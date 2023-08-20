Абаскаль о желтой Игнатову: «Позорное решение! Как игрок может идти в борьбу после этого? Мы просто его теряем»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Михаил Игнатов Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль считает позорным одно из решений рефери Сергея Карасева.

– Не могу не отметить судейство... На 9-й минуте он дает желтую карточку Игнатову. Как? Мы давим, прессингуем, стараемся навязывать борьбу... И тут – бам! Карточка.

Это позорное решение! Как игрок может после этого идти в борьбу? Мы просто его теряем. Это было причиной его замены – он играл хорошо. Но, имея желтую карточку, он не мог прессинговать.

И еще не могу не отметить, как команда билась в первые 5 минут после перерыва.

– Не показалось ли вам, что эта желтая карточка в самом начале снизила градус борьбы?

– Я уже объяснил это на примере Игнатова, да. В таких матчах нужна интенсивность, агрессия, борьба. Надо делать шоу, – сказал главный тренер «Спартака».

Зачем Абаскаль экспериментировал с «Зенитом», кто-нибудь понял?

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166 комментариев

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ericssons
Одно из самых слабых оправданий поражения в истории РПЛ от гл. тренера)
+208
-7
+201
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Кирилл
Хм, а что Игнатову мешало идти в прессинг и отбор мяча без фолов или такого варианта даже не рассматривали ?)
+156
-5
+151
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Kalimantan Obukhov
В этом причина поражения?
+104
-2
+102
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Удар Кержакова
Ответ Trappy D
Это очень смешно)) Как же тогда второй тайм проиграли, если Игнатов уже не играл, а других ЖК у Спартака не было?
После такого судейского решения команда не смогла придти в себя. Надо понимать.
+84
-2
+82
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U
Ответ ДМ-1чемпион
100% жёлтая! Абаскаль поплыл, если начинает искать причину поражения в таких очевидных для всех ситуациях!
Да не, это желтая карточка не просто матча команде стоила, она очевидно пустила под откос весь сезон и подорвала всю стратегию развития на годы вперед.
Еще не известно, к чему этот взмах желтой карточкой приведет в чемпионатах на других континентах.
+80
-4
+76
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KeriLLo
Ого, впервые вижу когда тренер реально чуть ли жк оценивает как ключевой эпизод матча повлиявший на результат)))
+64
0
+64
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Удар Кержакова
🤣🤣🤣 Засудили в очередной раз. Рыжий поплыл после 2 поражений подряд.
+62
0
+62
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unreality
Короче, я понял. Они смотрели прошлый матч Зенита и решили, что могут лупить бразильцев и всех остальных безнаказанно. А тут судья им показал, что оказывается, так нельзя и весь план коту под хвост, вот рыжий и горит)
+62
0
+62
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bellyashe
в этот раз спартак убили желтой карточкой на 10 минуте… ясно.
+51
0
+51
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Самозанятый
Ответ ericssons
Одно из самых слабых оправданий поражения в истории РПЛ от гл. тренера)
Да даже голы с 5 и 7 пенальти, как причина поражения, смотрелись убедительнее)
+45
0
+45
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Trappy D
Это очень смешно))
Как же тогда второй тайм проиграли, если Игнатов уже не играл, а других ЖК у Спартака не было?
+43
-3
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tegor_97
🤡
+35
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ДМ-1чемпион
100% жёлтая! Абаскаль поплыл, если начинает искать причину поражения в таких очевидных для всех ситуациях!
+32
-4
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qwaza
Дефибриллятор! Мы его теряем!
+25
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St.7
Наиглупейшее оправдание-это позор .
+22
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U
Новое слово в футболе, на самом деле. Команда, которую убили желтой карточкой.
+20
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Игорь Новиков
Давно настолько нелепых отмазок не слышал.
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SMART789
можно попробовать не рубить, а играть чисто в мяч и не будет фола и карточки

Карасев хорошо отсудил, впервые за 5 туров у меня нет претензий к арбитру, пенальти по правилам, решения по правилам, борьба одинаково трактуется для всех
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riverman1980
Ответ Roman Vleskov
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Вендел обыграл Игнатова, Игнатов бьет ему по ногам даже не пытаясь достать мяч и срывает атаку. Что это если не желтая?
+17
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Castilho
Теперь понятно на что он хотел делать ставку: агрессия и мелкий фол. Когда же Карассев обозначил, что так фолить не даст, то стало ему все понятно))
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blаncо
Отменить жёлтые карточки! Доколе?!
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Ответ KeriLLo
Ого, впервые вижу когда тренер реально чуть ли жк оценивает как ключевой эпизод матча повлиявший на результат)))
Если КБ уже начали штрафные оценивать, как левые, решающие исход матча(если против них, потому что защищаться на стандартах не умеют), то и так было понятно
+16
0
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ZarvuR2020
Тренер подстать клубу
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Garikus89
Странно, что за 20 минут Карасев дал одну, а не три желтые. Вот это странно было. А желтая Игнатову по делу. Естественно, если играть как Факел неделю назад, срывая каждую атаку ударом по ногам и зацепами за руки, то играть проще)
+13
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Andre Remati
Ответ Удар Кержакова
🤣🤣🤣 Засудили в очередной раз. Рыжий поплыл после 2 поражений подряд.
Ну он рассчитывал, что зенитовских бразильцев можно будет безнаказанно бить по ногам и за счёт этого выиграть. А по технике этого сделать не вышло. Вот потому и бесится
+13
-1
+12
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