Тренер Норвегии о переходе Норманна из России в «Аль-Раэд»: «Матиас себе жизнь не облегчил. Мы должны противостоять позиции Саудовской Аравии по правам человека, гомосексуальности»

Теги премьер-лига Россия сборная Норвегии по футболу Динамо Москва Столе Сольбаккен высшая лига Саудовская Аравия Аль-Раэд Политика Матиас Норманн Футбол

Столе Сольбаккен поставил под сомнение решение Матиаса Норманна играть за «Аль-Раэд».

«Я был в курсе уже несколько дней, но был очень удивлен, когда впервые об этом услышал.

В то же время сам Матиас должен объяснять, почему сделал такой выбор. Но он точно не облегчил себе жизнь.

Матиас не последний, кому поступит предложение оттуда. Так что нам надо продолжать противостоять тому, за что Саудовская Аравия выступает с точки зрения прав человека, взглядов на гомосексуальность и место женщин в обществе.

Мне не поступало никаких инструкций насчет того, что игроков из Саудовской Аравии нельзя вызывать в сборную, но я бы предпочел, чтобы Матиас выбрал другой путь», – заявил главный тренер сборной Норвегии в интервью NRK.

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80 комментариев

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Max Zhomkov
"мне никаких инструкций не поступало стоит ли вызывать игроков из СА" ясно-понятно.
+160
-3
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Atremio
«Туда не иди, сюда иди»
+98
0
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Вячеслав Котов
с ума там посходили что ли
+59
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encaro_one
Главная звезда Норвегии за МанСити выступает, что тоже прославляет деньги арабов.
+50
0
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Rio de Janeiro
У Норвегии нужно поучиться истинным правам человека: убил более 70 людей и спокойно себе унижай родственников погибших, продолжая жить на деньги скандинавских розовых леваков
+48
-4
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Budabuda
грустно во что превратились викинги
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Demyan Grachev
викинги уже не те))
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Nico Boi
Ответ Max Zhomkov
"мне никаких инструкций не поступало стоит ли вызывать игроков из СА" ясно-понятно.
все равны, но кто то равнее
+23
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Фёдор Кузнецов
Можно сразу список стран куда переходить можно?
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Фут.Боль
Ответ Demyan Grachev
викинги уже не те))
От викингов сейчас осталась максимум только борода.
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phivas
Типа борются "за права человека", а по факту сами грубо их нарушают. Д - демократия
+14
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tolobas
Тренер Норвегии.. Он всю Норвегию по всем видам спорта тренирует что ли
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Георгий Большаков
Требуют уважения прав всех и каждого, а право Саудовской Аравии на свои взгляды уважать не хотят
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Spaten
Из огня да в полымя)
+8
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Anton Kortenko
Ответ Atremio
«Туда не иди, сюда иди»
"кирпич в башка попадёт совсем мёртвый будешь."
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Alexey Alexeev
У них там на футбол время остаётся?
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Dmitry Kobzarev
Ответ Anton Kortenko
"кирпич в башка попадёт совсем мёртвый будешь."
снег тогда уж
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Краснодар лучший
Спорт только для гомосеков!
Вот их сущность.
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justbored
Опять не угодил. 😂
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Anton Kortenko
Ответ Александр Елисеев
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как будто арабы потратили миллиарды чтобы Англию прославить.
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Денис Андреев
Ответ Vladislav Zhalobkevich
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Статистика по этому поводу есть какая то? Или так, пердеж в лужу?
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trav
Опять в котёл попал, да что ж такое бггг
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Step_up
Ответ encaro_one
Главная звезда Норвегии за МанСити выступает, что тоже прославляет деньги арабов.
За деньги - да
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Михон Мясной
А разве иметь возможность вызываться в сборную вне зависимости от того, в какой стране играешь, не "базовые права человека"?
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tony
Ты норвежец или феминистка-экоактивистка? Воплощение позорища для сольбаккене, просто ноет по любому поводу
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