Агент Прохоркина подтвердила расторжение контракта с «Сочи»: «Будем рассматривать предложения. Николай в хорошей форме»

Теги переходы КХЛ Николай Прохоркин Сочи ТАСС Хоккей

Агент Николая Прохоркина подтвердила расторжение контракта с «Сочи».

«Переход Николая из СКА в «Сочи» состоялся. Контракт с «Сочи» был заключен и расторгнут.

Будем рассматривать предложения, которые есть по рынку. Сезон приближается, Николай в хорошей форме, думаю, что вопрос будет решен в ближайшее время», – отметила Ольга Корсунская.

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8 комментариев

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Михаил Барвинский
в Уфу, давай!!!
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HockeyMan
Ответ SmilingBy
Сочи заплатили деньги за игрока, который находится в хорошей форме, но тут же расторг ли договор? В чем профит?
Профит в том, что это не Сочи расторг контракт с Прохоркиным, а Прохоркин видимо заплатит компенсацию и инсценировал разрыв с командой.
+3
0
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SmilingBy
Сочи заплатили деньги за игрока, который находится в хорошей форме, но тут же расторг ли договор? В чем профит?
+2
0
+2
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Strannix
Ответ Волька-ибн-Алёша
любимый хоккеист шнякина
Кто такой Шнякин?
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Александр Базилий
Ответ SmilingBy
Сочи заплатили деньги за игрока, который находится в хорошей форме, но тут же расторг ли договор? В чем профит?
А там им скрипты великий тренер пишет
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