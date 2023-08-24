Магнус Карлсен выиграл Кубок мира по шахматам впервые в карьере

Магнус Карлсен впервые в карьере выиграл Кубок мира по шахматам.

В финале Карлсен обыграл на тай-брейке Рамешбабу Прагнанандху из Индии. Ранее его лучшим результатом на этом турнире было третье место.

Норвежец становился чемпионом мира в трех категориях: с 2013 по 2023 год – по классическим шахматам, в 2014-2016, 2019, 2022 годах – по рапиду, в 2014-2015, 2017-2019, 2022 годах – по блицу.

В 2023 году Карлсен отказался от участия в матче за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего, объяснив это потерей мотивации. В итоге титул чемпиона мира завоевал китаец Дин Лижэнь.

Карлсен вернулся к шахматам ради последнего недостающего титула. Возьмет Кубок мира?

«Я проснулся от того, что кто-то позвал меня». Карлсен приехал на топ-турнир пьяным – и выиграл партию за 6 часов!