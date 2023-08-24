US Open. Касаткина попала в четверть с Соболенко, Самсонова – с Пегулой, Мирра Андреева стартует матчем против квалифаера

Теги Винус Уильямс US Open Анастасия Павлюченкова WTA Маргарита Гаспарян Джессика Пегула Анна Калинская Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Анастасия Потапова Анна Блинкова Екатерина Александрова Арина Соболенко Ига Швентек Людмила Самсонова Элина Аванесян Мирра Андреева Теннис

В Нью-Йорке прошла жеребьевка женского US Open.

Первая ракетка мира и прошлогодняя чемпионка Ига Швентек в первом круге сыграет с Ребеккой Петерсон, а Кори Гауфф (6) – с квалифаером.

Вероника Кудерметова (16) стартует против Бернардой Перой, Элина Аванесян – против Ализе Корне.

В этой же четверти Каролин Возняцки (WC) поборется с квалифаером.

Во второй четверти сетки топ-сеяной стала Елена Рыбакина (4), которая сыграет с Мартой Костюк. Мария Саккари (8) стартует против Ребекки Машаровой.

Камилла Рахимова сыграет с Белиндой Бенчич (15), Анна Калинская – с Катериной Синяковой. Маргарита Бетова встретится с квалифаером.

В третьей четверти самый высокий номер посева у Джессики Пегулы (3), стартующей против Камилы Джорджи. Каролин Гарсия (7) поборется с квалифаером.

Екатерина Александрова (22) сыграет с финалисткой-2021 Лейлой Фернандес, а Людмила Самсонова (14) – с Клэр Лю. Анастасия Потапова (27) встретится с Кларой Таусон, а Анастасия Павлюченкова – с кем-то из квалификации.

Также в этой четверти чемпионка-2019 Бьянка Андрееску встретится с Лесей Цуренко, Маркета Вондроушова (9) – с квалифаером.

Вторая сеяная Арина Соболенко попала в нижнюю часть сетки и стартует против Марины Заневской. Онс Жабер (5) встретится с Камилой Осорио.

Дарья Касаткина (13) стартует против Алисии Паркс, а Анна Блинкова – против Джоди Анны Бэрредж. Соперницей двукратной чемпионки Винус Уильямс (WC) станет Паула Бадоса.

Полностью сетка здесь.

