Олимпийский чемпион Джейкобс и чемпион мира Керли не попали в финал ЧМ в беге на 100 м

Действующие чемпионы мира и Олимпийских игр не попали в финал ЧМ в беге на 100 м.

Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште прошли полуфинальные забеги на этой дистанции.

Олимпийский чемпион 2021 года итальянец Ламонт Марселл Джейкобс занял пятое место в своем забеге (10,05 секунды), а чемпион мира-2022 американец Фред Керли – третье (10,02). Эти результаты не позволили им выйти в следующую стадию.

Лучшее время в полуфиналах показал американец Ноа Лайлс (9,87).