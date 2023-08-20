Абаскаль о желтой Игнатову: «Позорное решение! Как игрок может идти в борьбу после этого? Мы просто его теряем»
Гильермо Абаскаль считает позорным одно из решений рефери Сергея Карасева.
– Не могу не отметить судейство... На 9-й минуте он дает желтую карточку Игнатову. Как? Мы давим, прессингуем, стараемся навязывать борьбу... И тут – бам! Карточка.
Это позорное решение! Как игрок может после этого идти в борьбу? Мы просто его теряем. Это было причиной его замены – он играл хорошо. Но, имея желтую карточку, он не мог прессинговать.
И еще не могу не отметить, как команда билась в первые 5 минут после перерыва.
– Не показалось ли вам, что эта желтая карточка в самом начале снизила градус борьбы?
– Я уже объяснил это на примере Игнатова, да. В таких матчах нужна интенсивность, агрессия, борьба. Надо делать шоу, – сказал главный тренер «Спартака».
Зачем Абаскаль экспериментировал с «Зенитом», кто-нибудь понял?
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Еще не известно, к чему этот взмах желтой карточкой приведет в чемпионатах на других континентах.
Как же тогда второй тайм проиграли, если Игнатов уже не играл, а других ЖК у Спартака не было?
Карасев хорошо отсудил, впервые за 5 туров у меня нет претензий к арбитру, пенальти по правилам, решения по правилам, борьба одинаково трактуется для всех