Агент Прохоркина подтвердила расторжение контракта с «Сочи»: «Будем рассматривать предложения. Николай в хорошей форме»

Агент Николая Прохоркина подтвердила расторжение контракта с «Сочи».

«Переход Николая из СКА в «Сочи» состоялся. Контракт с «Сочи» был заключен и расторгнут.

Будем рассматривать предложения, которые есть по рынку. Сезон приближается, в хорошей форме, думаю, что вопрос будет решен в ближайшее время», – отметила Ольга Корсунская.

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