Олимпийский чемпион Джейкобс и чемпион мира Керли не попали в финал ЧМ в беге на 100 м

Теги чемпионат мира по легкой атлетике сборная США сборная Италии Токио-2020 Ноа Лайлс Фред Керли Ламонт Марселл Джейкобс Легкая атлетика

Действующие чемпионы мира и Олимпийских игр не попали в финал ЧМ в беге на 100 м.

Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште прошли полуфинальные забеги на этой дистанции. 

Олимпийский чемпион 2021 года итальянец Ламонт Марселл Джейкобс занял пятое место в своем забеге (10,05 секунды), а чемпион мира-2022 американец Фред Керли – третье (10,02). Эти результаты не позволили им выйти в следующую стадию.

Лучшее время в полуфиналах показал американец Ноа Лайлс (9,87).

7 комментариев

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Ебздрогыч
С таким временем Болт с пузцом их бы и сейчас обогнал
+20
-7
+13
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Алексей Виноградов
Ответ Ебздрогыч
С таким временем Болт с пузцом их бы и сейчас обогнал
если бы Болт сейчас мог бежать сотку за 10 секунд, он бы не пропустил этот чемпионат. хотя бы в эстафете бы вышел. ;-)
+13
-3
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Фанат Сан-Марино
Браво.
Дуэль, которую ждали многие, перенесена, в лучшем случае, до ОИ 2024.
+5
0
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Сергей Галынский
Финал будет зачетным
+3
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bengalsckyzh
В олимпийском Париже, Ноа Лайлс заберет золото на дистанциях 100 и 200 метров, и в командной эстафете 4 по 100.
+3
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Alisher Buranov
Да Усейна Болта, им ещё расти и расти
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