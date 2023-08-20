Тренер Норвегии о переходе Норманна из России в «Аль-Раэд»: «Матиас себе жизнь не облегчил. Мы должны противостоять позиции Саудовской Аравии по правам человека, гомосексуальности»

Столе Сольбаккен поставил под сомнение решение Матиаса Норманна играть за «Аль-Раэд».

«Я был в курсе уже несколько дней, но был очень удивлен, когда впервые об этом услышал.

В то же время сам Матиас должен объяснять, почему сделал такой выбор. Но он точно не облегчил себе жизнь.

Матиас не последний, кому поступит предложение оттуда. Так что нам надо продолжать противостоять тому, за что Саудовская Аравия выступает с точки зрения прав человека, взглядов на гомосексуальность и место женщин в обществе.

Мне не поступало никаких инструкций насчет того, что игроков из Саудовской Аравии нельзя вызывать в сборную, но я бы предпочел, чтобы выбрал другой путь», – заявил главный тренер сборной Норвегии в интервью NRK.

Норманн хочет расторгнуть контракты с «Динамо» и «Ростовом». Его юристы заявляют, что ситуация в России ухудшилась за последний месяц («РБ Спорт»)

Гендиректор «Динамо»: «Норманн уведомил о расторжении контракта в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Мы не согласны с позицией, его ждет суд»

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?