«Зенит» обыграл «Спартак», 1-й гол Кузяева за «Гавр», поражение «Челси», победы «Барсы» и «Юве», Испания выиграла женский ЧМ, Хави хотел Захаряна в «Барсу» и другие новости

1. В главным матче выходных «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве – 3:1. Вендел сделал дубль, Соболев забил с пенальти, назначенного после видеопросмотра, а Кассьерра поставил точку на 94-й минуты. «Спартак» не побеждает «Зенит» в РПЛ с 2017 года, когда команду тренировал Массимо Каррера. Кстати, на матче было 33 844 зрителя – это рекорд сезона и 2-й результат в РПЛ после введения Fan ID.

Перед матчем полиция проверяла около 400 болельщиков «Зенита» и их автобусы на подъезде к стадиону «Спартака» – вплоть до давления в шинах. Процесс занял несколько часов.

Другие результаты воскресенья в РПЛ – здесь.

2. Далер Кузяев впервые забил за «Гавр» во 2-м матче в Лиге 1 – в касание с линии штрафной «Бреста». Впрочем, «Гавру» это не помогло: команда потерпела поражение со счетом 1:2.

3. «Челси» уступил «Вест Хэму» в гостях (1:3), играя в большинстве с 67-й минуты. Энцо не забил пенальти, а Мойсес Кайседо в дебютном матче привез 11-метровый. У «Челси» при Маурисио Почеттино ничья и поражение, «синие» выиграли 1 из 16 матчей с середины марта.

4. «Барселона» победила «Кадис» (2:0): Педри забил на 82-й минуте, Ферран Торрес – на 94-й. Это первая победа команды Хави в текущем сезоне Ла Лиги, в 1-м туре каталонцы сыграли 0:0 с «Хетафе». Другие результаты дня – тут.

5. Американец Ноа Лайлс выиграл золото чемпионата мира в беге на 100 м. Действующий олимпийский чемпион Ламонт Марселл Джейкобс и чемпион мира 2022 года Фред Керли не сумели отобраться в финал. Другие медальные результаты – тут.

6. Хави хотел подписать Арсена Захаряна в «Барселону» зимой и записывал видеообращение для него. Трансферу помешали финансовые проблемы каталонцев.

7. Испания выиграла женский футбольный ЧМ впервые в истории, победив Англию в финале – 1:0. Ольга Кармона забила единственный гол. Глава испанской федерации Луис Рубиалес отметил победу, поцеловав в губы футболисту Дженнифер Эрмосо.

8. «Ювентус» стартовал с победы в Серии А, разгромив «Удинезе» – 3:0. Забили Кьеза, Влахович и Рабьо. Другие результаты дня – здесь.

9. Неймар из-за травмы пропустит ближайшие матчи «Аль-Хилаля». Тренер команды Жорже Жезуш не знает, когда бразилец восстановится.

10. Хавбека «Метца» Кевина Ндорама за слова «мы играем как педики» могут дисквалифицировать на 4-10 матчей. Реплику рассмотрит дисциплинарный комитет.

11. Матиас Норманн перешел в саудовский «Аль-Раэд». «Динамо» и «Ростов» собираются судиться с игроком, уехавшим из России.

12. Хоккейные сборные Норвегии не будут играть до конца 2023 года из-за финансовых проблем. Дефицит бюджета составил 9 млн крон в 2022-м.

13. Россиянка Александра Горячкина и Нургюл Салимова из Болгарии не выявили победителя по итогам двух встреч в финале Кубка мира по шахматам. 21 августа они проведут тай-брейк.

14. Американец Бреннан Менелл принял военную присягу при получении паспорта РФ. Владимир Путин дал гражданство хоккеисту «Динамо» в июле.

15. Олимпийские чемпионы по тхэквондо Максим Храмцов и Владислав Ларин выступят на Гран-при в Париже. Ранее их не допустили к чемпионату мира.

Цитаты дня.

Федоров осудил критиков Федотова: «В ряде СМИ поклеп и дезинформация. Это против России и наших войск, выполняющих задачи Родины»

Геннадий Орлов: «Спартак» не может претендовать даже на тройку с такой защитой. Посмотрите, как «Зенит» играет в обороне – это современный футбол»

Загитова об отношениях: «Я в свободном плавании, поэтому развитие, саморазвитие, тренировки, это все»

Вице-премьер Чернышенко: «У нас отсутствует какая-либо изоляция. Игры дружбы, Кубок Содружества, «Дети Азии», «Шелковый путь» – все эти форматы доказали свою успешность»

Зарема о судействе Карасева: «Уровень для плюшевых зайчиков, не давал бороться. Абаскаль еще не видел, как арбитры ломали игры против «Зенита» в предыдущие годы»

Тренер Норвегии о переходе Норманна из России в «Аль-Раэд»: «Матиас себе жизнь не облегчил. Мы должны противостоять позиции Саудовской Аравии по правам человека, гомосексуальности»

Абаскаль о желтой Игнатову: «Позорное решение! Как игрок может идти в борьбу после этого? Мы просто его теряем»

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