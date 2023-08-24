Агент Прохоркина подтвердила расторжение контракта с «Сочи»: «Будем рассматривать предложения. Николай в хорошей форме»
Агент Николая Прохоркина подтвердила расторжение контракта с «Сочи».
«Переход Николая из СКА в «Сочи» состоялся. Контракт с «Сочи» был заключен и расторгнут.
Будем рассматривать предложения, которые есть по рынку. Сезон приближается, Николай в хорошей форме, думаю, что вопрос будет решен в ближайшее время», – отметила Ольга Корсунская.
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