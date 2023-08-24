US Open. Касаткина попала в четверть с Соболенко, Самсонова – с Пегулой, Мирра Андреева стартует матчем против квалифаера

В Нью-Йорке прошла жеребьевка женского US Open.

Первая ракетка мира и прошлогодняя чемпионка Ига Швентек в первом круге сыграет с Ребеккой Петерсон, а Кори Гауфф (6) – с квалифаером.

Вероника Кудерметова (16) стартует против Бернардой Перой, Элина Аванесян – против Ализе Корне.

В этой же четверти Каролин Возняцки (WC) поборется с квалифаером.

Во второй четверти сетки топ-сеяной стала Елена Рыбакина (4), которая сыграет с Мартой Костюк. Мария Саккари (8) стартует против Ребекки Машаровой.

Камилла Рахимова сыграет с Белиндой Бенчич (15), Анна Калинская – с Катериной Синяковой. Маргарита Бетова встретится с квалифаером.

В третьей четверти самый высокий номер посева у Джессики Пегулы (3), стартующей против Камилы Джорджи. Каролин Гарсия (7) поборется с квалифаером.

Екатерина Александрова (22) сыграет с финалисткой-2021 Лейлой Фернандес, а Людмила Самсонова (14) – с Клэр Лю. Анастасия Потапова (27) встретится с Кларой Таусон, а Анастасия Павлюченкова – с кем-то из квалификации.

Также в этой четверти чемпионка-2019 Бьянка Андрееску встретится с Лесей Цуренко, Маркета Вондроушова (9) – с квалифаером.

Вторая сеяная Арина Соболенко попала в нижнюю часть сетки и стартует против Марины Заневской. Онс Жабер (5) встретится с Камилой Осорио.

Дарья Касаткина (13) стартует против Алисии Паркс, а Анна Блинкова – против Джоди Анны Бэрредж. Соперницей двукратной чемпионки Винус Уильямс (WC) станет Паула Бадоса.

Полностью сетка здесь.

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