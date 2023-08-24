Карраскаль подпишет 5-летний контракт с «Динамо», когда стороны договорятся о зарплате и агентских. ЦСКА получит 5,5+1,5 млн евро

«Динамо» ведет переговоры с хавбеком ЦСКА Хорхе Карраскалем о контракте.

По информации инсайдера Ивана Карпова, клубы согласовали трансфер колумбийца за 5,5+1,5 млн евро. 1,5 млн бонусов будут выплачены в зависимости от количества сыгранных матчей.

25-летний игрок пройдет медосмотр для « », когда договорится с клубом об условиях личного соглашения. Сейчас стороны расходятся в вопросе зарплаты Хорхе и суммы агентских выплат, москвичи пытаются решить вопрос.

Как только стороны договорятся, подпишет контракт до 2028 года.

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