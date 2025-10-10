Черданцев не считает «Динамо» претендентом на чемпионство: «Можно тешить надеждами, что 9 очков отыгрываются. Но у нас нет ни одного матча, где фаворит выходит и забирает 3 очка»

Георгий Черданцев заявил, что «Динамо» не претендует на чемпионство в РПЛ.

Команда тренера Валерия Карпина набрала 15 очков в 11 матчах и занимает 8-е место в таблице Мир РПЛ в этом сезоне.

– В «Динамо» сменилось руководство, отрыв от первого места составляет девять очков. В этом сезоне команда уже не претендует на чемпионство?

– Думаю, что да. Уже чисто математически. Можно тешить надеждами, что девять очков на дистанции отыгрываются.

Но, как я уже говорил про другие команды, это нужно, чтобы все команды вверху несколько раз подряд потеряли очки. Но в нашем чемпионате это невозможно.

И «Зенит» спотыкается на «Акроне». У нас нет ни одного матча, где фаворит выходит и гарантированно забирает три очка.

Этот отрыв не отыгрывается не в силу того, что «Динамо» не может.

А в силу того, что я не могу представить ситуацию, что все команды с первого по пятое места проиграют необходимое количество матчей, – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.