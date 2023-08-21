«Зенит» обыграл «Спартак», 1-й гол Кузяева за «Гавр», поражение «Челси», победы «Барсы» и «Юве», Испания выиграла женский ЧМ, Хави хотел Захаряна в «Барсу» и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. В главным матче выходных «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве – 3:1. Вендел сделал дубль, Соболев забил с пенальти, назначенного после видеопросмотра, а Кассьерра поставил точку на 94-й минуты. «Спартак» не побеждает «Зенит» в РПЛ с 2017 года, когда команду тренировал Массимо Каррера. Кстати, на матче было 33 844 зрителя – это рекорд сезона и 2-й результат в РПЛ после введения Fan ID.

Перед матчем полиция проверяла около 400 болельщиков «Зенита» и их автобусы на подъезде к стадиону «Спартака» – вплоть до давления в шинах. Процесс занял несколько часов.

Другие результаты воскресенья в РПЛ – здесь.

2. Далер Кузяев впервые забил за «Гавр» во 2-м матче в Лиге 1 – в касание с линии штрафной «Бреста». Впрочем, «Гавру» это не помогло: команда потерпела поражение со счетом 1:2.

3. «Челси» уступил «Вест Хэму» в гостях (1:3), играя в большинстве с 67-й минуты. Энцо не забил пенальти, а Мойсес Кайседо в дебютном матче привез 11-метровый. У «Челси» при Маурисио Почеттино ничья и поражение, «синие» выиграли 1 из 16 матчей с середины марта.

4. «Барселона» победила «Кадис» (2:0): Педри забил на 82-й минуте, Ферран Торрес – на 94-й. Это первая победа команды Хави в текущем сезоне Ла Лиги, в 1-м туре каталонцы сыграли 0:0 с «Хетафе». Другие результаты дня – тут.

5. Американец Ноа Лайлс выиграл золото чемпионата мира в беге на 100 м. Действующий олимпийский чемпион Ламонт Марселл Джейкобс и чемпион мира 2022 года Фред Керли не сумели отобраться в финал. Другие медальные результаты – тут.

6. Хави хотел подписать Арсена Захаряна в «Барселону» зимой и записывал видеообращение для него. Трансферу помешали финансовые проблемы каталонцев.

7. Испания выиграла женский футбольный ЧМ впервые в истории, победив Англию в финале – 1:0. Ольга Кармона забила единственный гол. Глава испанской федерации Луис Рубиалес отметил победу, поцеловав в губы футболисту Дженнифер Эрмосо.

8. «Ювентус» стартовал с победы в Серии А, разгромив «Удинезе» – 3:0. Забили Кьеза, Влахович и Рабьо. Другие результаты дня – здесь.

9. Неймар из-за травмы пропустит ближайшие матчи «Аль-Хилаля». Тренер команды Жорже Жезуш не знает, когда бразилец восстановится.

10. Хавбека «Метца» Кевина Ндорама за слова «мы играем как педики» могут дисквалифицировать на 4-10 матчей. Реплику рассмотрит дисциплинарный комитет.

11. Матиас Норманн перешел в саудовский «Аль-Раэд». «Динамо» и «Ростов» собираются судиться с игроком, уехавшим из России.

12. Хоккейные сборные Норвегии не будут играть до конца 2023 года из-за финансовых проблем. Дефицит бюджета составил 9 млн крон в 2022-м.

13. Россиянка Александра Горячкина и Нургюл Салимова из Болгарии не выявили победителя по итогам двух встреч в финале Кубка мира по шахматам. 21 августа они проведут тай-брейк.

14. Американец Бреннан Менелл принял военную присягу при получении паспорта РФ. Владимир Путин дал гражданство хоккеисту «Динамо» в июле.

15. Олимпийские чемпионы по тхэквондо Максим Храмцов и Владислав Ларин выступят на Гран-при в Париже. Ранее их не допустили к чемпионату мира.

Цитаты дня.

Федоров осудил критиков Федотова: «В ряде СМИ поклеп и дезинформация. Это против России и наших войск, выполняющих задачи Родины»

Геннадий Орлов: «Спартак» не может претендовать даже на тройку с такой защитой. Посмотрите, как «Зенит» играет в обороне – это современный футбол»

Загитова об отношениях: «Я в свободном плавании, поэтому развитие, саморазвитие, тренировки, это все»

Вице-премьер Чернышенко: «У нас отсутствует какая-либо изоляция. Игры дружбы, Кубок Содружества, «Дети Азии», «Шелковый путь» – все эти форматы доказали свою успешность»

Зарема о судействе Карасева: «Уровень для плюшевых зайчиков, не давал бороться. Абаскаль еще не видел, как арбитры ломали игры против «Зенита» в предыдущие годы»

Тренер Норвегии о переходе Норманна из России в «Аль-Раэд»: «Матиас себе жизнь не облегчил. Мы должны противостоять позиции Саудовской Аравии по правам человека, гомосексуальности»

Абаскаль о желтой Игнатову: «Позорное решение! Как игрок может идти в борьбу после этого? Мы просто его теряем»

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10 комментариев

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Руслан Трифонов
Желтая карточка, сломавшая чемпионат Спартаку…где она сейчас?
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Александр Жердин
Привет чемпионам 3 тура! Какая стадия сейчас?
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Вадим flanec
Ответ Verhovn
Организованная группа людей всегда должна быть под контролем, и это нормально.. Власти в этом случае просто делают свою работу. Спартачи приедут к нам, будет точно так же.
Верно. Без таких проверок при проведении массовых мероприятий не обойтись.
+5
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Старик Стариканов
Зенит порадовал страну
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Verhovn
Ответ User 0234
А че фаны Зенита это разве какие-то преступники-изверги что бы их так полиция проверяла?
Организованная группа людей всегда должна быть под контролем, и это нормально.. Власти в этом случае просто делают свою работу. Спартачи приедут к нам, будет точно так же.
+4
-3
+1
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User 0234
А че фаны Зенита это разве какие-то преступники-изверги что бы их так полиция проверяла?
+2
-2
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Pravda glaza kolit
А где Зарема?
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Verhovn
Ответ Pravda glaza kolit
А где Зарема?
Да хз. Ждем’с)
Больших скандалов, ну таких, вопиющих, не выявлено.. Но она же докопается. Опять Карасёв будет виноват. Хотя, как по мне, отсудил он этот матч, ну очень качественно.
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