@list.ru
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5 лет контракт, странно.
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Spaten
«Ребята, может быть большая стрельба, так что приготовьте свои бульдоги»
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wshnmn
Это ЦСКА или Боруссия (Дортмунд) ?
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Machine Head
Скорее бы уже . Иначе , это начинает напоминать мексиканский сериал «Богатые тоже плачут» с колумбийским отливом .
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Эдуард Суровый
🤦🏿‍♂️Он ещё не подписал?!
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