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29 комментариев

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Другая_
У Андреевой и так форма пошла на спад, так ещё и Гауф во втором круге, тут точно без шансов.
Но в принципе не смертельно, круг пройдёт, уже успех для нее.
+7
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+7
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Syndycate
Не повезло Андреевой, во втором круге на Гауфф попадает, если первый круг пройдет конечно
+7
-1
+6
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billy_pilgrim
Потенциально Швентек - Остапенко в 4 круге))
Запасаемся попкорном
+4
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+4
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Scard
Ответ Hardy
а можно ЕЩЕ проще сетку кепке?
На Цинциннати кепка отлетела от Кори, так что не все так просто. Вот если бы запихнули бы Гарсию, которая сейчас явно не в форме, тогда можно было и пожаловаться. Плюс ещё есть Остапенко в третьем круге. Особенно на фоне того, что ей для удержания первой строчки надо выйти на один раунд дольше Арины , а у неё там Заневская , Касаткина , Плишкова и только Жабер в четвертьфинале может теоретически выбить Соболенко.
+3
-1
+2
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encaro_one
Ответ Hardy
а можно ЕЩЕ проще сетку кепке?
У Арыны куда проще половина.
+5
-3
+2
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antonanton_
Касатка и Самсонова должны далеко проходить
Кудерметова и Александрова могут уже в 1ом покинуть USO
Павлюченкова и Андреева во втором круге возможный конец 🥲
+2
-1
+1
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Jefri AG
Четверть Соболенко - смех. Там все кто сейчас на спаде или кого она только что обыгрывала - Плишкова, Касаткина, Крейчикова, Жабер. В полуфинале вообще непонятно кто будет - Пегула туда по обыкновению не дойдёт, про Гарсию и говорить нечего. Зато Швентек в четвертьфинале идёт на пиковую Гауфф, играющую в лучший теннис в своей жизни.
+4
-3
+1
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Другая_
У Самсоновой норм, может показать свой лучший результат на шлемах.
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Аркадий Коллапсников
Рыбакина в половине Иги. Похоже, организаторы сполна начитались стенаний местных конспиролухов
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antonanton_
Ответ Syndycate
1/8 это их максимум
Ну норм, главное чтобы не раньше
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Вини
Ответ Ivan Stasuk
А шо там у неё?
Рыбакина
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Ivan Stasuk
Ответ Вини
Костюк в очередной раз повезло)
А шо там у неё?
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antonanton_
Ответ Вини
до 1/4 финала у Иги ни одной приличной соперницы
В 1/8 Остапенко приличная, хотя это слово с ней двусмысленно звучит)
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Вини
Ответ antonanton_
Хорошая сетка, у Швентек в этот раз хоть соперницы есть в ее половине, а не как на Уимблдоне. Ну а у Арины вообще все прекрасно, даже ее любимая Мухова в другой части
до 1/4 финала у Иги ни одной приличной соперницы
+1
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Buhmichael
Ответ Jefri AG
Четверть Соболенко - смех. Там все кто сейчас на спаде или кого она только что обыгрывала - Плишкова, Касаткина, Крейчикова, Жабер. В полуфинале вообще непонятно кто будет - Пегула туда по обыкновению не дойдёт, про Гарсию и говорить нечего. Зато Швентек в четвертьфинале идёт на пиковую Гауфф, играющую в лучший теннис в своей жизни.
Ну у Иги Уим был проходной, её проблема что не воспользовался, тут да Арине зафартило. Бывает. Но легкую сетку ещё пройти надо) Мне кажется всё равно не возьмет чашку.
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Ivan Stasuk
Ответ Другая_
У Андреевой и так форма пошла на спад, так ещё и Гауф во втором круге, тут точно без шансов. Но в принципе не смертельно, круг пройдёт, уже успех для нее.
У всех школьников за лето форма идёт на спад)
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encaro_one
Ответ Syndycate
А как же Жабер?)
На харде она так себе, в том числе 3-0 в пользу Сабаленка. Да и совсем недавно проиграла ей же, а в Q1-Q2-2023 кому только не проигрывала
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Syndycate
Ответ encaro_one
У Касаткиной условно простой путь до 4го раунда, а там Арына. У которой вообще полная халява до финала.
А как же Жабер?)
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Lanw1
Ответ Вини
Костюк в очередной раз повезло)
Если она перестанет психовать(ага, конечно), то такую Рыбакину может обыгрывать. Последние турниры показали, что она в плохой форме + возможно травма по-прежнему.
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Syndycate
Ответ antonanton_
Касатка и Самсонова должны далеко проходить Кудерметова и Александрова могут уже в 1ом покинуть USO Павлюченкова и Андреева во втором круге возможный конец 🥲
1/8 это их максимум
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Ivan Stasuk
Ответ Syndycate
Не повезло Андреевой, во втором круге на Гауфф попадает, если первый круг пройдет конечно
Да попадёт на сеструху и кранты в первом круге) но почему должно везти вечно с другой стороны)
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Lanw1
Ответ Scard
На Цинциннати кепка отлетела от Кори, так что не все так просто. Вот если бы запихнули бы Гарсию, которая сейчас явно не в форме, тогда можно было и пожаловаться. Плюс ещё есть Остапенко в третьем круге. Особенно на фоне того, что ей для удержания первой строчки надо выйти на один раунд дольше Арины , а у неё там Заневская , Касаткина , Плишкова и только Жабер в четвертьфинале может теоретически выбить Соболенко.
норм сетка
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rubysmith
у Касаткиной подаванша с кучей НО, Даша любит таких
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-1
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Сергей48
Отличная сетка!👌
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Syndycate
Кепка оказывается клиентка Остапенки, правда это было в прошлых годах)
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