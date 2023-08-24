Магнус Карлсен выиграл Кубок мира по шахматам впервые в карьере

Теги Магнус Карлсен Кубок мира Рамешбабу Прагнанандха Шахматы

Магнус Карлсен впервые в карьере выиграл Кубок мира по шахматам.

В финале Карлсен обыграл на тай-брейке Рамешбабу Прагнанандху из Индии. Ранее его лучшим результатом на этом турнире было третье место.

Норвежец становился чемпионом мира в трех категориях: с 2013 по 2023 год – по классическим шахматам, в 2014-2016, 2019, 2022 годах – по рапиду, в 2014-2015, 2017-2019, 2022 годах – по блицу.

В 2023 году Карлсен отказался от участия в матче за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего, объяснив это потерей мотивации. В итоге титул чемпиона мира завоевал китаец Дин Лижэнь. 

Карлсен вернулся к шахматам ради последнего недостающего титула. Возьмет Кубок мира?

«Я проснулся от того, что кто-то позвал меня». Карлсен приехал на топ-турнир пьяным – и выиграл партию за 6 часов!

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13 комментариев

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npodgornov
Перспективный шахматист. Далеко пойдет!
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Женя Иванов
Надо отдать должное, Праг в 18 лет держался как мог
+7
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innuendo9
Ну все, Магнус выбил платину. Теперь можно продать игру на Авито.
+3
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BaltimoreRavens
Лучший! Осталось ещё шахматы Фишера и перчатка бесконечности у тебя 💪
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rdyabin@icloud.com
Какой же он офигенный. Сейчас передохнет и подбухивая с друзьями, будет всю ночь в ютубчике с желающими играть
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justbored
Крутой.
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Dahl
Всё, теперь можно сказать, что Магнус прошёл шахматы. А жаль. Если бы сегодня проиграл, то, возможно, ещё немного поднапрягся бы через 2 года. А теперь, скорее всего, вообще расслабится и уйдёт в полный онлайн
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Koulmann
Оказывается, был смысл пожертвовать старым титулом ради нового ))
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2882
Ответ Xxx Xxx
По факту сильнейший игрок мира.А чемпионом мира является Дин.Бред,абсурд и смех.Звание чемпиона дискредитировано.Вновь смута в шахматах.Жаль
Чемпион мира не равно сильнейший игрок. )Чемпион мира - это игрок , выигравший матч за чемпионство мира. Сильнейший игрок мира - ну это первый по рейтингу например.
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Xxx Xxx
По факту сильнейший игрок мира.А чемпионом мира является Дин.Бред,абсурд и смех.Звание чемпиона дискредитировано.Вновь смута в шахматах.Жаль
+2
-2
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бизе
Было ожидаемо , и совершенно не удивило - уверенная победа сильнейшего !
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myswordishatred
Праг на тай-брейках, конечно, подразвалился, но у него ещё всё впереди.
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Пирс Морган
У Магнуса до этого спрашивали на интервью, сможет ли он, как Месси, взять кубок мира, теперь он его взял)
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